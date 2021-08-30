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Метаморфозы сборной: на место полевого командира пришел клоун. Снова - об ожиданиях и проблемах
30 августа 12:26
автор: Виталий Славин
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Метаморфозы сборной: на место полевого командира пришел клоун. Снова - об ожиданиях и проблемах

Состав участников хоккейного турнира Олимпиады-2022 окончательно оформился, а Валерий Карпин послезавтра дебютирует в качестве главного тренера сборной в ключевом поединке отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

Вы никогда не задумывались, чем хоккей отличается от футбола? В шайбе почти не бывает антагонизма между ожиданиями болельщиков и проблемами игроков. Потому что пресловутый автобус перед хоккейными воротами ставить бесполезно. Хотя они по уязвимой площади в восемь раз меньше футбольных - 2,23 метра в квадрате (1,83 – ширина, 1,22 – высота) против 17,86 (7,32 и 2,44). Показательно, что, несмотря на все иллюзии, в конечном итоге побеждают всегда немцы. В том смысле, что круг реальных фаворитов на титулы ЧМ и Евро в футболе жестко ограничен. Как и в хоккее.

Последние события – яркая тому иллюстрация.

В трех олимпийских квалификационных турнирах в Братиславе, Риге и Осло победили именно те, кто и должен был – Словакия, Латвия, Дания. Причем набрали все максимум очков – по девять.

Зацепиться могли разве что белорусы. Для этого им вчера требовалось обыграть хозяев в основное время. Но зря давеча бушевал Батька в своей резиденции в Минске: миссия была невыполнима. В этом я убедился, подключившись к прямой трансляции при счете 1:1 минут за десять до конца. Всего один гол отделял братьев-бульбашей от поездки в Пекин. Тем не менее сразу бросилось в глаза, что потенциала, резервов, мастерства для этой одной-единственной шайбы у гостей попросту нет. Стоило же им за две с половиной минуты до сирены снять вратаря, как нападающий «Нефтехимика» Гудачек тут же поразил пустую рамку. 2:1 – финита ля комедия.

Таким образом Дания отправилась в нашу группу В к Чехии и Швейцарии. Словакия и Латвия закрыли две вакансии в квартете С с Финляндией и Швецией. Ну а у Канады как лидера мирового рейтинга на предварительном этапе в четверке А легкая прогулка с Китаем, Германией и на закуску – с США.

Куда все серьезнее – правда, не всегда – в лагере футболистов в Новогорске. Читаю интервью действующих лиц и не перестаю удивляться. Впрочем, какой-то нездоровый оптимизм вспыхнул сразу после совершенно необоснованной отставки полевого командира. Эти вечные ожидания – на пустом месте! - возросли в разы после назначения Карпина. Приятного во всех отношениях человека, но нулевого специалиста. Не подумайте чего: я банально констатирую факт биографии специалиста – зеро титулов.

Но сейчас происходит что-то вообще моему разуму неподвластное. Зачем Валерий Георгиевич пообещал заменить по части шуток угодившего в опалу героя ЧМ-2018 Дзюбу и стать в национальной команде… клоуном. Я понимаю, пошутил, нужно снять напряжение, отвязаться от назойливых репортеров с их дурацкими вопросами и все такое. Но я не могу представить, чтобы нечто подобное публично провозгласили Гавриил Качалин или Никита Симонян, Валерий Лобановский или Константин Бесков, Олег Романцев или Валерий Газзаев.

Перебор! Какой с клоуна спрос? Да никакого! Экс-капитан сборной, совершившей на ЧМ-2018 подвиг, тоже, выходит, был обыкновенным шутом и скоморохом?

Не менее мощно выступили сами игроки.

Роман Зобнин полагает, что хорваты по сравнению с ЧМ-2018 стали слабее. Хотя тут же признается, что в игре эту сборную не видел. Опять ваши ожидания – ваши проблемы? Еще увесистее ответ спартаковца о новеллах Карпина – меню, мол, поменяли! И это после двух полноценных тренировок. Апогей – объяснение 38 безголевых матчей в сборной.

- Я не обращаю внимания на эту статистику. Главное, чтобы команда побеждала, а там уж кто забьет. Я и в «Спартаке» не обращаю на это внимание.

Вот те на! Зато болельщики внимание обращают – да еще как! Особенно на вашу чудовищную зарплату. Ведь и сборная и «Спартак», Роман, при вашем непосредственном участии провалили все что только можно. Однако, судя по вашим словам, Романа Зобнина все в этой жизни устраивает. Ляпота!

Странная позиция и у Далера Кузяева:

- Кто в этой сборной лидер? Сложно сказать, потому что мы занимаемся всего второй день. Некоторые ребята только подъехали. Дня через три – четыре станет ясно.

Опять недоработка тренера, а скорее – элементарный лузерский менталитет. Спросите любого состоявшегося хоккеиста. Он скажет то же, что втолковывал мне 19 лет назад в аэропорту Солт-Лейк-Сити Алексей Ковалев:

- Чтобы успешно сыграть на Олимпиаде, все в сборной должны быть лидерами!

Или вот такой пассаж зенитовца:

- В лиге чемпионов мы ставим задачу выйти из группы. Понимаем, будет очень сложно. Потому что в нашей группе два явных фаворита. Но шансы у нас есть.

Вот поэтому мы и будем всегда карликами в футболе! Что это за убогая цель такая – выйти из группы? Если ты настоящий спортсмен, тем более с астрономической зарплатой за счет налогоплательщиков, в любом соревновании задача должна стоять одна – первое место! Мы и сейчас в сборной должны настраиваться хотя бы на медаль ЧМ-2022. Иначе любой противник в отборе и, возможно, в группе в Катаре будет для россиян Ангантюром Берсерком.

Зато зажег Рифат Жемалетдинов, комментируя свежеиспеченный слоган сборной «Погнали»:

- Наверное, мы будем прессинговать, играть вперед. Не будем играть от обороны, а станем действовать больше первым номером.

Однако, услышав уточнение, мгновенно осекся, отыграл назад:

- С Хорватией – вторым номером.

На своем поле? А как же мантры Карпина о смелом и дерзком футболе без дрожащих коленок? То есть опять будем судорожно отбиваться с надеждой впереди на всегдашний русский авось? И это при том, что MVP ЧМ-2018 Модрич в Москву не приедет.

В общем, ожиданий, как обычно, выше крыши, а что выйдет на деле, увидим в День знаний. В футболе всякое случается. Вот только конец, увы, всегда один. Если не ставишь высших целей.

источник: «Советский спорт»
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