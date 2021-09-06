Российский футболист в «Торино»: Если придется выбирать между Египтом и Россией, выберу Египет

– Как раз вчера разговаривали с Теодоро Копполой, директором академий «Торино». Сейчас он будет обращаться к директору клуба, чтобы на меня оформить приглашение. Поездка планируется в конце сентября, но многое будет зависеть от того, когда получим визу.

Кстати, у Карима сейчас на руках есть только египетские футбольные документы. Российские ему оформить не успели. Возможно, даже к лучшему. Во-первых, к футболистам с российским футбольным паспортом в Европе относятся с небольшим подозрением. А во-вторых, сам Карим все же больше склоняется к игре за «фараонов», если до этого дойдет дело. А российские бумаги он получить всегда успеет. Но толку в них может и не оказаться – с надвигающейся отменой лимита на легионеров шансы россиян и иностранцев пробиться в нашем футболе быстро уравняются. А других преимуществ гражданство РФ футболисту по сути и не дает.

Карим – россиянин, но с египетскими корнями. Его мать – русская, а папа – египтянин. Молодой игрок начинал карьеру в Египте, но потом семья решила перебраться в Россию и дальнейшее футбольное образование он получил уже на своей второй родине. Сейчас Карим тренируется в официальном филиале академии «Торино», который находится в Сочи. В ближайшее время он отправится в Италию – на очередную бесплатную стажировку по инициативе клуба, просмотр в местной академии и, скорее всего, уже подписание контракта. Правда, заключить соглашение не удастся до марта 2022 года – тогда Кариму исполнится 16 лет. В Италии есть возможность с этого возраста заключать детские контракты с футбольными клубами.

Пока все следят за Алексеем Миранчуком на поле в составе «Аталанты» и Александром Кокориным на скамейке »Фиорентины», в Италии может стать на одного нашего соотечественника больше. 15-летний полузащитник Карим Эль-Абуди отправляется в Турин с целью подписать первый в жизни профессиональный контракт с местным «Торино».

– Вопрос быта. Где жить и с кем едет Карим?

– По быту договоренность вроде есть. Я поеду в Италию с отцом. Скорее всего будем жить либо на съемной квартире, либо в апартаментах. С академией пока договорились так. А если бы я поехал один, то точно жил бы в академии – на базе клуба.

– Ты уже был на стажировке. Как в клубе молодые игроки принимают новичков? Чувствуется конкуренция?

– Они принимают новичков абсолютно спокойно. Не боятся за свое место в клубе. У всех, которые там играют, уже есть контракт минимум на год – их просто не смогут выгнать ради кого-то другого. Там не как в России, когда тебе в какой-нибудь академии через 3-4 месяца могут сказать: «Извини, ты нам не подошел», и избавиться от тебя. А так, если ты планируешь пробиваться в основной состав, конкуренция в команде – это даже хорошо. Это пойдет на пользу и нам, и клубу – в конкуренции игроки лучше стараются и становятся только сильнее.

Я был на стажировках в Италии дважды – в Сиене и в Турине. Каждый раз принимали нормально, доброжелательно. В быту коммуникация, конечно, страдала, а на футбольном поле мы отлично понимали друг друга. Если ты открываешься, тебе отдают мяч – с этим нет никаких проблем.

– Как оценишь уровень подготовки туринских молодых футболистов?

– Не мне, конечно, судить об уровне подготовки футболистов «Торино». Но если говорить субъективно, то у них подготовка игроков намного лучше, чем у нас в России. Они смотрят на перспективу, а не здесь и сейчас. В команду могут взять даже деревянного игрока и сделать из него технаря, если видят талант. Там изначально смотрят на три-четыре года вперед. И только по прошествии этого времени решают, продолжать сотрудничество или нет.

– Вопрос на большую перспективу, но все же… Если встанет выбор сборной, какую выберешь, Египет или Россию?

– Если будет выбор между сборными Египта и России, выберу Египет. В Африке она находится на хорошем счету, может конкурировать и завоевывать трофеи на национальном уровне.

Будем надеяться, что совсем скоро Россия будет переживать уже не за Миранчука с Кокориным, а за Карима Эль-Абуди, русского Салаха. Как минимум он уже сейчас может показать молодым российским футболистам альтернативный путь в Италию – минуя жернова отечественных футбольных академий, унылые юношеские лиги, корыстных тренеров, агентов и скаутов – напрямую из местной академии в итальянский клуб.