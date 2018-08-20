Форвард «Краснодара» Федор Смолов после автограф-сессии в магазине бренда Under Armour рассказал о встрече с болельщиками.

«НИКАКОЙ Я НЕ БОГ ФУТБОЛА»

– Когда вы выходили, дети кричали «Федор Смолов бог футбола», а вы смутились и покраснели.

– Это приятно с одной стороны. С другой – забавно, потому что никаким богом я себя не считаю. Но спасибо болельщикам за эту кричалку!

– На чем расписывались?

– Самое необычное – на гипсе у одного парнишки. В остальном буднично: телефоны, шарфы, майки.

– Вы два часа раздавали автографы. Это самая длинная сессия в карьере?

– Длиннее не бывало, но предположу, что все мероприятия подобного масштаба проходят несколько часов.

– Гжегож Крыховяк ушел раньше вас и Бенедикта Хеведеса.

– У него просто самолет, мы вошли в положение, отпустили Гжегожа пораньше.

– Готовы еще дать одну автограф-сессию? Народу еще много.

– Энергетически очень затратно контактировать с таким количеством человек.

– Уже адаптировались в «Локомотиве»?

– Все отлично. Спасибо ребятам по команде, персоналу, тренерскому штабу и болельщикам за теплый прием. Нет ощущения, что я в команде около десяти дней. Кажется, что я тут как минимум год уже провел.

– Бенедикт Хеведес сказал, что в команде хорошо по-английски говорят не все.

– Элементарные слова на базовом уровне знают все. Мне, наверное, в этом плане чуть попроще, я все-таки английским немного владею, для меня общение с иностранцами складывается элементарно.

– На кого из нынешнего состава смотрите снизу вверх?

– Ни на кого. Мы все равны, единый коллектив. Главное для нас добиваться результата.

– Какие задачи стоят перед командой в этом сезоне?

– Самые высокие. А разве могут быть другие? «Локомотив» действующий чемпион, будем стараться повторить прошлогодний результат.

«В ЛЧ ХОТЕЛ БЫ СЫГРАТЬ С «БАРСЕЛОНОЙ»

– Были ли у вас предложения от других клубов?

– Да. О них нет смысла говорить, потому что я выбрал «Локомотив» и не жалею.

– Почему именно этот клуб?

– Потому что это чемпион страны, потому что это возможность сыграть в Лиге чемпионов. И состав у нас очень сильный. Плюс я хотел вернуться в Москву.

– Вы долгое время собирались в Европу, а в итоге остались в России.

– Не совсем верно сейчас рассуждать об этом. Жизнь покажет. Мне 28 лет, поживем-увидим. Остаются ли планы о Европе в силе? Можно и так сказать.

– Успели отдохнуть после чемпионата мира?

– Было 10 дней, я тогда еще принадлежал «Краснодару», отдыхал с друзьями. После этого ко мне приезжали родители.

– С кем бы хотели в Лиге чемпионов сыграть?

– Из тех клубов, кто уже там, хотелось бы встретиться с «Барселоной».

– У вас отобрали права. Как будете передвигаться по Москве?

– Сейчас август, на дорогах не так людно, так что езжу на такси. Дальше, осенью, когда траффик увеличится, уже посмотрим.

ГЖЕГОЖ КРЫХОВЯК: УЖЕ УЧУ РУССКИЙ. Я ЧЕЛОВЕК ОТКРЫТЫЙ, ЯЗЫК МНЕ НЕОБХОДИМ

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк после автограф-сессии в магазине бренда Under Armour рассказал о знакомстве с болельщиками.

- На автограф-сессию пришло много детей. Они смотрели на вас восторженно.

- На встрече я испытал много радости. Это ведь общение с болельщиками - один самых приятных и важных процессов в футболе. Рад, что мне выпала эта прекрасная возможность.

- Поняли, что говорили вам фанаты?

- Сразу понял фразу "Дай автограф", она часто звучала. Плюс часто понимал, о чем шла речь вокруг. Я уже начал изучение русского языка, хочу как можно скорее научиться говорить на нем. Он нужен мне в общении и быту. Я человек открытый, поэтому без языка никуда не только на поле, но и вне его.

- Что из нормативной лексики уже выучили?

- Обычные слова. «Здравствуйте», «спасибо», «пожалуйста», «до свидания», «меня зовут Гжегож».

- Полузащита должна понимать форварда. Уже узнали Фёдора Смолова?

- Познакомился с ним только в клубе, рад что он стал частью "Локомотива" До этого слышал о Смолове, но мы никогда не пересекались. Федор очень сильный нападающий, команде такого не хватало.

- Вы покидаете мероприятием первым. Куда-то спешите?

- Тороплюсь на встречу со своей подругой.

БЕНЕДИКТ ХЕВЕДЕС: В «ЛОКО» СО ВСЕМИ ГОВОРЮ ПО-АНГЛИЙСКИ, А С ФАРФАНОМ - НА НЕМЕЦКОМ

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес после автограф-сессии в магазине бренда Under Armour рассказал о знакомстве с болельщиками и адаптации в клубе.

- Понимали, что говорят болельщики?

- Русский довольно сложный язык для изучения. Особенно для меня как немца. Мало что понял на встрече с поклонниками клуба, только какие-то базовые слова. Но я учу русский, чтобы общаться с как можно большим количеством людей. В том числе и вне футбола.

- Многие девочки говорили вам I love you.

- Мне приятно, ведь это некий жест признательности и симпатии со стороны представительниц прекрасного пола.

- В "Локомотиве" много новичков. В клубе началась новая эра?

- Возможно, мне тяжело сказать, так как не могу сравнить ситуацию с прошлым сезоном. Но мне приятно быть частью чего-то нового. У нас был тяжёлый старт сезона, мы одержали первую победу только в четвёртом туре. Она придаст нам уверенности, мы потихоньку нащупываем игровые связи и все лучше понимаем друг друга на поле. У нас хорошая команда, мы ещё приятно удивим наших болельщиков.

- С кем-то уже успели подружиться?

- Да, конечно! Особенно легко нашёл общий язык с теми, ко говорит на английском. Это и Смолов, и Мануэл Фернандеш, и Гжегож Крыховяк, и другие ребята. Ну и Джефферсон Фарфан конечно, мы вместе играли за "Шальке", с ним общаемся по-немецки.

- В Германии вы постоянно каталось на велосипеде. Удалось ли это сделать в России?

- Пока не было возможности. Но я, будем честны, пока здесь и велосипед не купил. Как будет время, исправлюсь и обязательно прокачусь по Москве.

Пока занимаюсь адаптацией в команде и навожу быт в квартире. Надо потихоньку освоиться и, повторюсь, выучить русский язык.