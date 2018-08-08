– Я думаю, что «Спартак» готов к матчам квалификации Лиги чемпионов. ПАОК – не та команда, о которой можно говорить что-то серьезное. Мне «Спартак» понравился даже по игре с «Локомотивом». Имел небольшое преимущество. Игра держала в напряге. Не хватает физических кондиций. Но «Спартак» был свежее, настойчивее и мастеровитее. В целом, равная игра, но есть резерв для усиления. «Спартак» обязан пройти ПАОК. Я на сто процентов уверен, что красно-белые справятся.

– Кстати о резерве, вы понимаете, почему на замену выходят Ивелин Попов и Александр Самедов, а Софьян Ханни и Педро Роша сидят в запасе?

– Да. Начнем с того, что в команде перебор футболистов. Тем более, что скоро объявят о подписании Романа Еременко. Плюс еще один играющий парень.

Думаю, что Массимо Каррера футбол понимает, поэтому выходят на поле те, кто лучше готов. То, что другие сидят в запасе – это их проблема. Надо лучше готовиться. Я не думаю, что кто-то играет по блату. Конкуренция. И она может быть слишком большая.

Обратили внимание, в какую сложную ситуацию попал Илья Кутепов? Пока центральная зона играет просто прилично. Но войдет еще Георгий Джикия. Кутепову вообще места не будет. Остается одно – тренироваться. Без обид – кто сильнее, тот играет.

– Про Кутепова понятно, а Джикия появится в основе?

– Я думаю, что Каррера будет играть с тремя центральными защитниками. Тем дальше идет сезон – тем сложнее игры. Такие люди как Джикия в запасе сидеть не будут. Место Георгию найдется. В крайнем случае, кто-то из центральных защитников выдвинется вперед.

– Но разве те футболисты, которые играли в двух матчах, хорошо готовы? Например, Квинси Промес готов?

– Согласен. Он выглядит неважно. Промес не готов забивать, но у него есть моменты. Он упустил «мертвый» эпизод в матче с «Локомотивом». Его подводит готовность, нерешительность, лишний переступ. Где-то он не дорабатывает. Но он остается лидером и Каррера не пойдет с ним на конфликт. Он не посадит его на лавочку. Думаю, через недельку-полторы он придет в себя.

– Вы точно так же говорили и перед весной, но Промес себя в порядок не привел.

– Все зависит от профессионализма. Посмотрим. Каждый думает по своему, мнение которое сложилось у меня, я сказал.

И не надо забывать, что Луис Адриано сыграл только один тайм. Но за это время он сумел произвести на меня приятное впечатление.

– А нужен ли «Спартаку» Еременко?

– Как футболист и профессионал, он здорово играл в «Рубине» и был на ведущих ролях в ЦСКА. Нет никаких вопросов. Значит, Каррера видит, что этот парень может принести «Спартаку» пользу.