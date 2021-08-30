Кордоба, Бальбуэна, Барач: лучшие летние новички клубов РПЛ

В результате Джон забивал в пяти турах из шести (унесли ноги только «Химки», в матче с которыми он вышел на замену на 58-й минуте), причем не абы кому, а «Зениту», «Локомотиву» и «Рубину» (топ-4 по итогам прошлого сезона). А по скорострельности (гол каждые 83 минуты) он уступает только Гамиду Агаларову из «Уфы» (75 минут на гол). Можно не сомневаться, что осенью Кордоба станет одним из открытий чемпионата, а вот что будет после следующих сборов (через полгода-год в РПЛ сдают все качественные легионеры от Матье Вальбуэна до Деяна Ловрена) гадать не хочется.

Однако пропасть между европейским футболом и российским оказалась столь громадной, что в РПЛ Кордоба положил пять голов уже в первых шести турах, оказавшись очень полезным нападающим. Колумбиец очень мощный и прыгучий, классно работает корпусом, ставит крепкую спину защитникам и грамотно играет спиной к воротам. Показательным получился матч против «Локомотива», в котором форвард дважды, ставя спину оппонентам, разворачивался и обострял ситуацию. В первом случае его пас загубили Алексей Ионов и Кабелла, а во втором он сам развернул Тина Едвая и уложил мяч в сетку. Для «Краснодара» важна и еще одна положительная черта Кордобы – он очень командный игрок, не гнушающийся подыгрывать партнерам, если они находятся в более перспективной позиции.

По габаритному форварду (188 см роста) сомнений было не меньше. Лишь дважды в своей карьере он пересекал отметку в 10 мячей за сезон, а лучшим для него стал год с «Кельном» во второй бундеслиге (20 голов в 31 матче). Год назад боссы «Герты» решили выложить за него 15 млн, но за эту сумму получили «голеадора» с семью мячами в 21 игре и с удовольствием приняли щедрое предложение из России.

Трансфер нападающего стал с отрывом рекордным для «Краснодара». 20 млн за новичка – это почти в два раза больше, чем «быки» заплатили два года назад «Сент-Этьену» за Реми Кабелла (12 млн). Француза покупали для повышения класса команды под Лигу чемпионов, но он хотя и не провалился, вложений не оправдал. Показательно, что на момент перехода transfermarkt оценивал его в 14 млн, а сегодня – только в 9 млн (на 35% дешевле).

МАТЕО БАРАЧ, «СОЧИ»

Гражданство: Хорватия

Возраст: 27 лет

Позиция: центральный защитник

Предыдущий клуб: «Рапид» (Австрия)

Условия перехода: бесплатно

Еще одно чудесное преображение, которого не ждали, но тут стоит говорить о великолепной работе Владимира Федотова – самого квалифицированного российского тренера, команды которого стабильно показывают результаты выше ожидаемых. В нынешний сезон 55-летний специалист вступил с обновленной линией обороны, которую составляют новички Барач, Родригао, арендованный у «Ростова» Данила Прохин (единственный из квартета, кто был в команде и весной), а также Игорь Юрганов, вернувшийся из годовой аренды в «Балтике».

Все четверо выглядят отлично. Неслучайно «Сочи» с четырьмя пропущенными мячами в шести турах являет нам лучшую оборону РПЛ. И все же особенно хотелось бы отметить хорватского легионера. Не только потому, что он провел все шесть игр, но и в связи с его очень надежными действиями у своих ворот. Пожалуй, не слишком удался ему только выезд в Самару (0:1), но там все сочинцы были не очень хороши, а в остальных играх Барач был практически безупречен.

Матео очень хорош в верховой борьбе (190 см роста в помощь), цепок в отборе и здорово читает игру, успевая на перехваты. А просчеты (свои или партнеров) нередко компенсирует, ложась под удар. По последнему показателю (1,5 блокировки за матч) он лидирует в РПЛ наравне с Филипом Уремовичем, Едваем и Владимиром Рыковым. Столь классной игры сложно было ожидать от футболиста, пиком карьеры которого были венский «Рапид» и один матч за сборную Хорватии в 2017 году, но Федотов за счет системной работы умеет вытаскивать из игроков лучшие качества.

