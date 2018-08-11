Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев – о чемпионстве, усилениях команды, сборной России и многом другом.

«ЗАСЛУЖИЛИ ЧЕМПИОНСТВО БОЛЬШЕ, ЧЕМ КТО-ЛИБО»

- В прошлом сезоне «Локомотив» стал чемпионом, вы провели на поле почти все матчи (24). В чем заключался феномен команды?

- Во-первых, мы здорово начали, стартовали с четырех побед подряд (над «Арсеналом» (1:0), ЦСКА (3:1), «Анжи» (1:0) и «СКА-Хабаровском» (1:0) – прим. ред.), это придало уверенности и энергии. Немаловажно успешно начать сезон, что у нас и получилось. Плюс, мы не проиграли прямым конкурентам – ЦСКА (3:1, 2:2), «Спартаку» (4:3, 0:0) и «Зениту» (3:0, 1:0) – и хотя бы раз победили каждого. В итоге мы заняли место выше всех. Ну и выглядели на протяжении сезона стабильнее остальных, у нас не было больших спадов, за исключением концовки, когда долго не могли сделать последний шаг к чемпионству. Но, как говорится, он трудный самый.

- Важно, что команда была составлена из футболистов голодных до побед?

- Этот фактор тоже можно учитывать, но главное, что мы поверили в чемпионство. Каждодневной работой мы добились этого титула. Наш клуб заслужил его больше, чем кто-либо.

Для меня первые признаки возможно чемпионства проявились после выездной победы над «Зенитом» (3:0), дальше стало понятно, что нам никто не страшен хоть дома хоть на выезде. Ну и весной, когда не проиграли «Спартаку» (0:0) и чуть позже победили «Динамо» (4:0).

- Действовать на два фронта в таком сезоне сложно?

- В Лиге Европы получили отличный опыт, выполнили задачу, когда вышли из группы. Здорово сыграли с «Ниццей» (3:2, 1:0), хотя после первого тайма во Франции у многих, наверное, были другие мысли. Мы в Европе тоже выступали без явных спадов за исключением встреч с «Атлетико» (0:3, 1:5). Хорошо, что сыграли именно с ними. Поняли, что нужно многому учиться и много над чем работать.

- «Атлетико» в ЛЕ попал случайно, победой в турнире он это доказал. Чем же такие гранды отличаются от наших клубов?

- Конечно есть моменты, по которым «Атлетико» удивил. Когда мы их разбирали, я сразу обратил внимание на момент потери мяча. У нас после этой фазы команды уходят назад и садятся, а они наоборот поднимаются выше, контрпрессингуют. Это первое, что бросилось в глаза. Через несколько секунд после потери они возвращали мяч себе.

В некоторых моментах игры европейские топ-клубы действуют наиболее системно, чем наши. Контрпрессинг как раз один из примеров. «Атлетико» так играет постоянно, у них это отлажено идеально.

«АНТОН МИРАНЧУК И ФАРФАН СТАЛИ ОТКРЫТИЯМИ»

- Юрий Семин перевел вас на край обороны, хотя раньше вы играли флангового полузащитника и даже нападающего. Насколько тяжело было перестроиться?

- Приходил в «Локо» в качестве крайнего хавбека, но практически на этой позиции не играл. Юрий Семин почти сразу поставил меня на правый фланг защиты. Впервые сыграл в этом амплуа с «Химками» (3:0) в Кубке России. Самому понравилось. В дальнейшем со временем окончательно перестроился на игру в защите. Потом даже было непривычно иногда выходить в полузащиту.

Также играл латераля при схеме с тремя защитниками, но больше матчей мы все-таки провели с четырьмя защитниками. Не могу сказать, что было неудобно. Скорее непринципиально. Хотя, понятно, привыкаешь больше к той позиции, на которой чаще действуешь.

- Не расстраивает, что в новом амплуа перестали забивать? В прошлом году у вас три передачи.

- Клуб стал чемпионом, как тут можно расстраиваться? Ты стабильно играешь, команда побеждает в лиге, все хорошо. Главное, чтобы у своих ворот был «ноль», а ребята впереди моменты у чужих обязательно используют.

- В чемпионском сезоне кто для вас стал открытием?

- Антон Миранчук здорово прибавил и Джефферсон Фарфан выдал мощный сезон. Остальные ребята, особенно игроки атаки и средней линии, не уронили планку и показали себя во всей красе. Это конечно и Алексей Миранчук, и Мануэл Фернандеш.

- А кого бы назвали лучшим игроком сезона?

