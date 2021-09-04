«Я не хотел уходить, хотел работать дальше». Андрей Шевченко – о причинах ухода из сборной Украины

После относительно удачного выступление сборной Украины на Евро-2020 главный тренер национальной команды Андрей Шевченко покинул сборную. Это было довольно неожиданное решение. Казалось, кому еще вести команду к ЧМ-2022, как не легенде украинского футбола? Тем более, нынешняя украинская сборная очень симпатичная, в составе сразу несколько игроков, которые прилично выступают в Европе в солидных клубах. Эта команда явно будет прибавлять. И создал ее Шевченко.

Да и болельщики не чаяли души в тренере. Во время контрольных домашних матчей перед Евро-2020 и на самом чемпионате Европы украинские болельщики скандировали «Шева! Шева!» И вдруг – Шева ушел. Тогда он ничего не объяснил, хранило молчание и руководство федерации.

И вот вчера Андрей Шевченко собрал в Киеве специальную пресс-конференцию, на которой раскрыл причины своего ухода из сборной.

- Мы провели в сборной прекрасные пять лет и получили огромное удовольствие, – начал Шевченко свое выступление. - Думаю, что у всех есть много вопросов и главный из них - почему наша команда не продлила контракт с национальной командой?

После Евро-2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом УАФ Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро-2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было.