– Трудно сказать, походит ли «Севилья» Промесу или нет, потому что сравнивать нужно чемпионаты России и Испании. Тем не менее «Севилья» входит в число сильнейших команд страны, поэтому я считаю, что Промес совершает ошибку.

Если он хочет повысить свое мастерство, это не получится, потому что в этом компоненте он сбавил по сравнению с предыдущим сезоном. И что ему не хватает «Спартаке»? Команда хорошая, зарплата высокая, болельщики обожают. В чем проблема?

Если он переходит ради трех-четырех евро, в конечном счете Промес проиграет. В России было немало футболистов, которые навели шороху, но растворились в Европе: Вагнер Лав, Муса, Думбия. Можно еще много людей вспомнить, которые ничего не добились, покинув Россию.

Промес выбрал деньги – его право. Но с такой игрой, которую он показывал в «Спартаке» в последнее время, делать в «Севилье» просто нечего. Там серьезнее подход и выше спрос. Так играть ему не позволят. По-моему, Промес не прав, ведь «Севилья» едва ли сильнее «Спартака». В Испании она ни на что не претендует. Выиграла три Лиги Европы при Эмери. Но при серьезной игре «Спартак» в Москве «Севилью» обыграл.

Мне жаль, что Промес решил уйти. Он вписался в «Спартак». Его приняли. Но это его решение. И в таком случае в команде он не нужен, потому что не Промес не сможет играть с былой отдачей. Я благодарен ему за время, проведенное в «Спартаке» и желаю удачи в «Севилье».

– С точки зрения руководства «Спартака», стоит ли отпускать Промеса сейчас?

– Правильный вопрос. Я не понимаю руководство клуба. Заработают 20 миллионнов евро, но потом разобьют их на четырех пять человек и будут «Спартаке» новые Петковичи и Пашаличи. У меня возникает вопрос, а ставит ли руководство клуба цель блеснуть в Лиге Европы или тем более в Лиге чемпионов? Если такой задачи нет – продавайте всех. Продайте Адриано и Зе Луиша – будут еще пара миллионов прибыли.

Я меня двоякое чувство от перехода. С одной стороны желаю ему успеха, но с другой, а как он себя зарекомендует. Промес ведь даже не основной игрок сборной Голландии. Это «Спартак» сделал из него игрока узнаваемого и великого в наших узких стандартах.

– Заменить Промеса можно внутренними резервами или нужно кого-то покупать?

– Никого «Спартак» не купит. Для этого нужно будет потратить 20 миллионов. За эти деньги руководство клуба удавится. Максимум потратят 15. Мастера за такую сумму не купишь.

– Чем Промес заинтересовал «Севилью»? Матчем в Москве в прошлом году?

– Только этим. Он тогда почти в одиночку раздел «Севилью» – забил два мяча. Это удар по самолюбию. Тогда они и поставили цель – взять игрока. Я сожалению и желаю Промесу успеха.