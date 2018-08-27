Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о парадоксе, сопутствующем главному дерби премьер-лиги.

Уже вовсю предвкушается, верно? Да так, что слюнки текут. Хотя еще без малого неделя до стыка на «Крестовском» главных брендов России и лидеров текущего календаря.

Свежий сочный «Зенит» против несколько подзасохшего «Спартака». Самая удалая атака против самой надежной обороны. Дзюба, самый важный и самый сильный на сегодня российский футболист, - против Жиго, наиболее убедительного пока что летнего приобретения в премьер-лиге.

Налицо все искомые признаки большого матча, привлекающие к нему массовое внимание.

Но! В контексте актуальных взаимоотношений «Зенита» и «Спартака» прячется одна деталька – вот уж и вправду дьявол в деталях!, - выводящая на парадокс.

И если эту деталь принять в расчет – то не так и существенно, чем завершится топ-схватка 2 сентября. «Зениту», коли радикально не изменились его командные биоритмы и прочие свойства, оказывается, не так и важно одолеть красно-белых, отбросив их тем самым пониже в таблице.

Итак.

Чемпионат-2015-2016. Весна. «Спартак» с Аленичевым безвылазно буксует, все отчетливее тяготея к позиции в середине таблицы. И естественным образом получает в Питере горячих – 2:5. «Зенит» укрепляет свои позиции в чемпионской гонке. Но что дальше? Красно-белые, поднатужившись, выдают серию побед и по-пластунски пробираются на пятое место, еврокубковое, превращая свой сезон в не совсем провальный. А Питер, засбоив на финише, оказывается в борьбе за золото сбоку припека – и остается третьим, без пропуска в Лигу чемпионов. Ставя себя, в сущности, со «Спартаком» на одну итоговую доску…

Идем дальше. Чемпионат-2016-2017. Осень. «Зенит» Луческу, пусть и не без памятной поддержки арбитра Иванова, ставит красно-белых на место - 4:2. Удар казался вдвойне болезненным, ибо то поражение стало для красно-белых вторым кряду в премьер-лиге, а с учетом кубкового вояжа в Хабаровск и вовсе третьим. Как бы не так. Задним числом выяснилось, что, возможно, именно дерби в Питере стало для обеих команд поворотным в сезоне. И «Спартак» на лихом коне помчался к долгожданному золоту – а «Зенит» опять выпал в итоге из лигочемпионской зоны.

Наконец, дерби с итальянским акцентом годичной давности. 5:1… Манчини со всей беспощадностью показывает Каррере, кто есть кто в тренерской профессии. Такой безнадеги при встречах с Питером красно-белые не испытывали, пожалуй, со времен Эмери.

Ну и?

«Спартак», даже провалив ключевые в турнирном значении матчи, финиширует третьим. А «Зенит», провалив вообще все что можно, – пятым…

Словом, возникает такое чувство, что в Питере все эти годы домашний матч с заклятыми красно-белыми назначали смысловым пиком. После чего в «Зените» склонялись к окончательному и бесповоротному выводу, что жизнь в текущем сезоне удалась.

Поэтому Сергею Семаку и его команде в этот раз, возможно, не стоит придавать схватке со «Спартаком» такое уж основополагающее значение. Есть вещи и поважнее.