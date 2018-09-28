Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака», ныне входящий в тренерский штаб второй команды питерского клуба, высказался о ближайшем матче с «Анжи» и конкурентах сине-бело-голубых.

«АНЮКОВ ВСЕГДА МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ТОМУ ЖЕ ЧЕРНОВУ»

- Победа над «Волгарем» в среду запомнилась только крупным счетом - 4:0? - вопрос 47-летнему специалисту.

- В первую очередь мне очень понравился настрой «Зенита». Видно было, что ребята подошли к этой встрече очень серьезно, все были сконцентрированы, собраны, не допускали никакой вальяжности.

- Это был настрой именно на Кубок, или те игроки, которые не получают много времени на поле, хотели проявить себя?

- «Зенит» ставит задачу выиграть Кубок. Но и второе ваше утверждение верно - футболисты «под основой» хотели показать себя с лучшей стороны перед тренерским штабом. И у них это получилось.

- Особенно у Александра Анюкова, которому в пятницу исполняется 36 лет! Он побьет все мыслимые и немыслимые рекорды по футбольному долгожительству в РПЛ?

- В Астрахани Анюков забил очень важный быстрый гол. Он вообще не допускает каких-то серьезных ошибок, выглядит очень прилично. Такой человек должен быть в команде. Как на футбольном поле, так и вне его. Поэтому Семак Саше и доверяет.

- Да и молодежь от Анюкова опыта наверняка набирается, тот же фланговый защитник Евгений Чернов, который в Астрахани отметился голевой передачей...

- Согласен, это очень важно, когда молодой игрок тренируется плечом к плечу с такими футболистами. Анюков всегда сможет подсказать тому же Чернову какие-то тонкости мастерства крайнего защитника, которые в дальнейшем будут для него бесценны.

«НА МАММАНУ ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЮТ»

- Александр Кокорин в матче с «Волгарем» появился на поле уже на 64-й минуте, отыграл полчаса и даже забил гол. Похоже на стремительное полноценное возвращение?

- Кокорин мне очень понравился. Он проделал большой объем работы. Видно было, что Саша очень хотел забить - и забил. А ведь мог стать еще и автором двух голевых передач, если бы партнеры были более точными. Очень радует, что Саша набирает форму. Важно ведь поймать игровой ритм и выйти на прежний уровень.

- Кокорин перезапустит свою карьеру по-настоящему после такой тяжелой травмы и полугодового перерыва?

- Безусловно, травма тяжелая. Но есть масса примеров, когда ребята возвращались после «крестов» и играли на прежнем уровне. Вспомните того же Мигеля Данни. Думаю, уже в этом сезоне мы увидим прежнего Кокорина. Ко второму кругу Саша подойдет во всеоружии и продолжит забивать.

- В чемпионате России «Зенит» продолжает уверенно лидировать, и, как и в прошлом году, команду уже начали короновать. Неужели ошибки ничему не учат?

- Конечно, говорить о чемпионстве еще очень рано. Но по сравнению с прошлым сезоном у «Зенита» есть одно большое преимущество. Мы видим по игре, по футболистам, что они играют спокойно, идут от матча к матчу, ни у кого нет эйфории от первого места. А главное, у нас есть отличная скамейка запасных, серьезный резерв, отсутсвующий у конкурентов.

- В матче с «Локо», который обсуждают до сих пор, зенитовцы хоть и забили пять, но пропустили три, а могли и четыре. Защита по-прежнему остается ахиллесовой пятой команды?

- Не будем придираться к каждой линии! В каждой есть какие-то свои ошибки. В матче с «Локомотивом» были ошибки в обороне, что будет в другом матче - мы не знаем.

- Семак, похоже, пока ищет идеальное сочетание центральных защитников. А вам какая связка больше всего нравится?

- Идеальную связку не назову, но мне нравятся практически все сочетания. Вот, например, в Астрахани надежно сыграли Миха Мевля и Луиш Нету, хотя уровень соперника, конечно, не очень высокий. Сейчас еще выздоровел Эмнуэль Маммана.

- Но он вряд ли до зимней паузы будет готов сыграть все 90 минут.

- Подходить к этому нужно с пониманием, не рисковать, осторожно выводить травмированных игроков на пик формы. Маммана - очень важный игрок в линии обороны для «Зенита», на него рассчитывают.

«АНЖИ» ИГРАЕТ НА КАВКАЗСКОМ ХАРАКТЕРЕ»

- В воскресенье подопечным Сергея Семака играть в Каспийске против «Анжи», который сотворил главную сенсацию прошлого тура, победив на выезде «Динамо». Это была случайность?

- В этом году "Анжи" с его проблемами играет на своем кавказском характере. Я смотрел много матчей этой команды. И в тех, которые они выиграли, команда терпела, ждала, использовала моменты.

- Так «Зениту» будет тяжело в Каспийске?

- Я думаю, «Зенит» победит «Анжи».

- «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА… Кого видите главным соперником команды?

- Вы всех и перечислили. Все эти команды готовы составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за золотые медали.

- Кстати, и в ЦСКА, и в «Спартаке», и в «Краснодаре» активно привлекают своих воспитанников, которые делают результат. Сейчас вы работаете в «Зените-2». Ждать ли болельщикам молодых зенитовцев рядом с основным составом в этом сезоне?

- Буквально сегодня мы об этом говорили. Эта ситуация продолжается из года в год. Например, в последнем нашем матче в ФНЛ мы играли с «Балтикой». Команда Игоря Ледяхова, если кто видел, почти прошла потом «Локомотив» в Кубке. А мы их во втором тайме полностью переиграли! Увы, не смогли забить и потерпели поражение... Но все равно у нас есть ребята, которым, прежде всего, нужно доверие. Как в ЦСКА, где молодые раскрываются.