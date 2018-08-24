В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

Российские клубы с разной степенью успешности выступили в раунде плей-офф Лиги Европы. Питерский «Зенит», первым пропустив, все же вырвал победу у норвежского «Мольде», благодаря голам Дзюбы, Заболотного и Мевли – 3:1. А вот «Уфа» проиграла. Но в Глазго лишь с минимальным счетом уступить легендарным «Рейнджерс» на их не менее легендарной арене при сумасшедшей поддержке местный – даже отчасти почетно. Дома еще есть шанс отыграться.

Несмотря на еврокубковые баталии, самое интересное происходит пока за пределами поля – на трансферном рынке. Окно скоро закроется, а «Зенит» пока не сделал ни одного серьезного приобретения. Главный питерский инсайдер, Геннадий Орлов, утверждает, что покупка все же состоится. Кто же это будет?

Может Илья Кутепов, которому в «Спартаке» не хотят поднимать его низкую зарплату? Футболисту вообще не сладко приходится – из-за спин Джикии и Жиго пробиться в основу будет ой как непросто, а с ролью резервиста после пяти матчей на ЧМ-2018 за сборную России смириться будет просто невозможно. Вот его агент и работает…

Или в «Зените» окажется звезда сборной Италии и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио? Футболиста вообще можно взять бесплатно. Не так давно игрок расторг контракт с туринским клубом, понимая, что за место в основе в новой звездной команде ему побороться будет сложно. За футболиста сейчас дерется добрая половина Европы, в том числе и «Зенит».

А может в «Зенит» перейдет еще один бразилец? Сине-бело-голубые сделали предложение игроку обороны «Гамбурга» Дугласу Сантосу. Немецкий клуб предложенные 7 млн евро отверг. Вот только вопрос, как долго «Гамбург», вылетевший во вторую бундеслигу сможет удерживать у себя такого качественного футболиста?

«Зенит» не только берет, но и отдает. Дубль сине-бело-голубых расторг контракт со своим капитаном Ильей Зуевым. Видимо, к 24 годам в Санкт-Петербурге поняли, что звезды из футболиста уже не вырастет и решили не мешать его дальнейшей карьере в команде, которая хотя бы теоретически может выйти в РПЛ.

Очередной новичок может пополнить ряды московского ЦСКА. Правда, подписать его можно будет лишь в сентябре, когда игрок достигнет совершеннолетнего возраста. Речь о 17-летнем нападающем футбольного клуба «Гайдарс» Лассане Н’Диае. В 2017 году малийский нападающий забил шесть голов на юношеском чемпионате мира, где его команда заняла четвертое место.

Wesh bien ou bien ? pic.twitter.com/iFsbvohuYo — Lassana N’diaye (@Lasso_ndiaye19) August 16, 2018

Мог оказаться в ЦСКА и перспективный полузащитник «Уфы» Иван Обляков. Башкирский клуб ответил отказом на первое предложение армейцев в 3 млн евро – слишком мало за кандидата в сборную России. Скорее всего до конца лета он все же переберется в ЦСКА, но за совершенно другие деньги.

Если ЦСКА только готовится заявить перспективного африканца, то «Спартак» это уже сделал. За дубль красно-белых в новом сезоне будет играть сенегалец Тиерно Тиуб. Главные вопросы возникли относительно возраста футболиста: в одних источниках написано, что форварду уже исполнилось 24 года, в других – 20 лет.

«Ростов» уже никого не подписывает. Даже наоборот… Клуб расторг контракт с экс-игроком и воспитанником «Спартака» Евгением Макеевым. Теперь футболисту придется искать новую команды в весьма сжатые сроки.

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Евгений Макеев покидает Ростов



Контракт между футбольным клубом «Ростов» и защитником Евгением Макеевым расторгнут по соглашению сторон.



Мы благодарим Евгения за время проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/3kK1xfiuRq — Football Club Rostov (@rostovfc) August 23, 2018

Мог бы пойти в «Анжи», да Российский футбольный союз наконец-то среагировал на тяжелую финансовую ситуацию в команде, запретив махачкалинцам регистрировать новых игроков. Правда, сдается, что орлы уже успели подписать всех, кого хотели.