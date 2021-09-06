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Валерий Карпин: У Фернандеса дискомфорт в области коленного сустава - с Мальтой его, думаю, не будет
06 сентября 21:39
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РФС

Валерий Карпин: У Фернандеса дискомфорт в области коленного сустава - с Мальтой его, думаю, не будет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем отборочного этапа чемпионата мира с Мальтой ответил на вопросы журналистов.

- На пресс-конференции перед отборочным матчем чемпионата мира с Мальтой присутствует Федор Смолов. Это значит, что именно он будет капитаном команды в предстоящей игре?

- Федор оказался здесь, потому что мы решили, что прийти должен именно он. Я решил, если хотите. А по поводу того будет ли он капитаном - может быть и будет. Если окажется в стартовом составе.

- Ходит информация о том, что ростовчанин Даниил Глебов может перейти в «Спартак». Что думаете об этом?

- Глебов пока не имеет никакого отношения к сборной. Нет смысла об этом говорить. В сборную можно попасть как из «Спартака», так и из «Ростова». Нужно просто хорошо играть.

- Что с Фернандесом, который не тренировался в общей группе?

- Он сам попросил замену в матче с Хорватией. Почувствовал дискомфорт в области коленного сустава. Сейчас ему стало лучше, но не настолько, чтобы присутствовать в общей группе сегодня, а также на матче с Мальтой. Скорее всего, он завтра не сыграет. То же самое было с Головиным в игре с Кипром. Александр почувствовал боль в области приводящей мышцы. Но к следующему октябрьскому сбору он должен полностью восстановиться и играть. Мы на это надеемся.

- Помог вам ли перенос тура РПЛ?

- То что перенос тура помог тренерскому штабу - это однозначно. Игроки собрались на два-три дня раньше. Это лучше, чем могло быть.

- Дало ли это преимущество?

- Наверное нет, но точно помогло. В Хорватии тоже многие играли 25 августа и раньше. А из тех, кто играл 29-го, многие не участвовали в матче с нами. А у Мальты последний тур был за 10 дней до сборов. Так что преимущества нет.

- Чего ждете от предстоящего матча с Мальтой?

- Сборная Мальты 25 лет назад и сейчас – как небо и земля. Сейчас очки даются трудно в матчах с любыми сборными.

- Можете ли сказать, что это карликовая сборная?

- На поле это не чувствуется.

- Как относитесь к критике журналистов?

- Я так-то ничего не читаю, а сейчас вообще ничего. Но слышал о критике. Это часть работы. Было понятно, что критика будет. Это мы еще не проиграли ни одного матча. А представьте, что будет, если мы проиграем. Привычка с годами выработалась, мне надо сконцентрироваться на вещах, которые нам не нравятся, и стараться их исправить. Реагировать на то, что происходит вне в сборной - просто нельзя и даже запрещено.

источник: «Советский спорт»
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