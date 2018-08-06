В 15 матчах нового сезона РПЛ забито всего 19 голов (1,27 в среднем за игру), и это, безусловно, катастрофа. Однако удивляться тут абсолютно нечему. Наша лига с каждым годом все беднее и все менее интересна топовым игрокам.

Эту ситуацию можно было прогнозировать. Экономические потрясения 2014 года дали понять, что жить как прежде мы будем еще не скоро. И данная ситуация затронула все сферы жизни. Наш предельно дотационный спорт должен был пострадать. В первую очередь, это касалось футбола, в котором куча команд спонсировалась из региональных бюджетов.

И если в предыдущие годы даунгрейд нашей лиги ощущался не так сильно, то сейчас он очевиден. Государство постепенно отказывается от финансирования профессионального спорта, и теперь со всех сторон мы слышим истошные крики о помощи от погибающих клубов. Но это слишком глобальная и очевидная проблема. Хочется начать с частностей. Почему же наш футбол сейчас настолько уныл?

В ЛИГЕ С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ МЕНЬШЕ ТОПОВЫХ ИГРОКОВ АТАКИ

Вы просто посмотрите на заявки команд. В РПЛ практически не осталось топ-форвардов. Крутую линию атаки могут себе позволить лишь «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Да, еще ЦСКА. Армейцы взяли Абеля Эрнандеса и уругваец – прекрасный игрок, но есть одна проблема – у его новой команды пока что нет боеспособного состава.

Есть «Рубин», где пару нападающих составляют Сердан Азмун и Дмитрий Полоз. Но почему-то кажется, что это ненадолго. Учитывая финансовые проблемы казанского клуба, иранца продадут в любому, кто предложит за него более-менее приличные деньги. И очень странно, что пока таких клубов не нашлось, ведь Азмун очень хорошо проявил себя на чемпионате мира и ударно начал новый сезон.

Если же обратить внимание на другие команды, то уровень мастерства в нападении там, мягко говоря, невысок. Основной форвард «Динамо» - Евгений Луценко, у «Крыльев Советов» - Сергей Корниленко, в «Урале» за голы отвечает Владимир Ильин, в «Оренбурге» - Андрей Козлов, в «Енисее» - Дарко Бодул с Артуром Саркисовым, в «Ростове» - Бьорн Сигурдарссон, в «Анжи» - Апти Ахъядов, который на уровне РПЛ не забивал ни разу.

Самый результативный сезон последних восьми лет в российском футболе – это 2012/13 (2,61 гола в среднем за матч). Смотришь список бомбардиров и тебя плавно накрывает тоска. Краснодарский Вандерсон на пике, Юра Мовсисян, отгружающий голы за «Спартак», Ласина Траоре, доминирующий в «Анжи», Ахмед Муса и Сейду Думбия в ЦСКА, Кевин Кураньи, Александр Кокорин, Самюэль Это’О, Даме Н’Дойе, Александр Кержаков, прости господи, Руслан Мухаметшин, заклепавший в тонущей «Мордовии» 11 банок!

Тогда в лигу только-только приехали Халк с Акселем Витцелем. И даже у стоявших на вылет команд были очень хорошие игроки атаки. Смотри сами - у «Ростова»: Полоз, Данко Лазович, Канга, у «Крыльев» - Луис Кабайеро, у «Амкара»: Мартин Якубко и Георги Пеев. Чудом спасшаяся от вылета «Волга» несколько выбивалась из этого ряда, но даже у них были Андрей Каряка, Антон Путило и Леандро да Силва.

Впечатляющий набор в сравнении с нынешним положением вещей. А ведь можно вспомнить еще и Джибриля Сиссе, который заскочил на полгода в исчезнувшую минувшим летом «Кубань», и очень даже качественного Ибраиму Бальде, проведшего в краснодарском клубе почти четыре года. Сейчас о форвардах даже такого уровня в командах-середняках мы можем только мечтать.

РПЛ С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ БОЛЕЕ ЗАКРЫТАЯ

С падением мастерства большинство команд нашей лиги начали делать ставку на то, чтобы не пропустить. В нападении у них играют столбы, которые могут помочь в своей штрафной при стандартах и попытаться что-то заковырять в чужой после тех же штрафных, угловых и примитивных кроссов.

Сейчас сразу семь команд РПЛ («Ростов», «Рубин», «Оренбург», ЦСКА, «Крылья Советов», «Енисей», «Уфа») используют схему с тремя центральными защитниками, еще несколько держат ее в уме. Эта тенденция существует в нашем чемпионате уже не первый год, но с каждым сезоном она все сильнее бьет по результативности.

Построить надежную оборону количеством гораздо проще, чем создать атакующую игру, которая поможет ее взломать. Даже Валерий Карпин отступил от своих идеалов, и теперь его «Ростов» - одна из самых качественно обороняющихся команд лиги.

Все чаще и чаще мы убеждаемся, что в матчах против грамотных «автобусов» даже гипермастеровитым командам на помощь могут прийти лишь стандарты и какие-то неожиданные рикошеты.Как пример – сборная Испании на чемпионате мира, которая в группе намучилась с Ираном, защищавшимся по схеме 6-3-1, а потом вылетела от России, сыгравшей эталонные 5-4-1. Да и вообще, весь ЧМ нас приучил к мысли, что в современном футболе побеждают прагматики и приверженцы жесткой структуры.

