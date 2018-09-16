«ПОЧЕМУ ВЫШЕЛ ХАННИ? ЛЕЧИТЕСЬ УЖЕ!»

– Каково состояние Георгия Джикии?

– С ним все хорошо. В ногах у него еще нет 90 минут, но он вернулся после сложной травмы. Наверстает.

– Почему «Спартак» не забивает с игры?

– Нам тяжело забивать, но это заслуга соперника.

– Педро Роша вышел в Петербурге, но сегодня не сыграл. Насколько он для вас важен?

– Педро важен для нашей команды так же, как и другие футболисты. Нам предстоит сыграть много матчей, в том числе через два дня на третий, поэтому время игровая практика будет у всех.

– Удивил ли вас «Ахмат»?

– Мы подразумевали, что соперник может сыграть в пять защитников. В первом тайме мы вышли на поле без злости. Думаю, это и сыграло большую роль.

– Ханни попал в основу «Спартака» после высказывания в твиттере после игры с «Зенитом». Сыграло ли это роль в его появлении?

– Вас не поймешь. Если он играет, «почему он играет?». Если не играет, «почему он не играет?», – если Каррера и не вышел из себя, то был на грани. – Лечитесь уже! У меня 25 человек. Я ставлю игроков на поле не потому, что что они что-то пишут в соцсетях. Я не должен ставить кого-то только потому, что он попросил. Даже своего брата. Играют те, кто принесет больше пользы. Я ничей не друг и не враг. Все знают все мои игроки. Я могу ошибаться или угадывать, но не потому, что он написал что-то в соцсетях. Ханни вышел потому, что я решил, что пора поставить его на поле. Тем более, что нам предстоит сыграть много матчей.

– Несколько раз в концовке матча команда выводила на подачу Андрея Ещенко, хотя это его не самая сильная сторона. Можете прокомментировать его выход на замену?

– Один матч отличается от другого. В разных матчах работают разные механизмы. На поле он вышел, потому что Рассказов устал.

«ПЛАН «Б» ЕСТЬ, НО НАД НИМ НАДО РАБОТАТЬ»

– Вас нервирует ситуация с контрактом?

– Почему меня должно это нервировать? У меня есть действующий контракт, а не испытательный срок. Если будут результаты, руководство предложит новый контракт. Сейчас меня эта тема не волнует. Моя главная цель – поднять «Спартак», а не подписать контракт.

– Оцените физическое состояние Ещенко.

– Нелегко, только войдя в игру, попасть в ее ритм.

– На скамейке запасных «Спартака» сидят звезды по российским меркам. Вас не удивляет, что при этом «Спартак» раз за разом испытывает проблемы с аутсайдерами?

– Это нелегко не только для «Спартака», но и другой команды. У меня есть качественные игроки, но на поле играют 11 человек, а не 24. Я вынужден делать выбор. Поле является строгим судьей.

– «Спартак» владеет мячом, но мало забивает. Почему?

– То же происходило и в первом сезоне, когда мы выиграли чемпионат.

– Может, стоит изменить тактическую систему?

– Думаю, дело не в ней. Когда мы играли по другим схемам, нам так же было сложно. И это не исключительно наша беда. С такими проблемами команды сталкиваются и в Италии, и в Германии. В любой стране. Когда команда соперника организована в обороне, становится очень сложно. Моментов против таких команд много не бывает, и их надо реализовывать.

Нелегко подобрать правильных игроков к некоторым матчам. Работаю над тем, чтобы выставлять тот состав, который наиболее подходит. Не ставлю игрока на поле только для того, чтобы кому-то насолить. Стараемся пользоваться ротацией и теми игроками, которые у нас есть. Молодые чаще ошибаются, но это не проблема. Всегда буду давать молодым практику.

– Есть ли у вас план «Б»?

– План «Б» есть, но над ним надо работать. Мы немного потеряли лицо команды – вместо того, чтобы играть с мячом на флангах, просто забрасывали мяч нападающим. Это не наша игра. Мы слишком много торопились, прекращая играть в футбол. Наша философия – играть в футбол, а не забрасывать мяч вперед.

– Вы встретились с Романом Пилипчуком и пожали друг другу руки?

– Да, перед матчем я его поприветствовал. А после – поздравил с победой.