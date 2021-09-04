ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Я не хотел уходить, хотел работать дальше». Андрей Шевченко – о причинах ухода из сборной Украины
04 сентября 14:56
автор: Юрий Волохов
автор фото: Павел Кубанов / УАФ

«Я не хотел уходить, хотел работать дальше». Андрей Шевченко – о причинах ухода из сборной Украины

Андрей Шевченко на специальной пресс-конференции рассказал о причинах, почему он и его штаб прекратили работу с национальной сборной Украины.

После относительно удачного выступление сборной Украины на Евро-2020 главный тренер национальной команды Андрей Шевченко покинул сборную. Это было довольно неожиданное решение. Казалось, кому еще вести команду к ЧМ-2022, как не легенде украинского футбола? Тем более, нынешняя украинская сборная очень симпатичная, в составе сразу несколько игроков, которые прилично выступают в Европе в солидных клубах. Эта команда явно будет прибавлять. И создал ее Шевченко.

Да и болельщики не чаяли души в тренере. Во время контрольных домашних матчей перед Евро-2020 и на самом чемпионате Европы украинские болельщики скандировали «Шева! Шева!» И вдруг – Шева ушел. Тогда он ничего не объяснил, хранило молчание и руководство федерации.

И вот вчера Андрей Шевченко собрал в Киеве специальную пресс-конференцию, на которой раскрыл причины своего ухода из сборной.

- Мы провели в сборной прекрасные пять лет и получили огромное удовольствие, – начал Шевченко свое выступление. - Думаю, что у всех есть много вопросов и главный из них - почему наша команда не продлила контракт с национальной командой?

После Евро-2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом УАФ Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро-2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было.

30 августа контракт закончился, о чем Шевченко сообщил в соцсетях.

- Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу. Контракт был подписан именно таким образом, потому что я хотел подвести итоги после Евро-2020 и понять, стоит ли продлевать контракт. Мы со своей стороны хотели продолжать работать со сборной. Я за две недели слышал много разговоров и считаю, что болельщики, журналисты и общественность должны знать, как все происходило. Сейчас с Павелко у нас нет контактов.

Экс-главный тренер сборной Украины добавил, что зарплаты его тренерского штаба не менялись за эти пять лет. И еще раз подчеркнул в заключение: «Мы не хотели уходить, хотели работать дальше».

В данный момент обязанности главного тренера сборной Украины исполняет Александр Петраков.

Украинцы сегодня проведут очередной матч отбора к ЧМ-2022 в Киеве со сборной Франции.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Land Cruiser 300 GR Sport обзор Российской версииМиодраг Божович возглавил тульский "Арсенал"Хабиб Нурмагомедов рассказал, какими людьми восхищаетсяИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеДолгожданный ответ FIG на ситуацию с серебряной медалью АверинойВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Это ж как человека запугали? Странная история украинского паралимпийца, который снова отказался от фото с россиянами
Украинский легкоатлет Игорь Цветов второй раз отказался делать совместное фото с российскими спортсменами на Паралимпиаде в Токио, хотя еще летом имел другую позицию на этот счет.
Имеет смысл поверить в Тилла, и это не горе-легионер «Спартака». Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 36
В ночь на 5 сентября в Лас-Вегасе пройдет очередной бойцовский вечер UFC, главным событием которого станет поединок средневесов Дерека Брансона и Даррена Тилла. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других боях.
Кипр — Россия: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 04.09.2021
4 сентября 2021 года в Никосии состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Кипра и России.
С Захаряном и Тюкавиным было бы не так больно, хотя… Как российскую молодежку разгромили в Испании
Молодежная сборная России начала отбор к ЧЕ-2023 с крупного гостевого поражения испанцев (1:4).
«Букмекеры ошиблись, считая меня аутсайдером». Чемпионат России по боксу получил неожиданных финалистов
В пятницу 3 сентября на чемпионате страны по боксу в Кемерове прошли полуфинальные бои – число претендентов на золотые медали сократилось вдвое.
Божович снова возглавил «Арсенал». Самое время сослать Дзюбу в аренду в Тулу — для «перезагрузки»?
«Арсенал» уволил Дмитрия Парфенова за неудачный старт сезона.
Смолова и Черышева — в основу, Миранчука — в запас. Чего ждать от Карпина на Кипре
Завтра, 4 сентября, сборная России проведет очередной отборочный матч ЧМ-2022. Игра против киприотов начнется в 19:00 по московскому времени.
Ведущий букмекер России анонсировал грандиозные перемены. На промо-ролике засветился даже Капризов
Букмекерская компания «Лига Ставок» готовит сюрпризы для своих клиентов. Об этом можно судить по видео, размещенному на ютуб-канале БК.
Овечкин, Хабиб и другие суперзвезды участвуют в Просветительском марафоне
Владимир Путин дал старт Просветительскому марафону «Новое Знание». В его рамках сегодня, 3 сентября в 14:00 (мск) состоится онлайн-дискуссия «Спорт во благо» с участием представителей «Лиги Ставок» и Фонда «Созвездие Добра».
За СКА сыграл 16-летний вундеркинд, Миронов начал в «Спартаке» с победы. Сезон КХЛ разгоняется
На следующий день после матча за Кубок открытия между «Авангардом» и ЦСКА (4:0) в борьбу в регулярном чемпионате вступили еще 14 команд. 
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика