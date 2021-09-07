«Рубин» брал золото после 11 очков в 6 турах, а худший чемпионский старт показал «Локомотив»-2004

На данном отрезке (а выборка вполне приличная) не более 11 очков после шести туров имели всего четыре будущих чемпиона – «Локомотив»-2004, ЦСКА-2005, «Зенит»-2007 и … «Рубин»-2009. Во второй чемпионский сезон Курбана Бердыева казанцы на старте трижды теряли очки – дважды по 0:0 в Нальчике и дома с «Москвой», а также 0:2 от «Спартака» (при том, что год назад выбили все 18 очков).

Правда, сказано это на фоне двух набранных очков в трех последних турах (ничьи с «Крыльями Советов» и «Химками» и поражение от «Краснодара») и пятого места в турнирной таблице при 11 очках в активе. Но значит ли это, что о первом месте действительно можно забыть? Мы решили проверить, как стартовали будущие чемпионы в предыдущие 20 сезонов.

Амбиции руководителей, тренеров и игроков казанского «Рубина» с приходом Леонида Слуцкого каждый год все растут. Если в прошлом сезоне четвертое место и выход в Лигу конференций были за счастье, то теперь в команде всерьез подумывают о золотых перспективах, чему подтверждением слова защитника Георгия Зотова, заявившего, что «чемпионство нам по силам».

СЛАБЫЕ ЧЕМПИОНСКИЕ СТАРТЫ – ИСТОРИИ ИЗ НУЛЕВЫХ

Однако есть и еще одно интересное наблюдение. Все эти истории произошли еще в нулевые, когда команды были более равны между собой, а фавориты не так сильно выделялись на общем фоне и могли сорваться в любой момент. Показательно, что среднее количество набранных на старте очков в сезонах-2001-2009 составляло 13,1, а с 2010-го этот показатель вырос на полтора очка – до 14,6 (впрочем, трижды за четыре последних сезона чемпион до этого показателя не добирался). Худший старт в 2010-2020 годах выдал ЦСКА-2012/13, набравший 12 очков, и все равно это больше, чем сейчас у «Рубина».

Примечательно также, что в текущем сезоне никто не добрался до средних показателей за последние 11 розыгрышей – у лидирующего «Зенита» только 14 очков. А хотя бы 13 очков, как в нынешнем сезоне у «Динамо», было у золотых «Зените»-2011/12, «Локомотив»-2017/18 и «Зенит»-2020/21. Так что шансы бело-голубых не более 33%.

Любопытно, что сами питерцы в предыдущие два предыдущих сезона шли по нисходящей. В первый год при Сергее Семаке взяли в шести первых турах 16 очков из 18, на следующий сезон – уже 14 (как и в нынешнем), а год назад и вовсе всего 13. Только теперь падение прекратилось.

«ЛОКО» ПРИ СЕМИНЕ ВЫИГРЫВАЛ ЗОЛОТО И ПОСЛЕ 9 ОЧКОВ В 6 ТУРАХ

Пользуясь случаем, вспомним самый слабый и самые сильные старты в РПЛ.

В 2004 году «Локомотив» Юрия Семина со второго по четвертый тур выдал четырехматчевую серию без побед – по 0:0 с «Амкаром» и «Рубином», 1:1 с «Торпедо» и 0:1 от «Москвы». Тогда железнодорожники располагались аж на шестой (!) строчке, а после первого круга отставали от лидировавших автозаводцев на пять очков и шли четвертыми – ниже даже «Крыльев Советов». Чемпионская гонка в тот год получилась очень боевой, хотя скорее за счет того, что ее участники не отличались стабильностью. Подопечные Семина в итоге вырвали победу за счет того, что сильно накатили на финише, набрав в семи последних турах 19 очков (6 побед, в том числе над прямым конкурентом ЦСКА, и одна ничья).

Выделяются также три мощные серии на старте – «Рубин»-2008, «Зенит»-2014/15 и ЦСКА-2015/2016 выбивали в шести первых турах максимальные 18 очков. Причем у питерцев под руководством Андре Виллаша-Боаша победная серия достигла целых восьми матчей и оборвалась в день приезда «Спартака» Мурата Якина (0:0). Москвичи прервали и победную серию «Рубина» в 2008 году (3:0 на выезде), но это произошло в седьмом туре. Героем той встречи стал Александр Павленко – гол и две результативные передачи. Когда-то он подавал большие надежды, а в прошлом сезоне завершил карьеру в «Родине», где и перешел на тренерскую должность.

КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ У БУДУЩЕГО ЧЕМПИОНА ПОСЛЕ 6 ТУРОВ