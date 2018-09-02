Последний год антураж главного дерби российского футбола раскрашивает обладатель Кубка России и ставший фанатом «Спартака» Александр Панов. Питерский матч соперников в августе 2017-го запомнился не только очередным гостевым разгромом «Спартака», но и нападением фанатов «Зенита» на Панова, которого поливали пивом вперемешку с ругательствами. В этот раз экс-форвард «Зенита» заранее обьявил, что в Питер приедет снова, но уже в компании готовых встать на его защиту товарищей. Возможно, по этой причине о новых инцидентах ничего не сообщалось.

Всколыхнулись эмоции болельщиков уже за час до начала встречи, когда стали известны составы. Если первые одиннадцать у «Зенита» выглядели предсказуемо, то Каррера удивил дважды. Оправив на первое дерби в карьере 20-летнего Рассказова и выпустив в старте загадочного Педро Рошу.

Уже в середине тайма запредельный градус матча стал сказываться на футболистах. И удивительно – первым аттракцион ошибок открыл самый старший и самый титулованный участник, Иванович. 34-летний победитель Лиги чемпионов в своей штрафной потерял контроль над мячом, Педро Роша хищно устремился к воротам, но сербский защитник успел оттеснить соперника.

Через три минуты уже Мельгарехо на своей половине подарил мяч Дриусси, тот влетел в штрафную и Дзюба уже собирался завершать выход два ударом в упор. Спас Максименко от расстрела подкравшийся сзади Жиго. Заплатил за это бельгийский защитник травмой, сделавшей его с этой минуты зрителем. Срочно пришлось выходить Джикия, но «Зенит» не смог использовать вынужденные перестановки в центре обороны у соперника.

Сколько ни говори о том, что команда не может зависеть от одного игрока, но читающего игровые эпизоды на три хода вперед и способного разрезать оборону соперника одним касанием Нобоа хозяевам явно не хватало. Без эквадорца «Зенит» и перехваты рядом со штрафной соперника не превращались даже в предголевые моменты.

Но вынужденными перестановками в центре защиты «Спартака»

Индикатором настроя и раскаленной атмосферы стал подкат Боккетти в углу поля, который перед соприкосновением с мячом несколько метров проехал по газону. В «Зените»

Градус матча нагревал футболистов все больше. «Зенит» настолько проникся атмосферой, что не терпел уже никаких пауз. Стоило Максименко воздержаться от спешки перед ударом от ворот, как Дзюба сиганул за мячом и установил его на углу вратарской. При этом поучительно глянув на молодого соперника.

Ну а что же самый юный участник главного дерби страны? В первом тайме большая проверка вратаря «Спартака» миновала. «Зенит» атаковал низом, навесы использовал редко, поэтому вся работа у Максименко была только на линии. После нескольких ударов со средней дистанции мяч прилетал спартаковцу в руки, как выражаются голкиперы, «спущенным». До перерыва Максименко обратил на себя внимание лишь однажды. Прыжок Александра после сильно удара головой Ерохина выглядел эффектно. И все же сейв получился таким, который вратарь, получающий право сыграть в матче такого статуса, делать обязан.

Кстати, безголевой первый тайм в матче «Зенит» – «Спартак» случился впервые с 2014 года.

В перерыве интересней стало на трибуне. Сидевшего в ложе над «виражом» Сергея Шнурова фанаты «Зенита» закидали сине-бело-голубыми футболками.

А располагавшиеся рядом с ложей прессы поклонники «Спартака» скандировали так, что попади кто-то на стадион впервые и зайди к середину чаши, подумал бы, что попал на домашний матч красно-белых.

Трепетная атмосфера дерби влияла даже на восприятие времени. Казалось, команды ушли на перерыв пару минут назад, а они уже снова выбегают на поле! Семак на проблемы в завершающей стадии атаки отреагировал заменой Дриусси на Эрнани. И свой выход на поле бразилец должен был отмечать голом. Быстрый розыгрыш мяча в штрафной «Спартака» бразилец замкнул… слабым ударом в руки Максименко.

После перерыва увлекательная закономерность появилась возле тренерских скамеек. Если в первом тайме Семак с Каррерой от бровки не отходили, то во втором периодически скрывались из вида. Но исключительно по очереди! А их реакции становились вопрощением темперамента тренеров. Итальянец то мерил шагами техническую зону, то засунув руки в карманы, застывал на месте. И вскидывание обеих рук вверх, и взмах указательного пальца были решительны и стремительны. Семак на фоне коллеги выглядел эталоном спокойствия, порой подолгу наблюдая за игрой, подперев рукой подбородок.

Нейтральный болельщик в эти минуты должен был вспомнить о потерях команд, сожалея об отсутствии Промеса и Нобоа. Гостям без голландца в атаке не хватало скорости и внезапности. «Зениту» без травмированного полузащитника – разума и своевременной доставки мяча вперед.

Чем дальше, тем чаще организованный комбинационный футбол уступал сумбуру и борьбе на грани. Пустые зоны перед штрафной, потери на своей половине, удары из заведомо неудобный позиций стали обязательным атрибутом в последней трети матча. «Полыхнуть» могло только со второго этажа. Сначала с линии вратарской и без помех замыкал навес со штрафного Бокетти. Итальянец долго качал головой, пытаясь понять, что ему помешало с пяти метров попасть в ворота.

Вскоре после подаче слева с такого же расстояния пробил выше ворот Эрнани.

Выпустив Заболотного главный тренер «Зенита» развеял миф, что тандем Антона с Дзюбой возможен только для спасательных операцией. Впрочем, Семак и вчера спасался. От домашней ничьей с принципиальным соперником. Но показательно, что Заболотный заменил в этот раз не Смольникова или Кузяева, а игрока передней линии – Мака.

Отношение к нулевой ничьей читалось по действиям соперников. Семак догонял уходящий в аут мяч, чтобы скорей кинуть его своему игроку. А спартаковцы перед пробитием штрафных со своей половины примеривались до тех пор, пока их решительным жестом не торопил судья.

Добыть победу «Зенит» мог привычным в последнее время способом. Но пару навесов прервал Максименко, а победная для «Зенита» развязка могла наступить на последней секунде. Но Эрнани (опять он!!!) едва дотянулся до верховой передачи, потому и ударил тихонько в руки вратарю. Последовавший за этим свисток Москалева зафиксировал, что впервые за шесть матчей «Зенитом» со «Спартаком» не выявили победителя.

«Зенит» – «Спартак» – 0:0

«Зенит»: Лунев, Нету, Иванович, Смольников, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Ерохин, Мак (Заболотный, 79), Дриусси (Эрнани, 51), Дзюба

«Спартак»: Максименко, Боккетти, Жиго (Джикия, 27), Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Глушаков (Попов, 79), Педро Роша (Самедов, 63), Зе Луиш

Предупреждения: Боккетти, 34; Рассказов, 44; Иванович, 45; Зе Луиш, 54; Мельгарехо, 83; Попов, 90+3