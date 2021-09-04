Первая победа Карпина. Сборная России обыграла Кипр

Последняя команда группы, только что разгромленная кудесниками мяча с Мальты. Настроиться на игру с таким противником было непросто. Непросто, но надо. Надо было брать в этом матче три очка, чтобы не поставить под большое сомнение шансы на итоговое первое место в группе (а, быть может, и на второе). Тут еще и история личных встреч давала расслабиться: в пяти матчах с киприотами сборная России одержала четыре победы с общей разницей 11:0! Причем встречались команды совсем недавно – в отборочном цикле к Евро-2020 (россияне дважды выиграли – 1:0 и 5:0).
Правда, была в истории противостояния двух сборных и осечка с нашей стороны – в 1997 году на Кипре команды сыграли вничью 1:1. Эти двух очков в итоге россиянам не хватило для того, чтобы занять первое место в группе и квалифицироваться в финальный турнир ЧМ-1998. В стыковых матчах наши тогда проиграли итальянцам.
В том матче на Кипре на поле, кстати, выходил и нынешний главный тренер сборной Валерий Карпин.
В пользу соперника говорила и 30-градусная жара, при которой началась встреча. И шесть человек, которых россияне потеряли по разным причинам перед матчем. Особенно обидно, что игру с Кипром должны были пропустить Марио Фернандес и Алексей Ионов. Нельзя было забывать и о том, что в Никосии не сумела набрать очки Словакия, а Словения и вовсе проиграла. В общем, тревожных звоночков в преддверии матча было, как на звоннице колокольни Ивана Великого в Кремле.
Да и почему, собственно, россияне в принципе должны были недооценивать киприотов? Да, в рейтинге сборных ФИФА между командами – пропасть. А вот в таблице коэффициентов УЕФА разница не так велика (10 и 16 места на сегодняшний день). При этом уже летом, когда Россия потеряет огромную сумму в 12,600 балла за сезон 2017/18, две страны вообще могут стать соседями. Причем не факт, что Россия будет выше…
Вот при таких занятных обстоятельствах на поле стадиона гимнастической ассоциации «Панкиприя» вывел сборную новый капитан Дмитрий Баринов. Ведь теперь в сборной в каждом матче будет новый капитан. Очень интересное и, пожалуй, правильное ноу-хау Валерия Карпина.
На острие атаки против Кипра вышел – внимание! – Федор Смолов. Забегая вперед, надо сказать, что лучший бомбардир чемпионата страны сыграл блестяще. Уже в дебюте матча Федор отдал пас Ерохину. Ассист оказался голевым: Александр вонзил мяч в самую девятку.
Начало – лучше не придумаешь.
Какое-то время после гола россияне продолжали показывать яркую игру. Не всегда, конечно, а временами. Но получалось неплохо. Однако время шло, а игра все больше серела. Правда, надо сказать, что соперник всячески этому способствовал. Бывали, правда, всплески и у киприотов. То Лоизу покажет чудесный дриблинг, то скоростная атака едва не закончится голом – Николас Иоанну будет бить с убойной позиции, но попадет в защитника.
Уже под занавес тайма у россиян получилась вторая за тайм отличная атака: Головин отдал мяч в штрафной набегающему Черышеву, но удар последнего отбил вратарь.
Черышев, вообще, выглядел немного потерянным, и на второй тайм вместо него вышел Рифат Жемалетдинов. Браво, Карпин! Наш тренер полностью угадал с заменой: спустя 10 минут после выхода на поле наш полузащитник забил. А кто отдал ему пас? Конечно, Смолов! Сработала локомотивская связка.
В оставшееся время матча ничего особо яркого не случилось. Пару-тройку раз было реально тревожно во время атак киприотов, но Гилерме и оборона сборной не позволили соперникам забить мяч в свои ворота.
Вот такой трудовой с проблесками классной игры получилась первая победа Валерия Карпина во главе сборной.
СТАТИСТИКА
ЧМ-2022. Отборочный турнир. УЕФА, группа Н
Кипр – Россия – 0:2 (0:1)
Голы: Ерохин (6), Жемалетдинов (55).
Словения – Мальта – 1:0
Положение команд: 1. Россия – 10 очков (5 игр). 2. Хорватия – 7 (4), 3. Словения – 7 (5). 4. Словакия – 6 (4). 5. Мальта – 4 (5). 6. Кипр – 4 (5).
Матч Хорватия – Словакия начнется сегодня в 21.45.