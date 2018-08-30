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– Трудно сказать, походит ли «Севилья» Промесу или нет, потому что сравнивать нужно чемпионаты России и Испании. Тем не менее «Севилья» входит в число сильнейших команд страны, поэтому я считаю, что Промес совершает ошибку.

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Евгений Ловчев: «Спартак» компенсирует потерю Промеса без новых трансферов

Если он хочет повысить свое мастерство, это не получится, потому что в этом компоненте он сбавил по сравнению с предыдущим сезоном. И что ему не хватает «Спартаке»? Команда хорошая, зарплата высокая, болельщики обожают. В чем проблема?

Если он переходит ради трех-четырех евро, в конечном счете Промес проиграет. В России было немало футболистов, которые навели шороху, но растворились в Европе: Вагнер Лав, Муса, Думбия. Можно еще много людей вспомнить, которые ничего не добились, покинув Россию.

Промес выбрал деньги – его право. Но с такой игрой, которую он показывал в «Спартаке» в последнее время, делать в «Севилье» просто нечего. Там серьезнее подход и выше спрос. Так играть ему не позволят. По-моему, Промес не прав, ведь «Севилья» едва ли сильнее «Спартака». В Испании она ни на что не претендует. Выиграла три Лиги Европы при Эмери. Но при серьезной игре «Спартак» в Москве «Севилью» обыграл.

Мне жаль, что Промес решил уйти. Он вписался в «Спартак». Его приняли. Но это его решение. И в таком случае в команде он не нужен, потому что не Промес не сможет играть с былой отдачей. Я благодарен ему за время, проведенное в «Спартаке» и желаю удачи в «Севилье».

– С точки зрения руководства «Спартака», стоит ли отпускать Промеса сейчас?
– Правильный вопрос. Я не понимаю руководство клуба. Заработают 20 миллионнов евро, но потом разобьют их на четырех пять человек и будут «Спартаке» новые Петковичи и Пашаличи. У меня возникает вопрос, а ставит ли руководство клуба цель блеснуть в Лиге Европы или тем более в Лиге чемпионов? Если такой задачи нет – продавайте всех. Продайте Адриано и Зе Луиша – будут еще пара миллионов прибыли.

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«Good luck, Bratuxa!» Болельщики «Спартака» провожают Промеса в «Севилью»

Я меня двоякое чувство от перехода. С одной стороны желаю ему успеха, но с другой, а как он себя зарекомендует. Промес ведь даже не основной игрок сборной Голландии. Это «Спартак» сделал из него игрока узнаваемого и великого в наших узких стандартах.

Заменить Промеса можно внутренними резервами или нужно кого-то покупать?
– Никого «Спартак» не купит. Для этого нужно будет потратить 20 миллионов. За эти деньги руководство клуба удавится. Максимум потратят 15. Мастера за такую сумму не купишь.

Чем Промес заинтересовал «Севилью»? Матчем в Москве в прошлом году?
– Только этим. Он тогда почти в одиночку раздел «Севилью» – забил два мяча. Это удар по самолюбию. Тогда они и поставили цель – взять игрока. Я сожалению и желаю Промесу успеха.

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