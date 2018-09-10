В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте на выходных.

Сборная России готовится к своему второму матчу после чемпионата мира. В первом в рамках Лиги наций на выезде были переиграны турки, во втором – мы встретимся с Чехией в товарищеской игре. О том, как Ростов-на-Дону готовится принять команду Станислава Черчесова – в нашем репортаже с места событий.

После игры с Турцией стало известно, что против Чехии на поле вряд ли появятся сразу два футболиста основного состава, в том числе и новоиспеченный капитан команды. Федор Кудряшов и Артем Дзюба сначала прошли обследование, а потом не приняли участие в нескольких подряд тренировках сборной.

Пока сборная готовится к товарищеской игре, мы анализируем то, что увидели в Тробзоне. Первый тайм откровенно порадовал, а вся сборная напомнила ту, которая была на чемпионате мира. Изменения, конечно, были, но по позициям – суть не поменялась.

Борцы с допингом продолжает терроризировать российский спорт. на этот раз они откопали случай с Денисом Черышевым, которого подозревали в употреблении допинга только на основании опрометчивых и неправильно истолкованных слов его отца, Дмитрия Черышева, ныне главного тренера клуба «Нижний Новгород». Дмитрий Черышев в 2017 году в интервью сообщил, что его сын, будучи игроком «Вильярреала», перенес инъекцию гормона роста из-за несогласованности действий врачей в ходе его восстановления от травмы. Испанское антидопинговое агентство насторожили слова отца футболиста. Организация приняла решение установить, что именно попало в организм спортсмена.

Выходные прошли в ожидании приезда в Москву легендарного капитана «Челси» и сборной Англии Джона Терри. Футболист прошел медицинское обследование в Италии и должен подписать со «Спартаком» контракт на год с правом продления его еще на один сезон. Правда, ни в субботу, ни в воскресенье англичанин в столицу России так и не приехал. Продолжаем ждать.

#SpartakMosca, visite finite per #Terry✅

L'ex capitano del #Chelsea pronto alla nuova avventura in Russia: il video📹https://t.co/3WgAda7WKc — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 8, 2018

Продолжают ждать и в Санкт-Петербурге, только не Терри, а Маркизио. Товарищеский матч «Зенита» с «Кайратом» собрал порядка 40 тысяч человек. Дело в двух персонажах – Андрее Аршавине, который в составе казахстанского клуба вернулся в родной город, и в новобранце сне-бело-голубых итальянце Клаудио Маркизио, который на несколько минут вышел на поле. Теперь ждем его официального дебюта – ему еще предстоит набрать оптимальную форму, от которой он пока далек.