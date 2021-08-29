Гилерме: У любого вратаря нашей сборной есть все качества, чтобы стать первым номером

– Все отлично. Атмосфера хорошая. Нас все приняли очень хорошо. Вчера я не тренировался с командой, было восстановление.

– Как прошел вчерашний приезд в сборную и знакомство с тренерским штамбом?

– Не сказал бы, что это было неожиданно. Я еще не собираюсь завершать карьеру в сборной. Был очень расстроен из-за того, что не попадал в заявку, но у меня всегда были мысли вернуться в национальную команду. Понимаю, что сейчас конкуренция на позицию в воротах очень высокая, есть много молодых ребят, которые растут и скоро будут первыми номерами в сборной. Я был очень счастлив, когда меня вызвали. Сейчас в сборной пять вратарей, понятно, что конкуренция будет высокая. Буду готовиться и делать все возможное, чтобы мне доверили место в стартовом составе.

– У меня воспалился ахилл. Сегодня у меня тоже пауза, а завтра уже буду тренироваться с командой.

– Что вы знаете про тренера вратарей Виталия Кафанова?

– Это легенда среди тренеров вратарей в России. Он очень опытный и все вратари хорошо его знают. Даже те, кто с ним не работал. Считаю, что мне повезло работать с ним в России. Думаю, каждый вратарь в России хотел бы с ним тренироваться. Я буду получать удовольствие от этого. Всегда говорю, что не важно, какой у вратаря возраст, всегда есть чему поучиться. Уверен, что с ним еще прибавлю.

– Как оцените свое состояние и готовы ли с первых минут играть с Хорватией?

– Как я говорил, меня немного беспокоит ахилл, но в целом все нормально. Я готов играть, если доверят.

– Каково это, когда на сборе пять вратарей?

– У всех голкиперов достаточно качеств, чтобы быть первым номером в сборной. Но это будет решать тренер. В любом случае будем поддерживать того, кто встанет в ворота, чтобы ему было комфортно.

– Что знаете о сборной Хорватии и что думаете об отсутствии Модрича в их составе?

– Мы говорили об этом. Сегодня утром у нас было собрание и мы немного изучили эту сборную. Но у нас еще есть время на подготовку.

– Вчера сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира. Почему на песке у нас получается лучше, чем на траве?

– Это уже не первый раз. В последние годы Россия хорошо выступает на чемпионатах мира. Не знаю ответа на этот вопрос. Смотрел матч с Бразилией, и могу сказать, что бразильцы сейчас не так хороши, как лет десять назад. Россия играет дома, поэтому у нее большая мотивация.

– Играли сами в пляжный футбол?

– Никогда не играл. Где я родился, там нет моря.

– Если наша сборная пригласит вас на просмотр, поедите?

– Почему нет? Я бы не отказался. Поехал бы с удовольствием.