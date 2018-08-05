Перед нами, можно сказать, историческая редкость. Две команды являют собой на старте сезона обман зрения. Настраиваешься посмотреть сконструированный в ФНЛ Дмитрием Аленичевым «Енисей» – а видишь переодевшийся «Амкар». Готовишься оценить привычный за полтора десятка лет потенциал ЦСКА – но наметанный глаз этот самый потенциал не ухватывает. Совсем. Был потенциал, материализовался весной в вице-чемпионство и высшее российское достижение в еврокубковом цикле, да за лето испарился.

Андрей Тихонов перед встречей «Крыльев» с ЦСКА скромничал: кто, мол, мы такие по сравнению со знатным соперником? А зря. Ибо во втором туре «Оренбург» оказался для Самары на порядок более сложным соперником, чем красно-синие… Да и «Ростов», заперевшись во втором тайме московской встречи с ЦСКА в тылах, зачем-то дул на воду, даже и не обжегшись на молоке.

Соперники, словом, пока что выходят играть против названия. Но сегодня за названием «ЦСКА» – некая субстанция неопределенного качества. Середняк? Аутсайдер? Ясно лишь, что не лидер. И матчи с участием вице-чемпиона сложно будет провести по разряду дерби, во всяком случае в первом круге.

Это, пожалуй, самая сложная задачка для прогнозистов – сориентироваться на предмет местонахождения армейского клуба в итоговой таблице.

И лигочемпионскую кампанию вряд ли удастся провести на уровне, хотя бы приближающемся к прошлогоднему. Дай Виктору Гончаренко и его команде Бог хотя бы не приблизиться к уровню последней коматозной кампании романцевского «Спартака».

Все понимаю. Стечение обстоятельств. Если по уму, то следовало, допустим, сначала продавать Головина (Витиньо не считаю таким уж значимым для ЦСКА персонажем) и отпускать на крайней точке кипения Вернблума. И лишь черед годик менять всю славную защитную троицу. Ну, или наоборот. Не суть. Суть в том, что пришлось все это делать сразу, практически одномоментно. Вследствие чего РПЛ априори лишилась на какой-то срок одного из самых надежных своих флагманов.

Невероятно жаль троих людей. Прежде всего – Гончаренко. За трудовую доблесть прошлого сезона он оказался разжалован из командира почти этитного подразделения в ротного старшину, которому рвут нервы салаги.

А также Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса. И не в том даже проблема, что сейчас они очутились в полевой компании, мало соответствующей их футбольной кометентности. Беда в другом. Оба заслуженных армейца играют в позициях, откуда им почти невероятно сложно как-то влиять на содержание командной игры. Подтягивать собственным примером командную планку возможного. Оба они, похоже, сохранили свои фантастические кондиции образца ЧМ – но что Акинфеев может сделать из ворот и как Фернандесу, с его фланговым уклоном, распахнуть весь игровой веер? Иногда даже подумаешь: а не выпустить ли Акинфеева в поле, при его-то выдающейся мастеровитости в игре ногами? Для пущего примера!

Ну да, кого-то еще подкупят. Однако из практики наших команд доподлинно известно: понакупленные не образуют того игрового стержня, на который можно нанизывать локальные умения. Это ответственное поручение – сугубо для отечественного костяка. Но в нынешнем образе ЦСКА не видно, увы, таких российских игроков. Системообразующих. Готовых или готовящихся к роли ментальных лидеров. И вот эта беда, по-моему, всех других страшнее.(Алана Дзагоева не причисляю к таким игрокам исключительно из-за нескончаемых мучений с травмами, из коих он практически не вылезает.)

Может, через какое-то время для ключевой роли созреет Кучаев. Или Хосонов. Но пока-то вне игры и тот, и другой. И как бы в этот самый тяжкий, самый голый свой год за все последнее 15-летие ЦСКА не рухнул. Новых лидеров попросту не успев дождаться…