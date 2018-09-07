В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего дня.

Уже сегодня сборная России проведет свой первый в истории матч в Лиге наций против сборной Турции. Выводить команду на игру в качестве капитана будет Артем Дзюба, сменивший в этой роли не вызванного в сборную Игоря Акинфеева. Станислав Черчесов объяснил, почему выбор пал именно на Дзюбу.

В следующий раз сборная России будет играть в Лиге наций со Швецией. Интересно, что игра, которая пройдет 11 октября практически накладывается на матч 1/16 Кубка России, в котором ЦСКА на выезде должен сыграть с «Тюменью» за день до этого. Изначально матч должен был состояться еще в сентябре, но оба клуба согласились его перенести из-за «сложного выездного календаря». Пожалуй, впервые в XXI веке именитый российский клуб официально соглашается распустить всех своих сборников и без них бороться за престижный трофей. Объясняем, почему это неправильно.

Если бы армейцы поехали в «Тюмень» своим молодежным составом, на поле вполне мог бы выйти Игнашевич. Но не Сергей, а Дмитрий. ЦСКА опубликовал заявку молодежной команды на матчи Юношеской лиги УЕФА. В нее попал сын бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича – Дмитрий. Напомним, Сергей объявил о завершении карьеры после чемпионата мира-2018.

Трансферное окно закрылось, а мы продолжаем говорить о переходах. Испанская «Севилья» может пополниться еще одним футболистом московского «Спартака», в добавку к Квинси Промесу. Испанцы заинтересованы в подписании контракта с Сердаром Таски, который сейчас пребывает в статуса свободного агента.

6 сентября, португальский полузащитник Рикарду Алвеш подписал контракт с «Оренбургом». Клуб воспользовался возможностью процедуры отложенной заявки. последним клубом 25-летнего хавбека была «Олимпия», с которой он стал двукратным чемпионом Словении и обладателем Кубка страны. За эту команду полузащитник провел 88 матчей, забил 16 голов и сделал 10 результативных передач. Ранее Алвеш выступал за «Порту» (Португалия), «Белененсиш» (Португалия), «Портимоненси» (Португалия), «Рапид» (Румыния).

«Крыльев Советов» объявили о трансфере полузащитника Йоана Молло – тоже на правах свободного агента. Последним клубом Молло был катарский «Аль-Райан». 29-летний француз уже выступал за «Крылья Советов» с 2015 по 2017 год. В составе самарского клуба Молло забил пять голов в 35-и матчах. После этого Молло провел полгода в питерском «Зените».

«Зенит» сообщил, когда представит Клаудио Маркизио в качестве игрока клуба. Презентация 32-летнего итальянца пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 9 сентября перед началом товарищеского матча с «Кайратом». Начало презентации в 17:40 мск. Старт игры в 18:00 мск.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин приступил к работе с мячом. Вчера 22-летний россиянин начал работу по индивидуальной программе. Полузащитник совершал пробежки отдельно от группы.

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго, перенесший операцию по пластике передней крестообразной связки колена, приступил к активной реабилитации. Затем восстановление продолжится в нашем клубе. На базе в Тарасовке есть для этого все необходимые условия и соответствующие специалисты. На полное выздоровление Жиго может потребоваться до шести месяцев.

Похоже конфликт между Бастой и «Ростовом» исчерпан. Все утихло после того, как компания «Спорт-Ин», осуществляющая управление «Ростов Ареной», взяла на себя обязанности по восстановлению покрытия футбольного поля после концерта Басты. Видимо, «Ростов» просто не хотел отвечать перед лигой за некачественный газон – отсюда и столько шуму.

Добрая история из Красноярска: рассказываем о судьбе Станислава Меркиса, самого молодого пресс-атташе в истории профессионального российского футбола и в истории премьер-лиги. Болельщики наверняка знают его по пылкому твиттеру красноярского «Енисея». Шутки шутками, но парень изменил облик всего российского футбола в социальных сетях.

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси стал отцом. В семье аргентинца родилась девочка. Напомним, 22-летний Дриусси перебрался в «Зенит» летом 2017 года. В этом сезоне игрок провел во всех турнирах 9 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.