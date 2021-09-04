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Валерий Карпин: Игра меня, мягко говоря, не порадовала
04 сентября 22:41
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Валерий Карпин: Игра меня, мягко говоря, не порадовала

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после победы над командой Кипра (2:0) в матче отбора ЧМ-2022.

– Итоги матча таковы, что мы заработали три очка, выиграли. Если говорить про результат, то он для нас приемлемый. А вот игра, мягко говоря, не порадовала. Второй тайм с шестидесятой минуты совсем не порадовал, мы очень плохо играли. Проблема в физическом состоянии. Функциональное состояние не позволяло делать простые вещи.

Конечно, хотелось бы выиграть и 3:0, и 8:0, но что есть, то есть. Главное, что мы не потеряли очки. Мы добились победы. А игра не порадовала.

– Сказывались ли погодные условия на матче?

– Может быть и сказывались, но это все отговорки для бедных.

– Прокомментируйте игру Смолова, которого вы оставили в запасе в матче с Хорватией.

– Если бы Смолов сыграл с Хорватией, возможно, он бы выглядел сегодня, мягко говоря, не очень хорошо. Нам нужна ротация. Смолов, Жемалетдинов и Ерохин сделали сегодня результат.

– Каково состояние Головина?

– Головин в первом тайме получил ушиб икроножной мышцы, но проблем это не вызвало. Он попросил замену в перерыве, потому что у него была боль в области паха. Насколько это серьезно, я не знаю.

– Сегодня на трибуне сидел Лексаков. Он вам помогал?

– Он многие вещи подсказывает. С трибуны лучше видно нюансы игры.

– Насколько это помогает?

– Не знаю, как это оценить, какая есть шкала. Скажу, что нам это помогает.

– Поделитесь впечатлениями от дебюта Самошникова.

– У него был полноценный дебют. Он провел на поле 90 минут. Считаю, что сыграл достойно для первого раза. В первом тайме у Самошникова было волнение, но во втором оно ушло.

– Почему концовка матча получилась такой тяжелой?

– Если вы стоите или гуляете, то, наверное, тут в такую жару вам будет комфортно. Но я вот в рубашке стоял и весь вспотел. Это так, на всякий случай. А футболистам бегать в такую жару очень тяжело. Я это прекрасно понимаю. Это не отговорка, а данность. И то, что во втором тайме многие ребята физически подсели, это тоже данность.

источник: «Советский спорт»
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