– Как оцените судейство в центральных матчах тура: «Зенит» – «Локомотив» (5:3) и ЦСКА – «Спартак» (1:1)?

– Если мы будем говорить, что у нас все хорошо, у нас все будет плохо. Нюансы были, но они наши профессиональные. Будем работать, чтобы движение вперед не знало совершенства.

– А что с неназначенным штрафным на Луисе Адриано в концовке дерби?

– Могу понять Сергея Карасева, который не зафиксировал нарушение. Адриано на протяжении матча очень много падал. Я Карасева не стал сразу после игры напрягать по этому эпизоду. Сергей возможно не увидел всех деталей момента. Контакт там был, Обляков свалил Адриано, нужно было давать штрафной. Если есть нарушение – нужно свистеть. Но Адриано много падал. Это как в притче про волков, в один момент судья нападающему просто не поверил.

– Теперь меньше свистят, когда нарушают правила на Марио Фернандесе. Бразильцы в чемпионате становятся артистами?

– Лавры Неймара не дают им покоя. Понятно, что задача футболиста обыграть, извлечь выгоду из любого момента. Не все способы хороши конечно, но на скорости достаточно любого контакта, чтобы завалить соперника. И не всегда это фол.

– Судьи все чаще закрывают рот руками во время бесед с коллегами. Не запрещено ли это?

– Я тоже так делал в бытность арбитром, когда с помощником общался. Зачем рот прикрывал? Ну, может, матюкнусь в разговоре или еще что. Почему футболисты так делают, нам понятно: вдруг кто-то пронюхает какие-то тактические тонкости их команды. Нам так делать тоже не запрещено.

«ЕНИСЕЙ» СЫГРАЕТ СО «СПАРТАКОМ» В КРАСНОЯРСКЕ, ЕСЛИ УЧТЕТ ЗАМЕЧАНИЯ

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал о тестовом матче «Енисея» на обновленном стадионе в Красноярске.

– «Енисей» сыграл с «Уралом» на новом стадионе у себя в Красноярске. Тестовый матч оказался успешным?

– Больших замечаний по организации встречи у нас не было. Все прошло нормально. В дальнейшем, в том числе проведение матча со «Спартаком», все будет зависеть от «Енисея». Если все рекомендации учтут, то проведут дома игру с москвичами. С «Уралом» собрали 12098 болельщиков, на «Спартаке» будет не меньше.

«ПОСЛЕ ДЕРБИ ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА 50 ФАНАТОВ»

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал задержание болельщиков после матча ЦСКА – «Спартак».

– Почему болельщики «Спартака» провели более двух часов?

– У нас другая информация. Фанатов гостей продержали на «ВЭБ-Арене» от 50 минут до часа с небольшим. Не будем говорить об этом. Долгий выход вызван некоторыми факторами. В том числе задержанием лиц, которые нарушали правопорядок. Насколько я знаю, по итогам матча сотрудниками МВД составлено 50 протоколов.

На матче зафиксированы очередные правонарушения. Решили подержать болельщиков одной команды, пока фанаты другой погрузятся в метро. Виновные должны быть задержаны и привлечены к ответственности. Если этого не сделать, дальше мы получим еще больше нарушений.

– Среди задержавшихся на трибунах были женщины и дети.

– Я все понимаю: женщины, дети, прохладная погода, вечер. Но вы же должны понимать, когда идете с ребенком или девушкой на фанатскую трибуну на игру всероссийского накала. Вы можете отравиться дымовой шашкой, обжечься файером, получить по голове монетой или другим брошенным предметом. Люди изначально знают, с каким риском столкнуться. Фанаты, например, готовы к тому, что их подержат на стадионе подольше.

Для женщин и детей фанатская трибуна не самое лучше место. Другие сектора опустели через несколько минут.

– «Ахмат» сгоняет бюджетников на стадион, студенты приходят на футбол под страхом отчисления. Это нормально?

– Официально нам никаких жалоб не поступало. Официально такой информации у нас нет. Есть только комментарии в соцсетях. Мы же можем реагировать только на официальные обращения.