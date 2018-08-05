А так ли хорош Гжегож Крыховяк? Роман Зобнин заставил усомниться в новобранце «Локо». «Советский спорт» делится тактическими наблюдениями из матча чемпиона России против «Спартака».

Крыховяк зевал включения Зобнина

В лице Гжегожа Крыховяка «Локомотив» получил звездного разрушителя в середину поля. Играя за «Севилью», в составе которой он дважды выиграл Лигу Европы, поляк славился бойцовскими умениями и выносливостью. Этим же силен Игорь Денисов.

Но это не все качества, которые должны быть у сильного-хавбека разрушителя. Он еще должен уметь читать игру. В первом тайме матча со «Спартаком» Крыховяк сразу трижды запускал себе за спину Романа Зобнина в штрафной площадке! Две ситуации привели к голевым шансам. Такой матч занести в актив новобранцу нельзя.

Первый эпизод произошел уже на 5-й минуте. Открывшись за спину Крыховяку, Зобнин пропустил мяча на партнеров. В результате из убойной позиции бил Денис Глушаков, но «Локо» спас Гилерме.

На 38-й минуте «Спартак» разгонял контратаку. Зобнин и Крыховяк находились в центре поля. Россиянин побежал в штрафную площадь «Локо», а поляк нет. Лишь неточность Романа, наносившего удар после паса Промеса, спасла команду Юрия Семина.

На 42-й минуте Зобнин вновь оставил ни с чем Крыховяка. Но Промес не смог доставить мяч Роману.

Крыховяк засыпал и во фланговых зонах. Здесь Зобнин тоже баловался скоростными рывками.

Во втором тайме ситуация изменилась. Крыховяк стал действовать внимательнее и ближе к защитникам. В частности, больше крутил головой, производя мониторинг обстановки. Вероятно, в перерыве ему указали, что к чему.

Правда, и после перерыва случился момент, когда Крыховяк проиграл дуэль. Он уступил Зобнину на подборе. Роман нанес удар.

Возможно, все изменится, когда Крыховяк наберет необходимые кондиции. Пока же он не впечатлил. Не только потерей Зобнина. Но и игрой в пас. В основном он играл с ближним. Именно по этой причине он не подошел Унаи Эмери в «ПСЖ».

Зобнин в порядке

Не только из-за ситуаций с Крыховяком.

Роман дважды в чужой штрафной переиграл в воздухе Рыбуса. При стандартах «Спартака». Один из эпизодов завершился ударом через себя Зе Луиша. Мяч ему скинул Зобнин.

А еще Зобнин совершил три отбора и два перехвата. За счет скорости он поспевал везде. И мгновенно переключался с атаки на оборону и обратно.

Каррера грузил зону Игнатьева

После матча Массимо Каррера признался, что «Спартак» желал взломать бровку Владислава Игнатьева: «Мы считали, что правый фланг – слабая точка «Локомотива». Поэтому Квинси и Глушаков должны были работать в этой зоне».

Промес и Глушаков создали два отличных подхода к чужим воротам, оказавшись вдвоем против одного Игнатьева. Но оба раза Денис делал неточные передачи в штрафную площадь.

Благодаря работе Глушакова и Промеса свободу в левой зоне получал Дмитрий Комбаров. С его передачи забить Луису Адриану помешал лишь Гилерме, поймавший мяч в нижнем углу. Игнатьев и Алексей Миранчук были сосредоточены не на Комбарове, а не Промесе и Глушакове.

Были у «Спартака» атаки левым флангом и из другой серии – когда Глушаков делал передачи Промесу на скоростные включения. Таких атак в первом тайме было сразу три! Одна привела к голевому моменту – Зобнин не попал в ворота из штрафной.

«Спартаку» удавались атаки через правый край «Локо». Но не хватало конкретики. Иногда самой мелочи. В конце первого тайма Промес банально не смог обработать мяч после заброса Глушакова! Игнатьев позволил закинуть мяч себе за спину.

Однажды Пеп Гвардиола сказал, что смысл игры в футбол в создании численного преимущества в нужных тебе зонах. Каррера едва не построил на этом победу в дерби.

Семин освободил Игнатьева от атакующих включений

Лишь две передачи в финальной трети поля – Игнатьев к чужим воротам не ходил. При том, что у «Спартака» при обороне левый фланг, где действуют Комбаров и Промес, надежностью не отличается, Юрий Семин решил сыграть осторожно. Возможно, по причине физической готовности – у красно-белых она лучше, в чем признается наставник железнодорожников.

Игнатьев позволил Промесу лишь дважды себя обыграть! Очень достойно. А ведь часто он оставался один в один с голландцем, не имея подстраховки. Потому что красно-белые бомбили это зону моментальной доставкой мяча после отбора. Несколько передач выполнил даже Андрей Ещенко, находившийся в космическом расстояния от партнера! Но Игнатьеву удавалось теснить легионера в сторону. Что «Спартак» провел несколько опасных позиционных атак через его бровку, не его вина. Если не считать эпизода с забросом мяча за спину от Глушакова. Так как зону Игнатьева насыщали.

Игнатьев старался играть на опережение. И совершил за матч пять перехватов (лучший результат матча) и дважды отобрал мяч. Игру он точно не провалил. Во многом благодаря его готовности гоняться за Промесом «Спартак» не разгулялся в контратаках. Не вина Игнатьева, что в позициоке красно-белые насыщали его зону.

Но одна претензия к Игнатьеву все же есть. Он совершил три обреза в районе средней линии поля. Но они не стали роковыми – «Локомотив» большие силы в атаку не делегировал. Кстати, «Спартак» тоже – один из крайних защитников был нацелен на срыв контратаки, в зависимости от ситуации. Поэтому у команд не было контратак с численным преимуществом.

Жиго и Боккетти сыграли за себя и за Фернандо

«Локомотив» пытался пройти к чужим воротам через опорную зону «Спартака». В частности, атакующие игроки открывались за спину Фернандо.

Во втором тайме Юрий Семин даже выпустил сюда свежего игрока – Дмитрия Баринова.

Но все атаки «Локо» здесь множили на ноль Жиго и Боккетти. Они агрессивно выдергивались на оппонентов и либо перехватывали мяч, либо отбирали, либо нарушали правила.

Три опасных подхода к воротам после перерыва «Локо» осуществил, заставив «Спартак» ошибиться в центре поля. Два обреза совершил Фернандо, один раз мяч потерял Зобнин. Еще в перерыве Антон Миранчук раскрыл секрет: задача его команды – не давать сопернику атаковать по центру. Это еще и отличная возможность для ответного наскока!

Ташаев старателен, но неубедителен

0 ударов по воротам, лишь один пас под удар партнеру – Ташаев выступил скромно. А за 85 проведенных на поле минут сделал лишь 16 передач – меньше всех полевых футболистов своей команды, вышедших в стартовом составе. Правда, их точность составила 93,8%. Но полузащитник не обострял игру.

При обороне Ташаев ошибался позиционно.

Но это только первый матч Александра в стартовом составе новой команды. Все впереди. Как и у двух команд – «Локомотива» и «Спартака». Им еще только предстоит разогнатся.

Кадры: «Матч Премьер»