Каждый год ФИФА вручает премию лучшим – The Best. Лучший футболист, лучший тренер, лучшие болельщики со всего мира. В этом году в тройку лучших футболистов, например, не попал даже Лионель Месси. Зато в другом списке претендентов оказался Каррера. Наряду с представители Перу, Японии и Сенегала. 24 сентября в Лондоне счастливчики получат заслуженные премии. Может получиться так, что болельщиком года будет признан один единственный человек – Себастьян Каррера. У него довольно серьезная конкуренция, но на сайте ФИФА еще можно отдать голос за этого молодого человека.

Как такое могло произойти?

В отличие от перуанцев, сенегальцев и японцев, ярко засветившихся в России, Каррера в нашу страну не приехал. Его сборная Чили не пробилась на чемпионат мира. Да и вообще его достижение никак не связано с национальной командой. Все началось в октябре 2017 года, когда его местный и столь любимый клуб отправился в гости к «Кокимбо Унидо».

Дело в том, что Себастьян Каррера до безумия предан своей команде «Депорт Пуэрто Моннт». Поэтому болельщик решил поехать на дальний выезд во что бы то ни стало и своими силами преодолел около 1500 км до арены «Кокимбо Унидо». Никто из представителей принимающей стороны не рассчитывал, что кто-то сможет добраться – слишком далеко и дорого для рядового чилийца. Не удивительно, что и гостевой сектор стадиона был закрыт. Но Каррера не просто выгреб все деньги из карманов и приехал, но и добился того, чтобы его пустили именно на гостевую трибуну, предназначенную для болельщиков «Депорт Пуэрто Моннт». Весь матч юноша с флагом поддерживал свою команду в гордом одиночестве.

6' Único e Incondicional. Hincha Albiverde presente en el Sanchez Rumoroso.

Gigante!#VamosPuerto pic.twitter.com/XMCewjbwUN — Dep. Puerto Montt (@DPMChile) 22 октября 2017 г.

Чтобы попасть на матч, Каррера ехал два дня и команда вознаградила его победой со счетом 2:1. «Я взял все деньги, оставил дома мою жену с ребенком. Это были очень тяжелые дни для меня. Но это стоило того. Я все 90 минут кричал в одиночестве, пел песни и старался поддержать наших ребят. Ведь быть рядом с ними – это быть рядом с семьей. Я всегда храню свою команду в моем сердце», – рассказал номинант премии The Best Себастьян Каррера.

Este triunfo es para ti ,gracias por confiar en nosotros y seguirnos hasta acá sin importar nada,dejaste todo por tu equipo @DPMChile 🐬⚽️!! pic.twitter.com/QmR26Ze3yg — Juan Pablo Abarzúa (@juampa_abarzua) 23 октября 2017 г.

Преданность Карреры настолько тронула руководство клуба, что они обеспечили парню перелеты на все матчи с участием «Пуэрто». Ну а фотографии одинокого Себастьяна на пустом стадионе облетели весь интернет. Наконец их увидели и представители ФИФА. В победе своего соотечественника в Лондоне уверен и чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. Он уже готов вылететь в Англию, чтобы поздравить Карреру с заслуженной наградой. Ведь его поездка – проявление настоящей любви и преданности команде.

Пока не известно, сможет ли сам Себастьян приехать в Лондон на церемонию вручения премии The Best. Но ведь расстояние для него – не проблема!