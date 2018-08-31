10:55

Как сообщает Sport24.ru, полузащитник «Уфы» Иван Обляков сегодня подпишет контракт с ЦСКА. Соглашение будет рассчитано на три года. Сумма трансфера составит 3 миллиона евро. В сезоне-2018/19 Обляков провел за уфимскую команду 9 матчей и забил 1 гол. В прошлом сезоне на его счету 21 матч и 2 гола. Всего за карьеру на высшем уровне Обляков провел 52 матча и забил 4 гола.

10:50

Квинси Промес проходит медицинское обследование в "Севилье". Кажется, что он всем доволен.

10:45

Иранский полузащитник Саид Эзатолахи перешел из "Ростова" в английский "Рединг" на правах аренды. Договор об аренде 21-летнего хавбека рассчитан до конца сезона-2018/19.

"Я очень рад, что мы смогли договориться об аренде Саида менее чем за сутки до закрытия трансферного окна. Саид - мощный, техничный центральный полузащитник. Он обладает опытом выступлений на высоком уровне как в сборной Ирана, так и в "Ростове" и в мадридском "Атлетико", - сказал главный тренер "Рединга" Пол Клемент.

10:35

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов может продолжить карьеру в тульском «Арсенале». Клубы близки к подписанию арендного соглашения сроком на один сезон.

10:25

Полузащитник «Прогреса» Оливье Тилль стал игроком «Уфы». Контракт с 21-летним игроком сборной Люксембурга рассчитан на четыре года.

Тилль выступает на позиции центрального полузащитника. В 82 матчах за клуб на его счету 18 голов и 17 результативных передач. В нынешнем сезоне он сыграл за команду в шести матчах квалификации Лиги Европы и забил два гола, один из них – в ворота «Уфы». Напомним, ранее «Уфа» подписала контракт с игроком другого клуба, который она прошла в Лиге Европы, – «Домжале» – Ловро Бизяком.

10:23

«Валенсия» обнародовала некоторые подробности контракта португальца Гонсалу Гедеша, который перешел в испанскую команду из «ПСЖ» за 40 миллионов евро. 21-летний португалец подписал долгосрочное соглашение, рассчитанное на шесть лет – до лета 2024 года. В контракте Гедеша прописана сумма отступных в размере 300 миллионов евро.

10:20

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прилетел в Испанию и посетил матч «Севильи» с чешской «Сигмой» (3:0) в Лиге Европы. В ближайшее время 26-летний голландец пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с испанской командой. По данным местных СМИ, «Севилья» заплатит за переход полузащитника порядка 21 миллиона евро.