ФАБИАН БАЛЬБУЭНА, «ДИНАМО»

Гражданство: Парагвай

Возраст: 30 лет

Позиция: центральный защитник

Предыдущий клуб: «Вест Хэм» (Англия)

Условия перехода: бесплатно

Еще один здоровяк в нашем списке, но в отличие от Барача, Бальбуэна не понаслышке знаком с футболом действительно высокого уровня. В составе «Коринтианса» в 2017 году он выиграл чемпионат Бразилии, выходил с капитанской повязкой в матчах Кубка Либертадорес и за три сезона в «Вест Хэме» провел в АПЛ 44 игры. Даже забивал славящимся крепостью оборонительных редутов «Лестеру» и «Тоттенхэму».

В первый сезон в Англии Бальбуэна был игроком основы «молотобойцев», но получил травму колена и пропустил три месяца, а пришедший на смену Мануэлю Пеллегрини Дэвид Мойес сделал ставку на других игроков. В прошедшем сезоне Бальбуэна провел в АПЛ 1198 минут – меньше Анжело Огбонны, Крэйга Доусона и Иссы Диопа. Поэтому покинул Лондон, зато в «Динамо» сразу пришелся ко двору, усадив на скамейку еще недавно вызывавшегося в сборную России Романа Евгеньева.

Главное качество парагвайца – игровая и психологическая стабильность. Какой-то уникальной статистики в РПЛ у него нет, но практически нет и ошибок – не задалось у него только в матче с ЦСКА. В первую очередь Фабиана отличает отличная игра в воздухе как в своей, так и в чужой штрафной, что особенно полезно на стандартах.

За матч наносит 1,2 удара (в топ-5 среди центральных защитников), из которых 0,3 – из вратарской. Это лучший показатель в лиге наряду с Пабло и партнером по обороне Иваном Ордецом. Показательный момент их взаимодействия – на 77-й минуте матча с «Локомотивом», когда парагваец после подачи углового в борьбе скинул мяч на дальнюю штангу, откуда Ордец в падении попал в перекладину. Бальбуэна – сильный защитник, который запишет на свой счет не один гол. А ведь он достался динамовцам бесплатно.

АЛЕКСЕЙ КОЗЛОВ, «НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Гражданство: Россия

Возраст: 34 года

Позиция: правый защитник

Предыдущий клуб: «Ростов»

Условия перехода: бесплатно

Этого защитника все российские болельщики хорошо знают, а журналисты любят вспоминать, как в 2013 году в дебютном матче за сборную Алексей сдержал самого Криштиану Роналду, тогда еще игравшего на левом краю атаки. Ничего нового в игре Козлова стартовавший сезон нам не открыл, за исключением его умения здорово подключиться к атаке.

В «Нижнем Новгороде» у него очень высокий авторитет, поэтому здесь ему разрешается намного больше. И даже поощряется Александром Кержаковым. И Козлов отвечает голами – в ворота «Спартака» (победный) и «Химок» («ничейный», так сказать). По сути, он лично принес команде три очка из восьми, набранных на старте. Неплохо для 34-летнего защитника, списанного нашими топ-клубами в утиль.

НИКОЛАЙ КОМЛИЧЕНКО, «РОСТОВ»

Гражданство: Россия

Возраст: 26 лет

Позиция: нападающий

Предыдущий клуб: «Динамо»

Условия перехода: в аренду

Еще один отлично знакомый нам игрок, у которого почему-то не очень получалось в России. «Краснодару» он не пригодился, после чего успешно отправился покорять чемпионат Чехии и даже дебютировал за сборную России, но по возвращении на родину не смог заиграть в «Динамо», где при Сандро Шварце проиграл конкуренцию 19-летнему Константину Тюкавину.

Теперь Комличенко перезапускает карьеру в «Ростове» и вроде бы достаточно удачно. Пока на его счету всего два мяча («Зениту» и «Химкам»), но главное, что он получил стабильное место в основе, позволяющее вернуть потерянную уверенность в себе и своем голевом чутье. В каждой игре Николай имеет возможности для взятия ворот, а не реализует их, потому что торопится с ударом. Однако видно, что Юрий Семин доверяет нападающему, и рано или поздно того прорвет.

