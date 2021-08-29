Денис Черышев: В прошлый раз не получилось выиграть у Хорватии. Теперь все мысли только о победе

– По прилету парень подошел, оказалось, что является болельщиком «Спартака». Он позвал в «Спартак» и пожелал удачи на предстоящие игры.

– Как долетели и узнавали ли вас болельщики?

Полузащитник сборной России Денис Черышев в интервью пресс-службе РФС рассказал о своих ожиданиях от предстоящих матчей.

– Как вам погода в Москве после Испании?

– Сейчас там душновато, примерно 36 градусов, а здесь градусов 20. Комфортная погода.

– С какими чувствами возвращаетесь в сборную?

– Все начинается с чистого листа, с новым тренером. Эмоции другие. Будем знакомиться. Мне хочется проявить себя.

– Вы уже оставили позади весь негатив от неудачного выступления на чемпионате Европы?

– В футболе такое бывает. Не всегда все получается идеально. Надо идти дальше и начать все с чистого листа.

– Кого вы знаете из нового тренерского штаба сборной России?

– Помощник тренера по физподготовке работал со мной в «Валенсии» в прошлом году – Хуан. Также знаком со всеми массажистами, физиотерапевтами. На днях мне звонил Карпин, спрашивал о моем состоянии.

– То есть вы с ним уже познакомились. А с Писаревым и Онопко знакомы?

– С Писаревым мы работали в молодежке долгое время, а Онопко – друг моего отца и я с ним тоже хорошо знаком.

– То есть, нет такого чувства, что едете в незнакомый коллектив?

– Я не знаю, как Карпин работает. Вот сейчас и познакомлюсь.

– Скоро предстоит матч с Хорватией. Наверняка вам запомнилась прошлая встреча с этой сборной.

– Да. Не очень позитивные воспоминания. Мы не смогли пройти дальше по пенальти, и это было очень обидно. Тем более после такого матча, который выдала наша команда, Марио забил такой шикарный мяч, но выиграть не получилось. А теперь у нас мысли только о победе.

– Есть ли реваншистское настроение?

– В футболе оно всегда присутствует. В прошлый раз мы проиграли, но матч был ровный. Посмотрим, как сложится сейчас.

– Знаете, что Модрич не сыграет?

– Нет. Знаю, что у него была травма, но не знал, восстановится он или нет.

– После Хорватии будет матч с Кипром и последняя игра против этой сборной наверняка вам хорошо запомнилась.

– Конечно. Игра означала наш выход на Евро. Мы крупно выиграли и это приятные воспоминания. Но сейчас все с чистого листа и надо победить.

– На Кипре сейчас больше 35 градусов. Может ли помешать жара?

– Надеюсь, нет. Условия будут одинаковые и для них, и для нас. Придется поработать. Просто когда жара – надо больше пить воды.

– Как вам старт «Валенсии» и ваша роль в команде?

– Тренер мне сейчас доверяет. Я сыграл три матча в стартовом составе. Мы набрали семь очков, то есть команда хорошо начала сезон. Хотим продолжить в том же духе. После сборной нам предстоят тяжелые матчи.

– В прошлом сезоне вы не так часто играли в составе. Что изменилось в вас?

– Бывает стечение обстоятельств. Не всегда было доверие тренера. Он делал ставку на других футболистов. Я уважаю это решение. Просто стараюсь никогда не останавливаться, продолжать работать.

– Что вам сказал отец перед отъездом в сборную?

– Пожелал удачи, чтобы я получил удовольствие от игры и сборов. Вызов в национальную команду – это всегда большая честь для игроков.

– Чего вам больше всего не хватает в Испании?

– Русской кухни. Скучаю по партнерам, по сборной. Здесь чувствую любовь болельщиков.

– По последней информации на сборную может прийти гораздо больше трех тысяч болельщиков. Это хорошая новость?

– Конечно. Они тоже соскучились по сборной, и придут нас поддержать, а мы постараемся их порадовать.