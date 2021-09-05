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Федор Смолов: Киприоты заставили нас понервничать
05 сентября 10:13
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РФС

Федор Смолов: Киприоты заставили нас понервничать

Футболисты сборной России Федор Смолов и Рифат Жемалетдинов после матче отборочного этапа чемпионата мира с Кипром в интервью пресс-службе национальной команды подвели его итоги.

- У вас на счету две голевые передачи в матче с Кипром. Это компенсировало то, что вы не забили? – вопрос Смолову.

- Голевые передачи – это тоже классно. Я рад, что поучаствовал в обоих голах команды. Наша связка с Жемалетдиновым сработала в обратном направлении. Я рад, что он забил дебютный гол за сборную. Даже не знал, что это его первый гол за национальную команду. Но самое главное – это победа.

- Показалось, что когда сборная России забила, киприоты воспряли, стали атаковать и заставили понервничать. Почему так произошло?

- Да, они точно заставили понервничать. Но мы играли на выезде и это объективно при своих трибунах, что они пошли вперед, захотели отыграться. Мы могли забить второй мяч в конце первого тайма. Это успокоило бы игру, и мы бы полностью контролировали ее во втором тайме. Но получилось так, как получилось.

- О чем в перерыве говорил Карпин?

- Он сказал, что надо не сбавлять обороты, а наоборот, еще больше добавить, играть агрессивно, более дисциплинированно и забивать.

- Перед выездом были опасения, что жара может помешать сборной России. Погода сильно сказалась?

- Играть в таких условиях очень жарко и душно. Быстрее наступает обезвоживание. Но нам удалось забрать три очка в достаточно тяжелом выезде.

- С Мальтой не будет недооценки?

- Нет. Потому что все прекрасно понимают, какой сложный отбор на чемпионат мира нам предстоит. Все осознают важность первого места в группе.

«В «Локомотиве» я отдаю пасы Смолову, а тут он мне отдал»

- Прежде всего, поделитесь своими эмоциями от того, что вы не сыграли в матче с Хорватией? – вопрос Жемалетдинову.

- Отмечу, что там поначалу было холодно. А здесь на скамейке было уже теплее. Очень хотелось сыграть с хорватами, но так происходит всегда, когда ты пропускаешь встречу из-за перебора желтых карточек.

- Когда узнали, что выйдете на поле в матче с Кипром?

- В перерыве ко мне подошел тренер по физподготовке и сказал, чтобы я готовился выходить.

- Как у вас была установка?

- Прессинговать, играть вперед, не давать футболистам соперника разыгрывать мяч у своей штрафной.

- На этот раз сработала ваша связка со Смоловым, только наоборот.

- Да, в «Локомотиве» я ему отдаю, а тут он мне отдал. Постараемся, чтобы и дальше так было.

- Согласны с тем, что матч получился непростым?

- Конечно. Эта команда не является слабой. Есть футболисты, которые могут обыграть и отдать. Было сложно. Плюс еще погонные условия были тяжелыми. Хорошо, что получилось победить и сыграть в сухую.

- Следующий матч у нашей сборной с Мальтой. Не будет ли недооценки?

- Нет, конечно. Мальтийцы такого же уровня, как и киприоты. Даже еще получше. Поэтому никаких шапкозакидательских настроений у нас не будет. Будем настраиваться на них, как на хорошую команду.

- Что Карпин сказал после матча в раздевалке?

- Он нас просто поздравил.

источник: «Советский спорт»
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