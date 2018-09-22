Известный в прошлом вратарь «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин – о предстоящем в воскресенье главном дерби России.

– Молодой голкипер «Спартака» Александр Максименко ярко начинал сезон, выдал рекордную для дебютантов красно-белых сухую серию. Но в последнее время он начал пропускать. Максименко готов к дерби с ЦСКА?

– Он молодой, но не по годам зрелый игрок. За позицию первого номера в «Спартаке» я не переживаю. А пропущенные голы в матчах с «Ахматом» и «Рапидом» – не вина Максименко.

– Но был же еще гол с чужой половины поля – в другом дерби, против «Динамо»…

– Для меня показательно, как он играл после того досадного эпизода с ударом Владимира Рыкова. Максименко из-за ошибки не сломался. Наоборот, продолжал выручать. А неудачные моменты случаются у любого голкипера. Даже у самого опытного.

– Нападающие ЦСКА Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов знают Максименко по тренировкам в молодежной сборной России.

– И что? Это может сказаться разве что при исполнении пенальти. Да и то – не факт. В дерби это армейцам не поможет.

Другое дело – проблемы «Спартака», не связанные с футболом. Команда подходит к матчу против ЦСКА в не очень хорошем психологическом состоянии. И в защите еще один человек не помешал бы. Сейчас конкуренции в центре обороны нет. Сальваторе Боккетти и Георгий Джикия закрывают две позиции, но если с любым из них что-то случится, выпускать некого. Самюэль Жиго и Илья Кутепов травмированы.

– Плохо, что «Спартак» в такой ситуации так и не договорился с Джоном Терри?

– Чемпионат России от приезда такой звезды, конечно, выиграл бы. И интерес к дерби Терри подогрел бы. Но, видимо, Джон мыслями уже на пенсии. Поэтому предпочел переходу интересы семьи.

– Отсутствие у «Спартака» в РПЛ голов с игры говорит о кризисе?

– Конечно, это не тот футбол, который мы видели в чемпионском сезоне. Прошлый чемпионат наметил проблемы, а сейчас они усугубляются нефутбольными вещами, о которых я уже сказал. С другой стороны – пока катастрофы нет. «Спартак» стоит в таблице довольно высоко, и одна-две победы могут все исправить. В этой связи дерби является потенциально переломным моментом.

– Нефутбольные вещи – это история с Денисом Глушаковым?

– Конечно. Мне жаль, что его и Андрея Ещенко отрезали от коллектива. Возможно, проблемы в личной жизни наложили отпечаток на игру Дениса за «Спартак» в последних матчах. Но его отстранение за лайк в инстаграме выглядело очень странно.

– Каррера, убрав Глушакова из команды перед «Рапидом», да еще в такой непростой момент в семье футболиста, добил экс-капитана?

– Думаю, Карреру личная жизнь Глушакова волнует меньше всего. Итальянцу самому бы сейчас удержаться. Но я уверен, что тренер был в курсе происходящего в семье Дениса. Остается надеяться, что тренер и игрок в тоге найдут общий язык. И Глушаков вернется в основу «Спартака».