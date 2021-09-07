Андрей Червиченко: Сборники в плохой форме. Но причем здесь Карпин? Не он их готовил к сезону

– Игроки в плохой форме, еле ползают по полю. Но причем здесь Карпин? Он что ли их готовил к сезону? Он готовил Осипенко и Песьякова, но оба на поле не выходят.

У некоторых специалистов биполярное расстройство. То кричали – не нужно нам красивой игры, дайте результат. Сейчас есть результат, кричат – хотим увидеть красоту на поле, хотим наслаждаться игрой.

– Мне непонятна реакция беснующихся специалистов. Им дайте вкусный обед и еще спляшите рядом со столиком. Победили и победили, я про последнюю игру с Кипром. Есть три очка? Есть. Да, в последние 20 минут смотрелись плохо, но победный счет удержали. В двух матчах не пропустили, идем на первом месте. Да, не всегда это красиво, но результат есть.

– Сегодня сборная России принимает Мальту. Понятно, что нас утроит только победа. Как вам вообще команда Карпина?

Если у вас игроки ползают по полю, РФС должен спрашивать с тренеров, которые этих футболистов готовили. Если они к 60-й минуте умирают, разве Карпин в этом виноват?

Он ставит тех, кто в данный момент лучше, пробует разные варианты, разных игроков. Тактически он все делает правильно. Выпускает Заболотного, чтобы он отодвинул игру от наших ворот, а тот мяч не может принять. И единственный момент, когда мы могли решить исход матча в свою пользу, Заболотный запорол – самым удобным образом для вратаря отправил ему мяч в руки. Вместо того чтобы пас на набегающего Бакаева отдать.

– Что касается Бакаева, не знаю, чем игрок такого уровня может помочь сборной.

– Соглашусь, не понимаю, что Бакаев делает в сборной. Что там делают Черышев и Заболотный? Но с другой стороны, если трезво взглянуть на ситуацию, кого еще брать? Какой выбор у Карпина?

– Перед Евро-2020 вы говорили, что в сборной должен быть Смолов. Не знаю, что будет дальше, но с Кипром он сделал результат.

– Надо было его брать на Евро, возможно, результат был бы получше. А пока, что сказать – нормально сыграл. Думал, что Карпин выпустит Смолова в матче с хорватами, чтоб он реабилитировался за свой идиотский пенальти.

Но, возможно, он реабилитируется в последнем матче, тем более, эта игра может стать решающей. Может Валера Смолова специально придерживает, чтобы он на последнюю игру с хорватами выскочил, как голодный тигр и начал их рвать.