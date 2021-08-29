Роман Зобнин: По сравнению с 2018 годом хорваты стали слабее

– Прошло всего два дня, было только две тренировки. У нас было два дня восстановления и сегодня должна быть нагрузка. Что касается того, что Карпин привнес, могу отметить питание. Много чего убрали из меню. Стало меньше сладкого, больше спортивного. Посмотрим, как будет дальше.

– Как вам работа с Карпиным и что нового внедрили в сборную, что непривычно для игроков?

– Еще не общался. Но я думаю, что это центральная зона. Вчера у нас была тренировка, и я находился именно там.

– Вы уже общались с Карпиным о том, на какой позиции он вас видит в сборной?

– Да нет. По нему не скажешь, что он чего-то стесняется. Никакая опека ему не нужна. Он знает многих ребят, потому что тут много игроков из молодежки. Но если ему что-то понадобится, я всегда помогу, расскажу, что нужно знать.

– Как ситуация в «Спартаке» может отразиться на вашем выступлении в сборной?

– Никак. У меня достаточно опыта переключения с клуба на сборную и наоборот. Здесь совершенно другие требования, другие соперники. Вообще все другое.

– Насколько вы успели морально восстановиться после неудачного выступления на Евро?

– Морально я уже восстановился, хотя было тяжело. Понятно, что мы выступили неудачно, но прошло уже месяца три. Мы перелистнули эту страницу и смотрим в будущее.

– Если оценить ту вашу ошибку, в чем ее футбольная природа?

– Просто я не увидел, что нападающий остался в штрафной, когда отдавал пас назад.

– Какие воспоминания у вас остались от сборной Хорватии в 2018 году?

– Мы тогда провели хороший матч. Могли выиграть. Но нам немного не повезло – проиграли по пенальти. У Хорватии была достаточно сильная сборная. За нее тогда играли Ракитич и Модрич. В общем, сильный состав. Но сейчас это не имеет никакого значения. Будет совсем другая игра. Мы потихоньку начинаем изучать соперника. Разбирать сильные и слабые стороны и готовимся к их новой команде.

– Как поменялась сборная Хорватии? Она стала сильнее ил слабее?

– Я не видел эту сборную Хорватии, поэтому не могу ее оценить. Но если брать результаты, наверное, она стала слабее, потому что тогда они дошли до финала, а сейчас вылетели на ранней стадии.

– Наши клубы сейчас выступают не слишком хорошо в еврокубках. Есть какая-то связь между выступлениями клубов и сборной? Это может как-то сказываться?

– Если говорить про сборную, то мы и на Евро неудачно выступили. Нам надо менять эту ситуацию, как в клубах, так и в национальной команде. Постараемся сделать все возможное для этого.

– У вас в тридцати восьми матчах за сборную нет забитых мячей. В чем причина: позиция на поле или, может, невезение?

– Слава богу, я не нападающий, и мои основные функции немного другие. Я не обращаю внимания на эту статистику. Главное, чтобы команда побеждала, а там уж кто забьет. Я и в «Спартаке» не обращаю на это внимание.