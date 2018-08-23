Уже завтра стартует новый сезон бундеслиги. На кого смотреть и чего ожидать от нового розыгрыша чемпионата Германии?

«Бавария» снова будет всех рвать?

Скорее всего, да. И это однозначно плохие новости для болельщиков остальных команд. Не с проста по этому поводу красноречиво высказался даже спортивный директор «Штутгарта» Михаэль Решке. А ведь он знает, о чем говорит. Ранее Решке занимал пост технического директора мюнхенского клуба. «Бавария» будет чемпионом и в этом году, и в сезонах 19/20, 20/21, 21/22 и так далее. Им может помешать только введение системы плей-офф. Иначе они так и будут доминировать и скупать лучших футболистов у своих соперников», - заявил Решке.

Кое в чем Михаэль Решке все же погорячился - в этом сезоне мюнхенцы откровенно поскупились на трансферы. Единственное пополнение – Леон Горетцка, который пришел бесплатно, заменив ушедшего в «Барселону» Артуро Видаля. Возможно, чемпионы копят деньги на выкуп Хамеса Родригеса и покупку Бенджамена Повара? Тем временем новый главный тренер команды Нико Ковач пришел в мюнхенский монастырь со своим уставом. Запрет на мобильные телефоны на базе и двухчасовые изнуряющие тренировки несколько раз в день – вот он фирменный стиль хорвата еще со времен «Айнтрахта». Но руководство клуба, похоже, уверенно в нем на все 100%. Ну а задел у Ковача очень хороший – разгром своего бывшего клуба в Суперкубке Германии. Кстати, мюнхенцам открывать и новый сезон матчем против бронзового призера «Хоффенхайма». Если верить коэффициентам букмекеров, то у коллектива Юлиана Нагельсмана просто нет шансов. Впрочем, а есть ли они хоть у кого-то в этом году против машины из Мюнхена?

Три новых идола трибун

Межсезонье в этом году не было столь богато на громкие трансферы в Германии. Но все же выделить ключевые переходы необходимо. Сразу три игрока могут стать новыми кумирами своих болельщиков.

Паулиньо, нападающий, «Байер»

Бразильский 18-летний нападающий приехал в Германию из «Васко да Гама». И если скауты «Байера» не ошиблись, то за 18,5 миллионов евро они привезли в Леверкузен настоящий талант. А уж в этом клубе умеют правильно подбирать кандидатов из Южной Америки. Техника и скорость Паулиньо должны разогнать и освежить атакующую линию «Байера».

Алассан Плеа, нападающий, «Боруссия» Менхенгладбах

Пополнили свои ряды форвардом и черно-бело-зеленые. 25-летний француз был одним из главных действующих лиц в чемпионате Франции прошлого года. На его счету 21 гол и семь голевых передач за «Ниццу». Поэтому можно уже считать успехом подписание такого перспективного нападающего за 23 миллиона евро. Особенно учитывая, что «Боруссия» очень нуждалась последние годы в классном нападающем.

Аксель Витсель, полузащитник, «Боруссия» Дортмунд

Прекрасно известный российским болельщикам экс-зенитовец Аксель Витцель нашел пристанище в Дортмунде. «Боруссия» заплатила бывшему китайскому клубу бельгийца 20 миллионов евро. Витцель должен стать хорошим подспорьем Люсьену Фавру в укреплении атакующего потенциала команды. Кстати, бельгиец с эпатажной прической уже начал завоевывать признание в Дортмунде, забив мяч уже в дебютном матче за «Боруссию» в Кубке Германии.

Война не за чемпионство, а за Лигу чемпионов

Самое интересное в грядущем чемпионате Германии будет происходить скорее всего в борьбе за места в Лиге чемпионов. «Боруссия» Дортмунд с новым тренером и удачными подписаниями видится главным претендентом на серебро. Собственно, сам наставник дортмундцев Люсьен Фавр говорит, что «клубу нужно время», но при этом, готов уже сейчас побороться за самые высокие места. И в данном случае, «Боруссия» выглядит предпочтительнее прошлогоднего серебряного призера – «Шальке». Хотя в Гельзенкирхене все еще ждут второго подряд успеха от команды Доменико Тедеско. Учитывая атакующий потенциал «Байера», у них есть хорошие шансы побороться с «Лейпцигом» и «Гладбахом» за место в «четверке». А вот с бронзовым призером прошлого сезона «Хоффенхаймом» все куда сложнее. На фоне прямых конкурентов «деревенские» выглядят менее предпочтительно. Если «Хоффенхайм» закончит сезон в «шестерке», то можно будет смело назвать поход успешным.

Кстати, этот сезон бундеслиги в какой-то мере уникален еще до старта. Или даже печально уникален. Он пройдет без «Гамбурга», который умудрился впервые в истории вылететь из элиты. Мы уже соскучились, не правда ли?