Валерий Карпин: Игра меня, мягко говоря, не порадовала

– Итоги матча таковы, что мы заработали три очка, выиграли. Если говорить про результат, то он для нас приемлемый. А вот игра, мягко говоря, не порадовала. Второй тайм с шестидесятой минуты совсем не порадовал, мы очень плохо играли. Проблема в физическом состоянии. Функциональное состояние не позволяло делать простые вещи.
Конечно, хотелось бы выиграть и 3:0, и 8:0, но что есть, то есть. Главное, что мы не потеряли очки. Мы добились победы. А игра не порадовала.
– Сказывались ли погодные условия на матче?
– Может быть и сказывались, но это все отговорки для бедных.
– Прокомментируйте игру Смолова, которого вы оставили в запасе в матче с Хорватией.
– Если бы Смолов сыграл с Хорватией, возможно, он бы выглядел сегодня, мягко говоря, не очень хорошо. Нам нужна ротация. Смолов, Жемалетдинов и Ерохин сделали сегодня результат.
– Каково состояние Головина?
– Головин в первом тайме получил ушиб икроножной мышцы, но проблем это не вызвало. Он попросил замену в перерыве, потому что у него была боль в области паха. Насколько это серьезно, я не знаю.
– Сегодня на трибуне сидел Лексаков. Он вам помогал?
– Он многие вещи подсказывает. С трибуны лучше видно нюансы игры.
– Насколько это помогает?
– Не знаю, как это оценить, какая есть шкала. Скажу, что нам это помогает.
– Поделитесь впечатлениями от дебюта Самошникова.
– У него был полноценный дебют. Он провел на поле 90 минут. Считаю, что сыграл достойно для первого раза. В первом тайме у Самошникова было волнение, но во втором оно ушло.
– Почему концовка матча получилась такой тяжелой?
– Если вы стоите или гуляете, то, наверное, тут в такую жару вам будет комфортно. Но я вот в рубашке стоял и весь вспотел. Это так, на всякий случай. А футболистам бегать в такую жару очень тяжело. Я это прекрасно понимаю. Это не отговорка, а данность. И то, что во втором тайме многие ребята физически подсели, это тоже данность.