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Сергей Хусаинов: Пенальти в ворота «Крыльев Советов» и удаление Ежова – вопиющая ошибка Безбородова
29 августа 16:50
автор: Артем Зибрак
автор фото: РПЛ

Сергей Хусаинов: Пенальти в ворота «Крыльев Советов» и удаление Ежова – вопиющая ошибка Безбородова

Постоянный эксперт «Советского спорта» Сергей Хусаинов по итогам шестого тура РПЛ сокрушается о назначении пенальти в ворота «Крыльев Советов» и отмечает снижение количества арбитров.

«Уфа» - «Крылья Советов» - 1:2

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

60-я минута – удаление Ежова и пенальти за фол на Мрзляке. Единственная грубая судейская ошибка в туре, причем просто абсурдная. Поначалу Безбородов совершенно верно не зафиксировал нарушение со стороны Ежова, но вдруг после переговоров с ассистентом на VAR и просмотра повтора вынес абсолютно необъяснимое для меня решение – не только пенальти, но и почему-то удаление игрока самарцев. Где он увидел фол, не говоря уж о красной карточке? Никаких нарушений в этом единоборстве не было.

Ошибка, если ее так можно назвать, настолько вопиющая, что мы вынуждены всерьез предполагать, что в дело вмешались какие-то околофутбольные моменты. Решение настолько не поддается логике, что иначе комментировать это нет возможности. Пусть вместе с Виктором Кашшаи теперь объясняют, что там было.

«Ахмат» - «Арсенал» - 2:1

Судья: Алексей Сухой (Люберцы)

31-я минута – скандальный гол Конате. Нарушений в данном эпизоде не было. Чаушич лежал на газоне, но остановка игры из-за травм является прерогативой арбитра. Сухой находился на поле и раз не стал останавливать игру, значит, никакого криминала в происходящем не увидел.

Радакович сам не смог нормально выбить мяч за пределы поля. Просто пни его на трибуны или возьми в руки, раз хочешь обратить внимание судьи на лежащего партнера, и всех этих разговоров сейчас бы не было. Более того, как только Бериша подхватил мяч, Радакович стал его преследовать и попытался вступить в отбор, то есть из игры он не выключился, а само его действие больше похоже на попытку сбить темп игры. Это была хитрость, и она не прошла.

Что до Бериши, то если он что и нарушил, то не правила игры, а негласный кодекс поведения. Но он был в своем праве. В противном случае Сухой мог бы прервать проход полузащитника свистком в любой момент.

«Урал» - «Ростов» - 1:1

Судья: Артем Любимов (Санкт-Петербург)

14-я минута – падение Альмквиста в штрафной после подката Адамова. Защитник в падении овладел мячом, то есть был на нем первым и проткнул в сторону. Он не играл опасно, просто перекрыл нападающему доступ к мячу. Никакого нарушения не было, арбитр Любимов четко разобрался в эпизоде.

«Химки» - «Нижний Новгород» - 1:1

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

54-я минута – пенальти за игру рукой Балая. Пенальти справедлив. Хотя Балай сознательно не пытался прервать полет мяча, но руку он выставил и тем увеличил оборонительное пространство.

88-я минута – удаление Камышева за грубую игру. Тоже никаких сомнений, Камышев допустил грязный прием и должен был быть удален. Когда вижу такое, недоумеваю. Ты ведь сегодня играешь в этой команде и рубишь соперника, а завтра он окажется твоим партнером. Это же твоя и его работа, а ты, по сути, лишаешь другого футболиста здоровья и профессии. На моей памяти было много случаев, когда даже в безобидной ситуации подкат сзади приводил к разрыву ахилла, и человек просто не возвращался в футбол. Такое пропускать нельзя.

«Динамо» - «Локомотив» - 1:1

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

64-я и 94-я минуты – две желтые карточки Баринова. Тут и рассуждать не о чем. В прошлом туре было два схожих момента, когда Евгений Харин и Эрик Бикфалви, зная, что уже имеют по предупреждению, откровенно нарушали правила и оставляли свои команды в меньшинстве. Видимо, есть такая категория игроков, которая не воспринимает первое предупреждение со стороны арбитра. Баринов оба раза очевидно сфолил на желтую. Второй фол можно объяснить только отсутствием функциональной готовности провести такой интенсивный матч полностью, поэтому он и не знал, как еще остановить оппонента. Тем самым Баринов подвел команду, поскольку теперь пропустит следующий тур.

РЕЗЮМЕ

В целом работа арбитров в двух последних турах оставила приятное впечатление, все очень профессионально. За 16 этих матчей мы зафиксировали только одну вопиющую ошибку – Безбородова в Уфе. Этот эпизод вообще хочется выкинуть из сознания. Появляются робкие надежды на то, что в судейском цехе дела постепенно налаживаются. Объясняю это тем, что не только команды набрали форму, но и судьи.

источник: «Советский спорт»
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