10 вопросов вокруг ситуации с финским полузащитником, чей срок дисквалификации за употребление кокаина истекает 6 августа.

В апреле 2018 года президент ЦСКА Евгений Гинер в разговоре со студентами одного экономического курса заявил о том, что осенью Роман Еременко вернется в команду, поскольку у него имеется действующий контракт с клубом.

Мы опросили экспертов, чтобы узнать, действительно ли контракт Р. Еременко с ЦСКА может возобновить действие, как российские клубы защищаются от подобных инцидентов, как влияет на футболиста двухлетний простой и вообще зачем «Спартаку» в центр полузащиты еще один возрастной легионер.

1. Существуют ли юридические механизмы, позволяющие клубам снизить финансовые и репутационные потери на тот случай, если их футболист будет пойман на допинге?

Юрий Зайцев, спортивный юрист

- Этот способ предусмотрен законом. В случае нарушения спортсменом антидопинговых правил это является основанием для расторжения контракта по инициативе клуба в одностороннем порядке. Есть аналогичная практика и в Палате по разрешению споров ФИФА. Однако в последние дни отечественные СМИ пестрят заголовками о том, что футболист подписал контракт со «Спартаком».

2. Российские клубы применяют эти механизмы на практике?

Алексей Сафонов, футбольный агент

- В любом контракте во всех клубах РПЛ, во всяком случае, в тех, которые я видел, есть ссылки – если игрок попадается на допинге или чем-то подобном, клуб имеет право оштрафовать футболиста и без каких либо компенсаций разорвать контракт.

Андрей Червиченко, экс-президент «Спартака»

- В свое время мы были первыми, кто столкнулся с такой ситуацией. Но тут важно понимать, что допинг допингу – рознь. Одно дело, если причиной стала врачебная ошибка (когда врач дает запрещенные вещества) и совсем другое, как было в нашем случае, когда даются разрешенные препараты, а через какое-то время они попадают в список запрещенных. Продукты распада остаются, и человека за уши втягивают в допинговую историю, хотя количество элементов, которые присутствуют в организме, вообще никак не могут сказаться на его спортивных достижениях.

Эта практика в последние годы вообще активно применятся в отношении нашей страны.

В случае с Еременко, как я понимаю, не на кого показывать пальцем, никто насильно кокаин в ноздри ему не пихал. Это было его исключительно самостоятельное решение. Как вести себя ЦСКА? Зависит от того, платил ли он за его переход деньги. Если да и имело место досрочное расторжение контракта, то клуб может требовать покрытия расходов.

Нельзя забывать и о потерях от нереализованных рекламных сделок. Клуб рассчитывал продать маек с фамилией Еременко, допустим, на 1 млн, а из-за этой истории продал на 100 тыс. Можно много чего придумать, а чтобы рассуждать о конкретном случае, надо читать контракт.

3. Возможно ли прописать в контракте приостановку его действия на период дисквалификации футболиста?

Юрий Зайцев, спортивный юрист

- С точки зрения законодательства, основания для приостановки контракта нет, но стороны могут согласовать дополнительные условия, согласно которым футболист на период дисквалификации уходит в неоплачиваемый отпуск за свой счет. В этом случае клуб не платит футболисту зарплату.

Алексей Сафонов, футбольный агент

- Надо быть внутри клуба, чтобы знать все нюансы. Действительно, бывает, что контракт приостанавливают на какое-то время, если игрок не может выполнять работу по своей вине. Это прописывается в допсоглашении. У меня были моменты, что игрок может рекламировать товары только в том случае, если в кадре нет эмблемы клуба. Также и в этой ситуации – все детали оговариваются еще на берегу.

4. Платится ли футболисту зарплата в период дисквалификации за употребление допинга?

