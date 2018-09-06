Дания дошла до 1/8 финала на чемпионате мира в России. Но сейчас оказалась в затруднительном положении.

Что произошло в матче против Словакии?

Во вчерашнем товарищеском матче против сборной Словакии на поле вышли не основные игроки. Ничего необычного, не правда ли? Конечно, ведь это всего лишь товарищеский матч. Но проблема в том, что футболисты эти представляли отнюдь не высшую лигу Дании и не приехали домой из топ-чемпионатов. В состав сборной в срочном порядке были вызваны игроки из второго дивизиона и ниже. Можете себе представить, что капитаном был выбран футболист-любитель Кристиан Оффенберг? В свободное от футбола время она работает менеджером по продажам! Мало того, на поле вышли даже представители другого вида спорта – футзала.

Чтобы уточнить, что же происходит со сборной Дании, «Советский спорт» поговорил с журналистом датского спортивного издания TIPSBLADET Андерсом Андерсеном.

«Да, нашей федерации пришлось кидать клич по клубам низших лиг. Но сначала они попытались пригласить кого-то из высшего дивизиона. Никто не ответил. В итоге набрали вот таких футболистов-любителей. Кому-то даже пришлось заплатить. Но в целом, у всех есть работа вне футбола. Некоторые, кстати, вообще еще студенты. Ребята отыграли достойно», - рассказывает Андерсен.

И действительно, сборная Словакии выиграла лишь со счетом 3:0. Это притом, что в составе словацкой команды есть представители Серии А, Ла Лиги и английской премьер-лиги. За Словакию на поле вышли даже хорошо знакомые нам по выступлениям в России Мартин Шкртел, Томаш Губочан и Роберт Мак.

В чем причина и сколько продлится конфликт?

Если говорить кратко, то в деньгах, а точнее – в имиджевых правах игроков основного состава сборной. Конфликт возник между датской Федерацией футбола и Ассоциацией датских футболистов (АДФ). Суть в том, что АДФ настаивает на том, чтобы концентрировать спонсорские контракты на самой команде. А вот Федерация футбола наоборот ищет выгоду в использовании персоналий игроков в коммерческих целях.

«Например, Федерация футбола Дании хотела бы использовать образ Симона Кьяера в качестве рекламы формы комплекта национальной команды. Притом, что сам игрок имеет контракт с Nike. Плюс разногласия касаются и контрактов с поварами, авиакомпаниями, и даже количества штатных сотрудников», - поясняет Андерс Андерсен.

Кстати, предыдущее соглашение между Федерацией и Ассоциацией истекло еще 1 августа, но договориться так и не получилось до сих пор. Так и получилось, что в один момент игроки основы отказались выходить на поле и пришлось набирать в состав кого попало.

«Федерация и Ассоциация, похоже, просто терпеть не могут друг друга. Они садятся за стол переговоров, но это не приносит результата. Обе организации преследуют абсолютно полярные цели и никак не могут найти компромисс», - делится мнением Андерсен.

Кто сыграет в Лиге Наций и что будет, если отменить матч?

Уже 9 сентября датчанам придется принимать в рамках первого матча Лиги Наций сборную Уэльса. Может ли быть такое, что на поле снова придется выходить любителям? Вполне вероятно. Также считает и датский спортивный журналист Андерс Андерсен. «Федерация футбола будет вынуждена вывести на поле хоть кого-то. Но кто это будет? Опять любители?», - говорит собеседник «Советского спорта».

Так не проще ли взять и отменить матч? Может быть. Но точно не в случае сборной Дании. Дело в том, что за датчанами уже есть грешок.

«Федерация футбола Дании уже отменяла игры. Не так давно пришлось отказаться от матча женской сборной по футболу. На сей раз нас накажут еще сильнее: большие штрафы, никаких матчей квалификации и никаких денег с телетрансляций, которые и делают эти игры привлекательными и дорогими с финансовой точки зрения. На прошлой неделе я говорил с одним из представителей комитета УЕФА и они настроены очень серьезно», - рассуждает Андерсен.

Ответ очевиден – если Дания хочет продолжать участвовать в больших европейских турнирах, то с Уэльсом придется играть хоть какими игроками. Естественно, результат вряд ли будет положительным. Но Федерации футбола Дании и Ассоциации датских футболистов просто необходимо как можно скорее договориться между собой, чтобы не загнать сборную Дании в такую яму, из которой будет очень сложно выбраться. Но процент того, что в игре против Уэльса на поле мы увидим датских любителей чрезвычайно велик.