– На поле была одна команда. Я «Анжи» не увидел. Не надо забывать, что при таком преимуществе, которое было у «Спартак», играть нужно на один такт быстрее. Но и не нужно забывать, что в среду «Спартаку» предстоит очень ответственный матч. Моментов было мешок, но спартаковцы не очень то старались забить. Плюс, «Анжи» играл очень жестко. Не случайно два удаление и уйма желтых карточек. Во всяком случае, я доволен. 1:0 – это лучше чем 5:0. Такой счет мог расслабить.

– А проиграть 0:1 не было бы еще лучше?

– Проигрывать аутсайдеру на своем поле нельзя. И как можно было проиграть команде, которая центр поля не переходила? Счет 5:0 мог неправильно подействовать на игроков. Но сегодня в тактическом плане все было правильно. Я не хвалю их. Ни в коем случае. Конечно, все ждали, что такую команду как «Анжи», которая еще и играет вдевятером, «Спартак» «обует» под 5:0.

– Вы говорили, что ПАОК – команда низкого уровня. Но у меня нет уверенности, что греки сыграют хуже, чем «Оренбург» или «Анжи», а им «Спартак» забил только после чудовищной ошибки вратаря и после двух удалений.

– Поэтому я и начал с того, что нужно играть на один такт быстрее. Игра «Спартака» против «Анжи» для меня неприемлема.

– Как вам игра Софьяна Ханни?

– Дерганный парень. Неуравновешенный. Много передач запорол. Во втором тайме упустил шикарный момент. Хочет играть, но все играть хотят. И скоро в составе будут Еременко и Ананидзе. Конкуренция высокая. Мне кажется, что Каррере без разницы, кто будет играть Адриано или кто-то еще.

– Лишь бы не менять Промеса.

– Да. Его трогать не хочет.

– И каждый раз выпускает Попова.

– Но Попов гол в последнем матче забил и выглядел не хуже остальных. Не игнорировать же футболиста, который был приобретен.

– Но игнорируются же Мельгарехо и Роша.

– Шансы будут. Сезон очень тяжелый. Только третий тур. В «Спартаке» 21 человек. Как им всем угодишь? Потихонечку будут вводить Мельгарехо и остальных.