Юрий Зайцев, спортивный юрист

- Зарплата выплачивается за выполняемую работу. А согласно антидопинговым правилам, пойманный на допинге спортсмен никакую работу (выходить на матчи, принимать участие в тренировках) в период дисквалификации делать не может. То есть спортсмену запрещено делать то, за что и платится зарплата, поэтому оснований для ее начисления нет.

5. Похожая история случилась с Егором Титовым – из-за дисквалификации он пропустил сезон-2004. Как решался вопрос в его случае?

Андрей Червиченко, экс-президент «Спартака»

- Прошло 15 лет, и я могу что-то плохо помнить, но мне кажется, что мы с ним договорились о том, что он получает зарплату на протяжении всего пропущенного года, но его контракт продлевается на этот год.

6. Может ли контракт футболиста с новым клубом быть прерван досрочно в том случае, если клуб не удовлетворит игровая форма новичка?

Юрий Зайцев, спортивный юрист

- Расторгнуть контракт за плохие выступления невозможно, потому что критериев объективной оценки не существует. Согласно судебной практики, плохие выступления спортсмена не являются основанием для расторжения контракта. У футболиста будут все шансы оспорить это решение.

7. Для любого нового клуба подписание контракта с имевшим двухлетний простой футболистом – риск. Как можно составить контракт, чтобы довольны остались обе стороны?

Алексей Сафонов, футбольный агент

- Наверняка такие нюансы будут оговариваться. Можно, например, разделить зарплату на оклад и бонусы в равной пропорции. Когда Андрей Канчельскис приходил в 2006 году в «Крылья Советов», руководство клуба опасалось того, что он уже старый. Поэтому его оклад был 10 тыс в месяц, еще по 10 тыс он получал за каждый выход на поле. В месяц он играл четыре игры и получал в сумме 50 тыс. Канчельскис в себе был уверен, поэтому согласился на такую схему – он деньги не получал, а зарабатывал.

Или можно оговорить, сколько игрок получит за то или иное количество выходов на поле. Чтобы не расслаблялся.

8. Что происходит с профессиональным футболистом, если он пропускает два сезона не по причине травмы?

Юрий Васильков, спортивный врач

- Все зависит от самого спортсмена – его генетики, самочувствия, скрытых резервов и функциональной способности. Некоторые до 40 лет в порядке, как Сергей Игнашевич, а другие сдуваются к 27 годам. Если природа его одарила хорошим здоровьем, а сам он режимщик, то он будет играть долго, а если он все делает через «не могу» и с тренировок уходит со слезой, то закончит рано.

Я бы сказал, что многое зависит и от его духа, психо-соматического здоровья. Бывает, что у человека все болит, а он лезет в борьбу и бьется до последнего.

9. Примут ли Еременко болельщики «Спартака»?

Андрей Червиченко, экс-президент «Спартака»

- Сам по себе он парень хороший, позитивный. Я не сторонник клоунады с поцелуями эмблем клубов футболистами после переходов из одной команды в другую. И так же не понимаю претензий к игроку из-за того, что он играл в другом клубе. Это его работа, а тот факт, что болельщики враждуют никак не должен влиять на выбор игроков.

Большие звезды, забивая бывшим командам, в знак уважения стараются просто не радоваться этим мячам, но это не значит, что, убегая один на один, он разворачивается и бьет в другую сторону.

10. «Спартаку» вообще нужен еще один возрастной легионер в центральную зону?

Андрей Червиченко, экс-президент «Спартака»

- Не понимаю, зачем «Спартаку» эта покупка. Для меня это очередной элемент ограбления хозяина клуба. Взяли Ивелина Попова – дали ему подъемные, а потом отправили в Казань. Затем купили Софьяна Ханни – опять дали подъемные. Кроме них в этой зоне еще Зобнин и Глушаков, получается, Ханни надо спихнуть куда-нибудь в аренду за два рубля. Теперь возьмут Романа Еременко, а в следующее трансферное окно скажут, он был после допинга и отдадут, а на его место – еще кого-нибудь. Хозяин платит – конвейер работает.