Если возвращаться к РПЛ, то чего же нам тогда ждать от матча «Уфа» - «Енисей», к примеру? Уж точно не града голов. Даже если эти команды откажутся от сверхоборонительной тактики и сыграют в атаку, очень сомневаюсь, что они пробьют хотя бы тотал больше 2,5 голов. Мастерства в атаке им катастрофически не хватает.

В РПЛ ЕСТЬ РЕАЛЬНО НИЩИЕ КЛУБЫ

Кейс «Анжи», молодежка которого колесит по России на автобусах, мы уже разбирали. У Махачкалы нереальное количество долгов (250 миллионов, а может и больше) и очень расплывчатые перспективы. Клуб недополучил финансирование из федерального бюджета из-за смены руководства республики и может не доиграть даже первый круг. Такого в РПЛ не было, кажется, никогда. Даже задыхавшиеся в разное время от финансовых проблем «Томь», «Волга» и «Амкар» заканчивали сезон.

Пока мы гуляли на самой мощной футбольной вечеринке в истории страны, у нас стало на 11 профессиональных клубов меньше. О каком эффекте от чемпионата мира можно вести речь? Все мысли региональных властей сейчас связаны с тем, как сделать так, чтобы громадные стадионы не смыло очередным ливнем. Им сейчас точно не до футбола.

Еще пять-шесть лет назад некоторые клубы ФНЛ даже не ставили задачу выхода в высший дивизион, если понимали, что на следующий год они не смогут обеспечить минимальный бюджет 800-900 миллионов. Тот же «Урал» даже не думал о премьер-лиге, пока не был достроен стадион и не получены гарантии от спонсоров по бюджету.

В ФНЛ клуб из Екатеринбурга с шестью сотнями миллионов на счету был одним из самых богатых. Под РПЛ президент «Урала» Григорий Иванов нашел еще 300, команда усилила состав, но закрепилась в высшем дивизионе с большим трудом.

К слову, раньше все команды, поднимавшиеся из ФНЛ, радикально меняли состав. Попытки сыграть в РПЛ без радикального усиления ни к чему хорошему не приводили. Как пример – тульский «Арсенал» Дмитрия Аленичева, который пытался закрепиться в премьер-лигес игроками, некоторые из которых играли еще в ПФЛ. К слову, туляки сделали правильные выводы и вернувшись в РПЛ через год, нашли деньги для укрепления состава.

Что же мы видим теперь? «Оренбург» и «Крылья Советов» вошли в сезон с плюс-минус теми же футболистами, которые играли в ФНЛ. «Енисей» собрал у себя половину «Амкара», но пока что им это никак не помогает.

Но это ведь реально полбеды. Недостаток финансирования сейчас испытывают не только вышеперечисленные клубы. Даже в крайне благополучной Казани «Рубин» вынужден жить по средствам и идти на разного рода юридические уловки.. «Локомотив» уже пятый сезон подряд начинает с одним и тем же бюджетом в пять миллиардов рублей и сильно стеснен рамками финансового фэйр-плей.

ЦСКА за межсезонье растерял почти всю основу и пока не может собрать новую команду. При этом нет уверенности, что ситуацию смогут изменить даже 40 миллионов, полученные за Александра Головина и Витиньо.

Тульский «Арсенал» в срочном порядке ищет игроков на арендные контракты. Еще недавно в ростере туляков значилось всего 18 фамилий. После аренд Мохаммеда Кадири, Луки Джорджевича, Зелимхана Бакаева и Даниила Лесового их стало 22. Нет даже психологического минимума в 23 человека. И как в таких условиях работать тренеру?

ЧЕМПИОНАТ МИРА НЕГАТИВНО СКАЗАЛСЯ НА НЕКОТОРЫХ КОМАНДАХ

В первую очередь, на «Локомотиве». Юрий Семин был вынужден готовить команду практически без ведущих игроков, которые разъехались по сборным. И ладно, если бы все они играли. Так нет же, братья Миранчуки, Мануэл Фернандеш и Ведран Чорлука большую часть времени просто тренировались, Джефферсон Фарфан вернулся с тяжелейшим сотрясением, а более-менее регулярно выходили на поле только поляки: Мацей Рыбус, да Гжегож Крыховяк, который стал игроком «Локо» совсем недавно.

Сейчас у железнодорожников большие проблемы в атаке, команда не забивает и с трудом создает моменты. А те, что создаются, губятся, например, Фарфаном, которомутяжело прийти в себя после ЧМ. Вся игра «Локомотива» в атаке построена на тонких взаимодействиях Миранчуков, Фернандеша и того, кто выходит на первой линии атаки. Когда кто-то чуть-чуть не успевает открываться в нужную зону, все моментально разваливается.

Очевидно, что все игроки «Локо» сейчас находятся в разном физическом состоянии. Одни с трудом переваривают нагрузки, чтобы выйти на пик к матчам Лиги чемпионов, другие нагружаются по ходу сезона.

А теперь посмотрите, как в ЦСКА выглядит Марио Фернандес, Артем Дзюба – в «Зените» и Роман Зобнин – в «Спартаке». Да, рано или поздно они попадут на спад, но сейчас после успешного чемпионата мира они на пике.

«Локомотив» же в добавок ко всему накрыло жестким календарем, в котором за 11 дней уместилось три матча: с ЦСКА, «Уфой» и «Спартаком». И даже при таких условиях, в каждой из этих встреч железнодорожникам удавалось прибавлять по ходу. Сейчас команда начнет готовиться в недельном цикле и постепенно придет в себя. Можно сколько угодно отмечать, что «Локомотив» стал первым чемпионом, не забившим в двух стартовых турах, но забывать об условиях, в которых существует команда, тоже не стоит.