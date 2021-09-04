Валерий Карпин: Игра меня, мягко говоря, не порадовала

– Итоги матча таковы, что мы заработали три очка, выиграли. Если говорить про результат, то он для нас приемлемый. А вот игра, мягко говоря, не порадовала. Второй тайм с шестидесятой минуты совсем не порадовал, мы очень плохо играли. Проблема в физическом состоянии. Функциональное состояние не позволяло делать простые вещи.

Конечно, хотелось бы выиграть и 3:0, и 8:0, но что есть, то есть. Главное, что мы не потеряли очки. Мы добились победы. А игра не порадовала.

– Сказывались ли погодные условия на матче?

– Может быть и сказывались, но это все отговорки для бедных.

– Прокомментируйте игру Смолова, которого вы оставили в запасе в матче с Хорватией.