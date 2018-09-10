27 августа вступил силу новый пакет антироссийских санкций, введенных США по делу Скрипалей, что грозит сокрушительным ударом по рублю. 28 августа курс евро составлял 78,2 руб. Для сравнения, месяцем ранее (28 июля) за 1 евро давали 73,3 руб. Рост мог быть еще выше, однако Центробанк искусственно замедлил влияние экономических санкций, до конца сентября приостановив покупку валюты для нужд Минфина.

Это привело к заметному увеличению нагрузки на бюджеты футбольных клубов, ведь значительную часть различных оплат (помимо покупки футболистов сюда можно включить международные перелеты, различные учебно-тренировочные сборы и прочее) они осуществляют в иностранной валюте – долларах или евро. Курс евро на 11 сентября составляет 80,7 руб, а значит ситуация только ухудшилась.

«Финансирование российских клубов сократилось на 20%»

Об этом мы поговорили с известным футбольным агентом Владимиром Абрамовым.

- В какой валюте заключаются контракты в российском футболе?

- Предыстория такова. Первое десятилетие жизни при капитализме рубль бесконечно рос по отношению к свободно конвертируемой валюте (СКВ), поэтому контракты подписывались в долларах. Затем более уверенно стал чувствовать себя евро, и тут хитрые на выдумку люди предложили – раз живем в Европе, надо фиксировать контракты в европейской валюте. Это удобнее, перспективнее и даже патриотичнее. Идея приветствовалась всеми, тем более, что евро по отношению к доллару стал расти. Ведь большие деньги хотят получать не только футболисты, но и тренеры с президентами клубов.

Но в последние 5-6 лет стали сказываться проблемы в российской экономике, и стали думать, что делать. Владимир Владимирович, подставивший плечо российскому футболу, дал понять определенным людям, что денег в стране нет, и надо быть поскромнее не только миллиардерам, но и функционерам российского футбола. А они, в свою очередь, стали вбивать в головы футболистов и тренеров мысли о том, что надо сделать несколько шагов назад и переходить к рублю. Контракты стали заключаться в рублях. Это нормальная практика, все цены и зарплаты в России указываются в рублях.

Пять-шесть лет назад журналисты активно интересовались, куда футболисты вкладывают свои деньги. Кто-то открывал рестораны, другие покупали недвижимость – имели по три-пять квартир и несколько дач. Они пытались вложить свои рублевые доходы в те сферы, которые росли. Цена на ту же недвижимость показывала хороший рост. Купил квартиру за 1 млн долларов, а продал за 3 млн. Но в последние несколько лет цены на квартиры падают, поэтому они пришли в замешательство. У многих футболистов квартиры, и им нужно их сдавать или придумывать что-то еще.

- У легионеров зарплаты тоже в рублях?

- Им объясняют, что в России зарплата выплачивается в рублях. Если не нравится, могут пойти и обменять. Тут проблемы нет.

- Суммы выплачиваются в рублях, а фиксируются по отношению к курсу?

- В каждом случае по-разному. Зависит от того, настолько умелые экономисты и юристы работают в клубе, сумеют ли они убедить футболиста зафиксировать курс не выше определенной отметки. В 2014 году клубы вообще подписали соглашение о фиксации курса на определенном уровне.

Когда-то 20 лет назад мы с руководителем РФПЛ Геннадием Прядкиным были футбольными агентами, поэтому могу сказать, что он знает агентское дело и понимает, кто чем живет. Он все время беспокоится за то, что происходит, ведь падение курса очень сильно разваливает и без того шаткое положение российского футбола.

Надо жить реалиями сегодняшнего дня, а реалии таковы, что как бы мы ни прислушивались к тому, что говорят министры, у нас остаются большие сомнения. У клубов – тем более, ведь их финансирование осуществляется не в СКВ. «Газпром» дает деньги «Зениту» в рублях, «Лукойл» «Спартаку» – тоже.

