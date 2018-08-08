– Валерий Леонидович, как думаете, а Массимо Карреру кто-нибудь предупредил, что товарищеские матчи закончились? Почему в такой важной игре он выпускает Александра Ломовицкого, Артема Тимофеева и Николая Рассказова? Зачем эксперименты?

– Значит, остальные не в порядке.

– А те, кто играет в порядке? Они в идеальной форме?

– Чтобы так говорить, нужно находиться в команде. Я не хочу «Спартак» оскорблять. Раунд состоит из двух матчей и москвичи дали сопернику фору. Эту команду «Спартак» должен обыгрывать под пять голов. ПАОК совершенно не умеет играть в футбол, а то, что произошло, у меня тоже вызывает много вопросов.

Повели 2:0. Потом «Спартак» «окаменел». Встал. В чем дело? Напоминает прошлый год. Безобразие. Но игра хорошая. Как болельщик я доволен – забито пять мячей, как специалист – недоволен.

– Промес не забил пенальти…

– Хочу обратиться лично к нему: «Ты же чувствуешь, что ты не в порядке». Это вывод не из-за пенальти. За три минуты до этого ему мяч на левый фланг отдали, он еле бежал. Бежит, спотыкается. Сил нет. И Каррера боится его трогать. Он меняет всех кого не лень, кроме одного футболиста. Это неправильно! Это вредит и самому футболисту и всей команде. Промес просто чудит, порет моменты и лезет бить пенальти. «Чувствуешь, что нет легкости, зачем идешь?» Промес переоценивает себя, а Каррера ему помогает. Надо принимать меры.

Ребята, это игра на выход в Лигу чемпионов! И вы так бездарно пропустили три мяча от команды, которая не умеет играть в футбол. У меня есть надежда, что за неделю «Спартак» придет в себя и даст настоящий бой это деревенской команде.

Обращаю внимание на Ломовицкого. Кто и что в нем нашел? Молодой парень. Что он сделал? Ноль. Безобразная игра с его стороны. Стартовой скорости нет.

И еще. Хочу задать вопрос Комбарову: «Дима, неужели тебя жизнь ничему не научила?» Почему с твоего фланга возникают такие моменты? Я не могу понять, в чем дело. Оставил свой край, почему-то там оказался Луис Адриано. В чем дело? Где крайний защитник? После такой игры я бы посадил футболиста в глубокий запас. Хотя две игры провел на хорошем уровне.

Команда «Спартак», на что вы претендуете? Лигу чемпионов? Да зачем она вам нужна с такой игрой? Дурака валять? Валять дурака можно и в Кубке России. У нас есть свои турниры для этого. Ребята, ответьте на мою критику игрой. Отбарабаньте так, чтобы не было сомнений, что вы команда.

– Вы уже отметили, что «Спартак» после 20 минут «встал». Но ведь так было в каждой игре этого сезона. Это плоды подготовки. Не сомневаюсь, что и в следующей игре «Спартак» поиграет в футбол 20 минут, а затем встанет. Что делать?

– Нужно делать выводы. Каррере нужно серьезно поговорить с командой. Я не знаю, в чем дело. Какие-то бандиты вышли на поле, чтобы портить нервы болельщикам. Но если обобщить, ничего непоправимого не произошло.

– У нас с коллегами во время матча произошел спор на счет степени вины в результате вратаря Александра Максименко...

– Я его не обвиняю в результате, но в третьем мяче он виноват. Или он ждет, что его похвалят? Это пенка. Если вратарь претендует на место в основе «Спартака» он должен доказывать, что является лучшим. И не нежно сделать скидку на опыт и года.

Идешь на перехват, намажь перчатки хорошим клеем. Могу показать магазин, где такой клей продается.

– Есть ли футболисты, к которым у вас нет претензий по этой игре? Может, Самюэль Жиго и Андрей Ещенко?

– Можно согласиться, но Жиго в меньшей степени. Он плохо руководит защитой, поэтому возникают такие моменты. Сальваторе Боккетти – вечный суматошник. Всегда в аварийном состоянии. Жиго нужно лучше читать игру. И должен быть слышан его голос.

Но с такой игрой «Спартак» никого в Лиге чемпионов не удивит. Но такую команду как ПАОК он обязан обыгрывать. Ладно, в Греции не получилось, но в Москве надо разорвать. Греки приедут сюда и поставят «автобус».

– А «Спартак» умеет «автобус» преодолевать?

– «Автобусы» разные бывают: «Икарус», львовский или «Мерседес». Хороший «автобус» ПАОК поставить не сможет. Могу ошибаться. Но мне кажется, что счет 3:2 лучше, чем 3:3, иначе бы «Спартак» дома стал играть на ничью. 3:2 погубит ПАОК. Жду от «Спартака» серьезной игры, хватит валять дурака.