В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

Главное событие вечера – старт московского «Спартака» в Лиге чемпионов. Первый матч красно-белые проводили на выезде, где проиграли греческому ПАОКу 2:3, ведя по ходу первого тайма со счетом 2:0. Во втором тайме Промес не реализовал пенальти. Удивили и некоторые тренерские решения Массимо Карреры, который оставил на скамейке Софьяна Ханни и Педро Рошу, купленных в общей сложности за 20 млн евро, но выпустил на поле молодых Ломовицкого и Тимофеева… Может так тренер пытается показать руководству, что ему необходимы трансферы здесь и сейчас, а не под групповой этап Лиги чемпионов? Но ведь оставляя купленных за большие деньги футболистов на скамейке, он наоборот показывает, что кого ему не купи – он все равно будет сидеть.

Кстати о пенальти – голландский бомбардир «Спартака» объяснил, почему так плохо его пробил. Оказывается, его смутил зеленый лазер, которым светили ему в глаза греческие болельщики.

Они вообще отличились. Прямо во время матча фанаты ПАОКа напали на российских журналистов, ворвавшись в пресс-ложу. До матча по всему городу местные нападали на редких россиян, которых им удавалось найти в Салониках. Не обошлось и без серьезных повреждений: пробитые головы, сломанные пальцы…

Еще одно удивительное событие произошло по окончании встречи. В раздевалку московского «Спартака» пришел отец главного тренера греческого ПАОКа – Мирча Луческу. Конечно, он забежал «на огонек», чтобы проведать своих бывших подопечных, Фернандо и Луиса Адриано, которых сделал настоящими европейскими звездами в донецком «Шахтере».

Московский «Локомотив» в свойственной клубу в последнее время манере намекнул на скорый трансфер нападающего. Клуб опубликовал видео, на котором среди прочего мелькают кадры Краснодара. «Кто же он?» – спрашивают красно-зеленые. Сложно сказать. Конечно, в последнее время много говорят о переходе Смолова, но ведь у быков есть и другой форвард – Ари, который уже играл в «Локомотиве».

«Зениту» уже сегодня играть с «Динамо» из Минска в Лиге Европы. Клуб отправился в Минск без своего главного форварда – Артема Дзюбы. Сергей Семак сказал, что футболисту, уже выходившему на поле в чемпионате России, недостает тренировочной практики. Возможно, он намекал на то, что Артем слишком много времени провел в студии «Яндекса», озвучивая навигатор… Вряд ли дело в играх за сборную, ведь с командой все же полетели и Далер Кузяев, и Андрей Лунев, тоже проведшие со сборной России весь чемпионат мира.

От России в Лиге Европы уже играет еще один клуб – «Уфа», бывшая команда Сергея Семака. Проблема с накладывавшимися друг на друга матчами Лиги Европы и чемпионата России решилась. УЕФА во второй раз перенес матч с люксембургским «Прогресом» - «Уфа» согласилась 16 августа сыграть на старом стадионе клуба, который вмещает 2400 человек.

Александр Головин, перешедший в «Монако» за 30 млн евро из ЦСКА, все никак не начнет сезон. Он пропустил матч за Суперкубок Франции, а теперь вынужден будет пропустить еще как минимум месяц из-за растяжения лодыжки. Травму российский игрок получил на тренировке.

⚽️ Mala noticia para el Mónaco con la lesión de Golovin en el pie derecho. El internacional ruso deberá pasar unos exámenes para evaluar la importances de la lesión #Monaco #Montecarlo #ASMonaco #Ligue1 #Ligue1Conforama #Fichajes #Golovin pic.twitter.com/0URuY1QUPK — Mónaco Informativo (@Monaco_Info_) August 8, 2018

Супруга полузащитника сборной России и «Краснодара» Павла Мамаева даже может дать фору своему мужу в степени скандальности. Если он просто оказался не в том месте и не в то время на вечеринке в Монте-Карло, то она вполне осознанно дала откровенное интервью, где в частности рассказала, что употребляла наркотики – ничего тяжелого, просто марихуана, кокаин, таблетки…