- Либо Ману, либо Джеф.

«ХЕВЕДЕС УЖЕ УЧИТ РУССКИЙ ЯЗЫК»

- В этом году «Локомотив» продолжает испытывать проблемы с реализацией.

- Есть такое. Сложно сказать, что не так. Возможно это связано с тем, что многие приехали из сборных, к началу сезона привести всех в одно состояние весьма сложно.

- В дерби со «Спартаком» на ваш фланг постоянно оказывали давление. Почему только во втором тайме партнеры стали вам помогать?

- Квинси Промес – один из самых сильных футболистов лиги, оставлять его один в один неразумно. Потому что вся опасность шла от него. Мне кажется, нам надо было как-то плотнее с ним играть, не давать пространства, не позволять развивать скорость. Когда он набирал ход и приближался, было тяжело. Только после перерыва мы стали действовать иначе.

Но Промес не забил и не отдал, значит по итогу мы играли правильно. А помогать партнерам конечно надо. Особенно когда ты видишь, что по ходу игры в какой-то зоне возникают проблемы.

- В концовке встречи мог забить новичок Гжегож Крыховяк. Это хорошее усиление?

- Он хорош в работе с мячом и единоборствах. После нескольких тренировок стало видно, что это человек опытный, заряженный. Не забил – ну и не забил, так бывает. Есть моменты, это уже хорошо. Через какое-то время он наберет оптимальные кондиции и сильно нам поможет.

В чем проявляется его класс? Сравнивать ни с кем не хочу, но человек перед тренировкой заходит в тренажерный зал и после тоже. На поле он и без мяча хорош, по открываниям и передвижению это видно сразу. Нравится его неуступчивость, Крыха никого и ничего не стесняется.

- Также под Лигу чемпионов в команду пришел чемпион мира Бенедикт Хеведес.

- Как и в случае с Гжегожем, так же бросился в глаза европейский подход к делу. Опять-таки, заходишь в зал, а он уже там и делает специальные упражнения, дополнительно занимается. Моментально понял, что Бенни опытен в тактике, много подсказывает в ходе тренировке, уже пытается говорить по-русски. Пока, конечно, с языком ему тяжеловато, но это вопрос времени.

- Есть ли в команде процедура посвящения в команду? Через что прошли Крыховяк и Хеведес?

- Команда выстраивается в коридор, через который новички должны быстренько пробежать. И пока они бегут, их бьют по спине и ногам, бросают в них мяч. Все новые ребята через это уже прошли, включая Федора Смолова.

- Команде не хватало такого забивного форварда?



- Очень рад, что Федя с нами. Человек адаптирован под премьер-лигу, я знаю Смолова много лет, когда он только начинал в «Динамо». Он большой профессионал, ему и адаптироваться не нужно. Рассказывать, какой он футболист, смысла нет, последние три года он в бомбардирском топе, стабильно забивает. Плюс Федор очень позитивный человек. Уверен, Смолов нам поможет, это большое усиление, он уже начал с нами тренироваться.

«В ЛЧ СЫГРАЛ БЫ ПРОТИВ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

- К какими мыслями подходите к встрече с «Оренбургом»? Команда отгрузила трешку «Крыльям Советов».

- Будет важная встреча. Все понимают, что пока у нас нет голов и нет побед. Нужно забить и победить, все просто. Не надо дополнительно настраиваться, мы сами все прекрасно понимаем. Будет непросто еще из-за раннего начала матча: два часа дня (по москве), Оренбург, жара. Но выигрывать надо!

- «Локомотив» наберет форму к еврокубкам?

- Когда только собирались, состояние у всех было разное. Сейчас оно стабилизировалось, мы много времени провели вместе, костяк собрался, плюс подъехали новички. Еще немного времени и баланс поймаем, форма набирается через игры.

- Кстати о Лиге чемпионов. Против кого хотели бы сыграть в группе?

- Пока все мысли о РПЛ. Понятно, что попадутся именитые соперники, я бы предпочел «Манчестер Юнайтед».

- Брайан Идову тоже хотел бы сыграть против «МЮ».

- Ну когда многие загадывают, обычно не сбывается. Значит, не будет «Манчестера»!

«РАНЬШЕ ВОСХИЩАЛСЯ РОНАЛДУ, ТЕПЕРЬ СМОТРЮ НА МАРСЕЛО»

- Как вы смотрите футбольные матчи? Обращаете на внимание на действия команды в целом или наблюдаете за футболистами своего амплуа?