Комличенко является важной фигурой в «Ростове», не имевшего классного форварда после отъезда Элдора Шомуродова. Через него команда часто выходит в атаку, чему подтверждением 9,3 верховых дуэли за матч (больше среди нападающих только у Сенина Себая и Александра Соболева), и постоянно нагружает в передней линии. Николай здорово цепляется за мяч и в одиночку зарабатывает для команды по 2,8 штрафных за игру. Чаще в РПЛ фолят только на Гжегоже Крыховяке (3,3). Так что для желто-синих это очень важное приобретение, пусть и временное. Впрочем, не факт, после аренды Комличенко не останется здесь на постоянной основе.

СЕЯД ХАКШАБАНОВИЧ, «РУБИН»

Гражданство: Черногория

Возраст: 22 года

Позиция: крайний нападающий

Предыдущий клуб: «Норчепинг» (Швеция)

Условия перехода: 6,5 млн

Вингера выписывали из Швеции в качестве замены Хвиче Кварацхелия, чему подтверждением тот факт, что «профильным» для него является левый фланг. Плюс он правша, то есть должен был стать идейным преемником грузинского легионера – обострять, смещаясь с края в центр. Но получилось так, что Хвича по-прежнему на месте, а свободная позиция образовалась справа – в «Динамо» уехал Денис Макаров.

Размен неоднозначный – за россиянина, если верить transfermarkt, выручили всего на 1 млн больше, чем заплатили за черногорца, при том, что Макаров «паспортист», адаптирован к РПЛ и уже отлично проявил себя. Впрочем, на днях казанцы потратили 7 млн на правого нападающего «Мидтъюлланна» Андерса Драйера, что косвенно подтверждает, что Хвича все-таки уедет. Кроме того, в двух последних играх грузин из-за травмы не выходил на поле, так что черногорец уже обживается на его фланге.

Пока Сеяд уступает Хвиче по всем фронтам, но после его отъезда будет вынужден взвалить на себя в атаке большой груз. Видно, что это техничный полузащитник с хорошим потенциалом и поставленным ударом, не стесняющийся бить из-за пределов штрафной (1,2 удара за матч с дальней дистанции из 1,5 ударов в сумме). В Хакшабановиче подкупает умение вовремя выбрать момент для выстрела, чему подтверждением тот факт, что его удары почти никогда не блокируются защитниками, а в створ приходится 1 из все тех же 1,5.

С голами у него пока туго – всего один в шести турах, зато какой – «Ахмату» со штрафного. В общем, парень интересный и для «Рубина» важный. Если будет прогрессировать под руководством Леонида Слуцкого, вырастет в интересного мастера. А мы понаблюдаем за этим из первых рядов.

https://twitter.com/premierliga/status/1425456981607845891

БОНУС. ГАМИД АГАЛАРОВ, «УФА»

Гражданство: Россия

Возраст: 21 год

Позиция: нападающий

Предыдущий клуб: «Волгарь» (Швеция)

Условия перехода: из аренды

Агаларова не вполне верно называть новичком, поскольку он приехал в «Уфу» еще в январе 2020-го. Однако если Вадим Евсеев еще доверял молодому нападающему, выпуская его на замены, то Рашид Рахимов сразу от него отказался, и весну-2021 Гамид провел в ФНЛ-1 (тогда еще просто ФНЛ), где в 14 матчах забил пять мячей – сколько же, сколько и … в шести турах РПЛ. Агаларов поражал ворота «Нижнего Новгорода», «Зенита», «Крыльев Советов» и «Динамо» (дважды). В трех последних матчах не уходил с поля без гола, вошел в топ-4 лучших бомбардиров лиги и, как бы сказано выше, стал лидером по скорострельности.

Пока о его перспективах говорить рано, но эффективность Агаларова вызывает большой интерес – он превращает в гол каждый третий удар. Эта статистика сравнима с показателем Федора Смолова и даже выше, чем у Кордобы. И это при том, что молодой нападающий играет в команде, которая в принципе реже грандов атакует и угрожает воротам соперников. Будет очень любопытно посмотреть на дистанции, удастся ли ему продолжить голевые подвиги. После схожего старта Шомуродов и Соболев отправились в клубы выше рангом.