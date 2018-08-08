9 августа «Уфа» проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с люксембургским «Прогресом». Накануне встречи на вопросы корреспондента «Советского спорта» ответил гендиректор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

«ПРОГРЕС», «КРАСНОДАР» И ЧАРТЕРЫ

– Почему УЕФА назначило ответную гостевую встречу Лиги Европы с люксембургским «Прогресом» на вторник 14 августа, ведь матчи этого турнира играются по четвергам?

– Дело в том, что в Люксембурге два клуба продолжают борьбу за путевки в Лигу Европы. Поэтому «Дюделанж» сыграет с польской «Легией» в четверг 16 августа, а нам поставили матч на вторник 14 августа.

– Но по календарю РПЛ «Уфа» должна 13 августа играть дома с «Краснодаром»! Как будуте выходить из сложной ситуации?

– Мы поначалу сами попытались решить этот вопрос. Предложили «Прогресу» сыграть сначала дома, а потом в Уфе – они не согласились. Сегодня прилетела люксембургская команда и буквально десять минут назад мы встречались в представителями клуба. Дело в том, что матчи Лиги Европы они проводят на чужом стадионе, и есть возможность сыграть именно на домашней арене, которая чуть поменьше. Мы отправили письмо в УЕФА, что согласны играть на домашнем стадионе «Прогреса». Люксембургский клуб должен сделать то же самое с заверениями, что безопасность не пострадает. Сейчас они этим занимаются.

– А что будет с матчем «Уфа» – «Краснодар»?

– «Краснодару» спасибо за то, что относится к ситуации с пониманием. Мы, конечно, хотим сыграть матч с ними в рамках тура. Если ответный матч с «Прогресом» нам разрешат сыграть 16 августа, то встреча с «Краснодаром» пройдет по расписанию – 13 августа. Соответственно, если мы будем играть в Люксембурге 15 августа, попросим перенести матч с «Краснодаром» на 12 августа. У «Прогреса», к слову, игра национального чемпионата была тоже назначена на 12 августа, но они ее спокойно перенесли.

– Как команда успевает летать с одного конца Европы в другой? К примеру, в Словению из Уфы?

– Здесь нам пришлось заказывать чартер. Это для нашего клуба очень дорого, но мы вынуждены жить в таком графике. В Люксембург тоже, кстати, прорабатываем ту же схему. Находиться по 12–14 часов в дороге очень тяжело. Особенно, если играть приходится через два дня на третий.

– Игроки выдерживают, не жалуются?

– Никто не ропчет и не задает вопросы. Игроки и тренеры просто работают. Это для «Уфы» новый опыт, который мы рано или поздно должны были приобрести. Пока клуб учится проводить по два матча в неделю на протяжении долгого отрезка времени.

– В межсезонье от вас в «Краснодар» ушел Дмитрий Стоцкий, один из ключевых игроков, а из приобретений – только футболисты, вернувшиеся из аренды. Планируете усиливать состав?

– Скажу больше: мы хотели продать еще двух игроков, но сделки сорвались «на флажке». На селекцию влияют много факторов. Один из них – продвижение в Лиге Европы. У нас есть своя система, и сейчас «Уфа» двигается вперед, согласно утвержденному плану. Скамейка у нас небольшая, но боеспособная. До конца трансферного окна (31 августа) мы планируем взять 1-2 игроков и с кем-то будем расставаться.

СЕМАК, ГОНЧАРЕНКО И ТОМАРОВ

– Довольны первыми успехами нового главного тренера команды Сергея Томарова?

– Да, Сергей Александрович хорошо работает. Пока все идет по намеченному плану.

– Слышали, что в Москве ходит такая шутка: «Уфа» готовит тренерские кадры для российских топ-клубов – Сергей Семак возглавил «Зенит», Виктор Гончаренко успешно трудится в ЦСКА, получается Сергею Томарову прямая дорога в «Спартак»?

– Не не слышал (смеется). Но были бы бесконечно рады такому ходу событий.

– Что есть в Уфе и нет в других российских городах для такого тренерского роста?

– Даже не знаю. В Уфу и Виктор Гончаренко, и Сергей Семак приехали сложившимися специалистами. А здесь еще больше раскрыли свой потенциал.

– Сколько нервных клеток вы потратили во время ответного матча с «Домжале» (дома «Уфа» сыграла вничью 0:0, а в гостях спаслась от поражения на 87-й минуте и за счет гостевого гола Бояна Йокича вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы. – Прим. ред.)?

– Очень много! Их разве можно пересчитать (улыбается)? Было столько эмоций после гола Бояна, что даже стало немного неудобно перед окружающими людьми. Но они точно были искренние. Сейчас вспоминаю это с улыбкой.

– Ожидали, что очередным соперником «Уфы» станет люксембургский «Прогрес», а не более известный и мастеровитый венгерский «Гонвед»?

– Мы не следили за этим противостоянием, а старались решить свои задачи. И сейчас не смотрим. Пройдет дальше, конечно, будем изучать.

– В связи с последними успехами в Лиге Европы интерес к футбольному клубу «Уфа» в Республике Башкортостан поднялся?

– Да, ведь появилось больше информационных поводов. Интерес растет. Клуб своими небольшими достижениями доказывает, что мы не зря кушаем свой хлеб. Мы стараемся не бежать впереди паровоза, продвигаемся вперед шаг за шагом.

– Хоккеисты из ХК «Салават Юлаев» не ревнуют?

– Мы занимаемся разными видами спорта и друг друга поддерживаем. «Салават Юлаев» – спортивный бренд №1 в Башкортостане, а мы – молодой клуб, работаем всего восьмой год. При этом понимаем, что все ждут титулов. Уверен, они будут.