Получают клубы в рублях, а оплачивают международные платежи – трансферы, перелеты, сборы и тому подобное – в СКВ, то есть хочешь не хочешь, а на 20% финансирование наших клубов сократилось. Компенсировать потери непросто, тому же «Зениту» придется бить во всех колокола, стучаться во всех газпромовские двери.

Такие вопросы у нас решаются кулуарно, в кабинетах. Всегда можно скорректировать тарифы, из которых «РЖД» получит дополнительные средства, и маленький кусок дадут футболу. Так же с тарифами по нефти и газу. Но для этого нужна воля свыше. Если ее не будет, российский футбол ждут большие проблемы.

- Ожидаете ли фиксацию курса клубами РПЛ по примеру 2014 года?

- Гадать смысла нет. Руководитель РФПЛ Прядкин постоянно консультируется в Кремле с самыми высокопоставленными людьми, которые понимают, как обстоят реальные дела в экономике. Ему виднее, стоит ли это делать.

- Для вас, как представителя футболиста, изменение курса валют играет роль?

- Не напрямую, но и не отрицательно. Если вести речь о молодом футболисте, который получает 15-20 тыс евро в месяц, то у него еще нет квартиры и дорогостоящей машины, а эти покупки осуществляются в рублях. Более того, цены на квартиры еще и падают, потому что у народа денег нет. А зарплата игрока, если пересчитывать в рублях, растет, так что ему так даже выгоднее.

А вот футболистам раскрученным вроде Федора Смолова, Александра Кокорина или Артема Дзюбы, у которых уже все есть, надо конвертировать деньги обратно в евро и класть куда-то на счет. Это ведь большие деньги. У вас нет таких проблем? У меня тоже – только пенсия 8 889 рублей. А были бы большие деньги, вы бы задумались, какой курс будет завтра. А что, если он не упадет, а вырастет? Как не потерять?

Наши СМИ убеждают меня, что скачок временный, и скоро все вернется на свои места, а главным критерием считают стоимость нефти на мировом рынке. А нефть на мировом рынке дорожает. Значит, и цена на газ, зависящая от цены нефти, тоже идет вверх.

- Но в данном случае курс упал из-за санкций США в связи с отравлением Скрипалей.

- Верно. Но санкции компенсируются продажей нефти, газа и угля, который тоже значительно подорожал.

Примерные зарплатные ведомости ведущих российских клубов

Клуб/Футболист Зарплата, млн евро Зенит 59 Паредес 5 Иванович 4,1 Дзюба 3,6 Маркизио 3,5 Кокорин 3,3 Локомотив 44,9 Чорлука 4,5 Фернандеш 3,8 Смолов 3 Хеведес 2,6 Крыховяк 2,5 (50% от его зарплаты) Спартак 42,8 Адриано 3,5 Р. Еременко 3 Фернандо 2,8 Зобнин 2,8 Глушаков 2,6 Краснодар 31 Мамаев 2,4 Гранквист 2,4 Каборе 2 Ари 2 Куэва 1,8 ЦСКА 22,5 Акинфеев 2,5 Дзагоев 2,2 Фернандес 2,2 Эрнандес 2 Щенников 1,5

Изменение зарплат лидеров ведущих российских клубов

ИГРОК КЛУБ ЗП/ГОД, МЛН ЕВРО ЗП/МЕСЯЦ, ТЫС ЕВРО ЗП В ИЮЛЕ, МЛН РУБ ЗП В АВГУСТЕ, МЛН РУБ ЗП В СЕНТЯБРЕ, МЛН РУБ* РАЗНИЦА, МЛН ЕВРО** Л. Паредес Зенит 5 416,7 30,6 32,6 33,6 3 В. Чорлука Локомотив 4,5 375 27,5 29,4 30,3 2,8 Л. Адриано Спартак 3,5 291,7 21,4 22,8 23,5 2,1 И. Акинфеев ЦСКА 2,5 208,3 15,3 16,3 16,8 1,5 П. Мамаев Краснодар 2,4 200 14,7 15,6 16,1 1,4

* - курс валют на 11.09.2018.

** - между зарплатой в июле и сентябре.