«АРСЕНАЛ» ТАК И НЕ СТАЛ РУССКИМ

Впервые о возможной продаже Алишером Усмановым акций «Арсенала» сообщил Financial Times около двух недель назад. И причину авторитетное издание тоже озвучило – нежелание бенефициарного владельца (67% акций) американского бизнесмена Стэна Кронке продавать свою долю в клубе за 1,3 миллиарда долларов нашему миллиардеру. Предложение, кстати, оказалось сильно завышенным, так как стоимость клуба в целом оценивается в 1,083 млрд долларов (на май 2018-го по версии Brand Finance). Но смысла наценки – это власть над большим европейским клубом. Власть практически абсолютная.

Кронке конечно же отказался от продажи. Американец делал это и раньше в течение многих лет. Стэн не раз заявлял, что терять контроль над одним из лучших футбольных брендов в мире ему не хотелось. И что же тогда плохого в этой сделке? А то, что Усманов проиграл себе, своим принципам и оппоненту по владению акциями. Но Алишера все-таки можно понять: год за годом в течение последних лет россиянин пытался выкупить долю у Кронке и построить новый «Арсенал» – с большими трансферами и новыми именами, дабы подтолкнуть клуб в сторону гигантов вроде «Реала», «Барсы», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

Влияние Усманова на клубную политику было минимальным, Алишер даже не входил в совет директоров «канониров». Он постепенно выкупил почти все возможные доли у остальных акционеров и добился владения 30% акций клуба. После долгой борьбы за власть он так и не нашел способа выкупить пакет у Кронке, потому согласился продать свою часть. Кстати, Кронке сделал официальные предложения всем акционерам и получил от всех согласие на выкуп оставшихся акций. Теперь Стэн Кронке единоличный владелец компании Arsenal Holdings, которая и управляет лондонским клубом.

УСМАНОВУ СВЯЗАЛИ РУКИ

У главных акционеров серьезно разнились взгляды на развитие клубы. Кронке хотел зарабатывать при минимуме вложений, а Усманов понимал, что без серьезных инвестиций продержать клуб на плаву, когда конкуренты усиливаются и развиваются, будет сложно. Стэна в смене курса не смог переубедить даже собственный сын Джош, который с 2013 года входит в совет директоров «Арсенала».

Но бизнес есть бизнес и от своих принципов Стэн никогда не отказывался. Кронке является одним из главных спортивных магнатов, его бизнес сейчас – это клубы в лучших лигах и самых популярных видах спорта. Сейчас 71-летний бизнесмен через свою компанию Kroenke Sports Enterprises владеет полностью или частично:

Футбол – «Арсенал» (АПЛ), «Колорадо Рэпидз» (МЛС)

Хоккей – «Колорадо Эвеланш» (НХЛ)

Баскетбол – «Денвер Наггетс» (НБА)

Американский футбол – «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ)

Лакросс – «Колорадо Мамут»

Когда Кронке стал бенефициаром «Арсенала», он практически связал Усманову руки. До этого руки Алишеру вязали миноритарии, постепенно продававшие свои акции Кронке. Стэн не продал ни одного спортивного клуба, которым когда-либо владел, он только скупал новые. Бизнесмен придерживается позиции: вкладываем мало, извлекаем много. Все клубы Кронке становятся с годами только богаче несмотря на посредственные результаты. Вот как раз с последним Усманов и пытался бороться с 2007 года, когда приобрел долю в клубе. Но в итоге Алишер продал свою долю за 550 миллионов фунтов (более 711 миллионов долларов), это 18 695 акций стоимостью в 29 419,64 фунтов за каждую. Получается, американец победил.

ЧТО БУДЕТ С «АРСЕНАЛОМ»?

Вообще ничего не изменится. Клуб продолжит развиваться прежним путем, инвестируя в себя и работая на продажу своего бренда в Азию, как это было в последние годы. «Арсенал» не будет тратить больше «Тоттенхэма» или «Челси» и конечно же не достигнет аппетитов «Ливерпуля» и манчестерских клубов. Этакая красивая жизнь по средствам. Хотя крайний сезон показал, что клубу необходимы большие финансовые вливания, на доходы от еврокубков и ТВ-прав жить конечно можно, но про трофеи проще не вспоминать.

Стэна Кронке продолжат освистывать на «Эмирейтс». Болельщики помнят славные времена, когда «Арсенал» был одним из величайших британских грандов, консервативная британская публика естественно хочет видеть прежний «Арсенал» – чтобы в элите европейского футбола, с мировыми звездами в составе и самыми большими задачами на сезон.