- Если говорить о просмотре соперников и подготовке к матчам, то конечно больше времени уделяешь позиции оппонента, с которой столкнешься на поле. А вообще, оцениваю игру команды в целом, но иногда все-таки посматриваю на крайних защитников. Нужно знать, как в определенных ситуациях действуют ведущие защитники мира.

- И кто же это?

- С правым флангом сложно, мало кто приходит на ум, мало кто нравится. Мне импонирует Марсело, как он работает как в атаке так и у своих ворот. Его манера игры, хоть и на противоположном фланге, это что-то.

- Есть ли у вас кумир на схожей позиции?

- Когда был нападающим и полузащитником, восхищался Криштиану Роналду. Сейчас со сменой позиции кумира нет.

- В чем секрет Роналду?

- Он побеждает возраст. Криштиану следит за телом и питанием. Он профессионал до мозга костей, таких в мире единицы. Ему будет 34 года, а он стабильно выступает на самом высоком уровне. Это невероятно.

Сложно ли с возрастом поддерживать форму? Это входит в привычку, ты ведешь определенный образ жизни. Нюансов много, но все они выполняются на автомате.

«ОШИБКИ СМОЛЬНИКОВА? ЗАДНИМ УМОМ ВСЕ СИЛЬНЫЕ»

- Каково быть в листе ожидания сборной России? Вам давали программу самоподготовки?

- Там и без нее было ясно, что надо поддерживать форму до оглашения окончательной заявки на чемпионат мира. Я знал, когда примерно будет заявка, занимался и ждал вызова, но этого не произошло. Но Черчесов все сделал правильно, команда удачно выступила, поэтому никаких вопросов по списку быть не должно. Сборная сделала большое дело, подарила праздник стране.

- Главный тренер с вами разговаривал, объяснял, почему не взял на ЧМ?

- Последний раз общались с Черчесовым после чемпионства. Он звонил, поздравлял. Это была последняя беседа.

- А как смотрели матчи сборной России на ЧМ? Были на стадионе?

- К сожалению, побывать на стадионе не удалось. То сборы, то был у родственников. Все смотрел по телевизору. Гилерме звал в Казань на четвертьфинальный матч Бразилии и Бельгии (1:2), но я хотел пару дней побыть с семьей после долгих сборов.

- Игорь Смольников провалил встречу с Уругваем (0:3). Представляли себя на его месте, что могли выступить лучше?

- Задним умом мы все сильные. По тем же выступлениям за сборную у Игоря больше опыта, чем у меня. Но такое может случиться с каждым: со мной, с ним, с Марио Фернандесом. Главное оказать поддержку после неудачи, потому что Смольников – часть сборной. В футболе случается всякое, порой не всегда приятное. Важно, как ты будешь выбираться из сложившейся ситуации.

- В чем или ком заключалась сила сборной России на домашнем ЧМ?

- Мы были дома. На наших стадионах, с нашими болельщиками. Ответственность была колоссальной, ребята понимали, что за них переживает вся страна. Они хотели сотворить историю, и у них это получилось.

- Возможен ли теперь подъем футбола в стране? Пока у нас только умирают клубы.

- Сложно прогнозировать. Конечно хочется, чтобы футбол развивался. Это вопрос инфраструктуры, финансирования и уровня лиг.

БЛИЦ (ЛИТЕРАТУРА, МУЗЫКА, КИНО, ХОББИ)

- Последняя книга которую прочли?

- «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Всем советую.

- Любимый фильм?

- Ох, как сын родился, я перестал кино смотреть.

- Ваше хобби?

- График насыщенный, часто хочется просто отдохнуть спокойно дома, потому что часто на тренировках и в разъездах. Из увлечений всегда нравилась рыбалка, но последний раз рыбачил лет пять-семь назад с братом в Казани. Можно еще в боулинг поиграть или большой теннис.

- Лучший футболист России за всю историю?

- Дмитрий Лоськов.

- Рок или хип-хоп?

- Хип-хоп! Что слушаю? Из классики – Eminem. Если о современном, то братья Миранчуки подсадили на Migos. Еще конечно к прослушиванию обязательны Travis Scott, Drake, Tyga, Chris Brown.

- Лучшее место на Земле?

- Там, где моя семья.

Владислав с супругой Вероникой

- Сколько очков (гол + пас) наберете в этом сезоне?

- Если больше, чем в прошлом (3), это будет хороший результат.

- Сколько голов забьет Смолов в этом сезоне?

- Основываясь на статистике последних сезонов, за десятку он точно выйдет!