В среду на стадионе на Восточной улице в матче Кубка играют «Торпедо» и «Динамо» – настоящее московское дерби «старой школы», какого столица не видела уже шесть лет. Но за несколько дней до матча выяснилось, что рядовому болельщику попасть на стадион в день игры будет крайне сложно. Корреспондент «Советского спорта» попробовал приобрести билеты на матч, выяснил, что это почти невозможно и попытался разобраться в причинах происходящего.

«Торпедо»: билеты есть, но мало

С принимающей стороной все было предельно ясно. Автозаводцы еще с 14 сентября начали продавать билеты на хозяйскую трибуну. Одно условие – наличие абонемента (специально для тех, кто любит шутить по поводу малочисленности торпедовских болельщиков напомним – у команды все еще есть и фанаты, и абонементная программа). Но была и поблажка – каждый владелец абонемента мог приобрести еще один билет для друга. Главноая проблема оказалась в другом – на игре Кубка Восточная трибуна стадиона будет закрыта. По официальной версии – она в аварийном состоянии, по неофициальной ее закрыли по требованию полиции, которая решила таким образом снизить риски фанатских беспорядков.



Схема закрытия секторов стадиона, напечатанная на билетах на матч.

В результате на игру смогут попасть даже не все желающие из числа болельщиков «Торпедо». Так что самый простой и напрашивавшийся вариант – попросить болельщика «Торпедо» купить мне билет – отпал сам собой. Пришлось перейти к плану «Б» и попытался попасть на гостевой сектор «Динамо».

«Динамо»: все сложно

В «Динамо» все сложно, и первые сложности возникли уже с определением даты старта продаж. Почему? Об этом не говорят даже в самом клубе. Кто-то считает, что уж слишком долго команды не могли договориться между собой. Дело в том, что после закрытия одной из трибун стадион «Торпедо» может вместить лишь 5 000 зрителей, вместо обычных 13 000. Соответственно, квота для динамовцев сократилась до жалких 400 билетов. После длительных консультаций с РФС и ГУВД, видимо, удалось увеличить квоту аж до 800 билетов (пока что это неофициальная цифра). При этом, в день матча билеты продаваться уже не будут – запретили ГУВД и РФС, памятуя о потасовках у касс, которые случились в 2012 году в день последней по счету встречи этих двух московских команд.

Выход в таких случаях давно известен: клуб-хозяин («Торпедо») должен заранее напечатать билеты в гостевые сектора, а клуб-гость («Динамо») – заплатить и забрать их, чтобы продавать своим болельщикам на своей территории.

Внезапно, что-то пошло не так. До 24 сентября «Динамо» не могло забрать билеты у «Торпедо». Напомню, что матч назначен на 26 сентября. То есть, всего за за два дня до матча у болельщиков «Динамо» не было на руках билетов на игру. Почему? В клубе мне это объяснгить никто не смог. В билетном отделе на звонок бойко рапортовали о том, что билеты уже в клубе, но купить их пока нельзя.

Между клубами началась неофициальная перепалка. Вот как описывали ситуацию на динамовских ресурсах (ОРБ – отдел по работе с болельщиками).

«Торпедо» немедленно ответило:

Стороны так и не договорились о единой версии, но за сутки до матча билеты все же оказались в «Динамо». Старт продаж назначили на 25 сентября на 12.00. Объявленные цены на билеты – 500 и 700 рублей, о чем сообщала новость на официальном сайте «Динамо».

В решающий день я примчался к офису «Динамо» заранее, ожидая увидеть длинную очередь, выстроившуюся у закрытой до полудня двери. Сюрприз первый – никакой очереди у входа, а кассы вовсю работают, несмотря на надпись «работаем с 12.00». Сюрприз второй – билетов за 500 рублей уже не осталось. «Куда же они делись?» – негодовали насквозь промокшие болельщики. Молодой человек в динамовской кофте со списком в руках хладнокровно отвечал из-за стойки: «Да тут люди с 6 утра стояли. Я в 10 приехал и 400 человек было. Все билеты за 500 рублей проданы». Я решил проверить его слова и рааспросил местных жителей – не видели ли они здесь в 10 утра толпы в 400 человек. Старожилы такого зрелища в округе припомнить не смогли.

В очереди, правда, возникла одна версия, объясняющая таинственное исчезновение дешевых билетов. Оказывается, львиная доля ушла «особо приближенным» фанатским группам. На столе у юной билетерши лежал список с названиями фанатских объединений, которым и нужно было передать билеты.

«Еще в эту стопку доложить?», – спрашивала девушка у молодого человека в синей кофте. «Да», – отвечал он.

В 12.20 билеты закончились. «Обычным» болельщикам досталось, по моим ощущениям, не более 200 билетов. «Поверь, большая половина билетов ушла не в открытой продаже. При мне парню отдали в руки 9 штук», – возмущался рядом со мной болельщик, представившийся как Владимир.

Итог

На матч я все же попаду. Если, конечно, два самобытных московских клуба не придумают в последний момент еще какой-нибудь каверзы вроде закрытия отдельных секторов или продажи билетов только работникам клубов.

Но признаюсь честно: никто из тех, кто за последнюю неделю пытался пройти квест под названием «Купи билеты на матч Кубка «Торпедо» – «Динамо», не будет задаваться вопросом «Почему именно эти два клуба собирают меньше всех болельщиков на трибунах своих матчей».

Своих болельщиками надо холить и лелеять. А не устраивать им квест с препятствиями.