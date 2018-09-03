В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего дня.

Центральное событие воскресенья – матч «Зенит» – «Спартак», который мог стать украшением первого круга чемпионата России, но для многих оказался разочарованием – ни одного забитого гола…

Главный итог встречи – травма отлично проявившего себя в «Спартаке» французского новичка Самюэля Жиго. После матча сам футболист признался, что скорее всего у него что-то со связками колена. Позже эту информацию подтвердил и официальный «Спартак». Масштабы бедствия станут ясны после углубленного обследования. Пока ясно одно: после обострения грыжи и операции Кутепова, а также травмы Жиго «Спартак» остался с двумя центральными защитниками на две вакантные позиции. В запасе – никого. Придется, видимо, подтягивать молодых игроков из дубля. Есть, конечно, вариант вернуть все еще не нашедшего себе новый клуб Сердара Таски, хорошо знакомого с требованиями Массимо Карреры.

«Все будет нормально, брат!»



Спартаковцы утешают получившего травму Жиго.



Здоровья, Самуэль! 🔴⚪️✊🏻#ЗенитСпартак — 0:0 pic.twitter.com/DnPbKbkFPR — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 2, 2018

Еще одна неприятность в «Спартаке» – готовый к бунту Софьян Ханни. Алжирец уже открыто высказывает недовольство решением главного тренера не выпускать его в составе красно-белого клуба. Футболист написал у себя в твиттере, что не понимает решений тренера и очень ими разочарован, а также, что готов играть в «Спартаке» на любой позиции, на какой ему скажут. По неофициальной информации в последний день трансферного окна за Ханни один из турецких клубов предлагал восемь млн евро, но красно-белые отказались продавать игрока, который пока не попадает в состав.

Je ne sais pas du tout. Je suis le premier surpris et déçu par cette situation. Je ne comprend pas ! — Sofiane Hanni (@SofianeHanni) September 2, 2018

Грозненский «Ахмат» благодаря двум голам Магомеда Митришева одержал победу над «Уфой». Несмотря на это прямо на послематчевой пресс-конференции главный тренер клуба Игорь Ледяхов объявил о своей отставке. Вот уж действительно редкость – добровольная отставка после победы. Интересно, что же произошло в клубе, раз тренер даже не стал объяснять причины?

Московское «Динамо» на своем поле переиграло стартовавший со скоростью спринтера «Оренбург». Бело-голубые тоже продолжают идти в неплохом темпе. Исход встречи решили голы двух Евгениев–Маркова и Луценко.

Дебютным голом за «Валенсию» отличился россиянин Денис Черышев. Он вышел в основном составе клуба на игру с «Леванте». Правда, гол игрока сборной России не принес победы «летучим мышам», а лишь гарантировал им ничью с не самым грозным соперником.

Первый гол Черышева в сезоне за «Валенсию» ⚽️ Так держать, Денис @Cheryshev 🦇 Россия с тобой! 🇷🇺 pic.twitter.com/PdLkfHM8hr — Руслан Абушкин (@abushkin) September 2, 2018

Неутешительные новости принес «Локомотиву» матч чемпионата с «Краснодаром», состоявшийся в субботу. Помимо поражения – еще и травма. Федор Смолов выбыл на некоторое время с ушибом колена. Благо, впереди пауза на матчи сборной, в которую Федор не попал – сможет спокойно восстанавливаться от повреждения.

Шок-новость из «Лужников», где совсем недавно отгремел чемпионат мира по футболу. На территории спортивного комплекса был найден снаряд, похожий на неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Даже страшно подумать, что теоретически он вполне мог рвануть прямо во время футбольного праздника.