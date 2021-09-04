Первая победа Карпина. Сборная России обыграла Кипр

Последняя команда группы, только что разгромленная кудесниками мяча с Мальты. Настроиться на игру с таким противником было непросто. Непросто, но надо. Надо было брать в этом матче три очка, чтобы не поставить под большое сомнение шансы на итоговое первое место в группе (а, быть может, и на второе). Тут еще и история личных встреч давала расслабиться: в пяти матчах с киприотами сборная России одержала четыре победы с общей разницей 11:0! Причем встречались команды совсем недавно – в отборочном цикле к Евро-2020 (россияне дважды выиграли – 1:0 и 5:0).

Правда, была в истории противостояния двух сборных и осечка с нашей стороны – в 1997 году на Кипре команды сыграли вничью 1:1. Эти двух очков в итоге россиянам не хватило для того, чтобы занять первое место в группе и квалифицироваться в финальный турнир ЧМ-1998. В стыковых матчах наши тогда проиграли итальянцам.

В том матче на Кипре на поле, кстати, выходил и нынешний главный тренер сборной Валерий Карпин.

В пользу соперника говорила и 30-градусная жара, при которой началась встреча. И шесть человек, которых россияне потеряли по разным причинам перед матчем. Особенно обидно, что игру с Кипром должны были пропустить Марио Фернандес и Алексей Ионов. Нельзя было забывать и о том, что в Никосии не сумела набрать очки Словакия, а Словения и вовсе проиграла. В общем, тревожных звоночков в преддверии матча было, как на звоннице колокольни Ивана Великого в Кремле.

Да и почему, собственно, россияне в принципе должны были недооценивать киприотов? Да, в рейтинге сборных ФИФА между командами – пропасть. А вот в таблице коэффициентов УЕФА разница не так велика (10 и 16 места на сегодняшний день). При этом уже летом, когда Россия потеряет огромную сумму в 12,600 балла за сезон 2017/18, две страны вообще могут стать соседями. Причем не факт, что Россия будет выше…