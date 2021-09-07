Спустя 10 лет ФИФА все-таки услышала «Советский спорт» и отважилась реформировать чемпионат мира

- Важно пересмотреть вопрос, насколько нынешний четырехлетний цикл оптимален для управления футболом с точки зрения конкуренции и коммерции, а также общего развития футбола. Проведение меньшего количества, но более значимых матчей национальной сборной потенциально может улучшить благосостояние игроков, при этом повысить ценность и популярность таких соревнований.

Первый сигнал поступил из Саудовской Аравии, чья футбольная федерация предложила проводить ЧМ раз в два года. К удивлению многих, эту инициативу в той или иной мере поддержали 166 национальных ассоциаций из 211, состоящих в ФИФА. В СМИ просочилась такая цитата из лагеря революционеров:

Об этом я писал лет десять назад. Предложил простую и успешно функционирующую формулу, как все обустроить. Некоторые коллеги, однако, надо мной только похихикали. Но у меня-то кожа толстая. Прорвемся всегда! Джордано Бруно вообще сожгли. Галилео Галилея инквизиция заставила отречься от своих взглядов. Но мировой прогресс, как законы природы, не остановить никаким упырям и ретроградам. Вот и боссов ФИФА, наконец, осенило, что проводить чемпионаты мира раз в четыре года – преступление перед футболом и надругательство над болельщиками.

Возглавляющий отдел развития ФИФА, знаменитый в прошлом тренер Арсен Венгер полагает, что следует отказаться от нынешних длительных квалификаций к ЧМ и Евро и проводить их в один заход в октябре или марте. Национальные команды собираются на этот месяц и оперативно выявляют участников финальных турниров ЧМ и Евро. Есть информация, что уже в декабре ФИФА организует предметное обсуждение этой инициативы. Но до 2030 года ничего не изменится, ибо на это десятилетие все турниры уже расписаны.

Ура! Великолепная новелла! Все болельщики, конечно, двумя руками за то, чтобы видеть сшибку лучших футболистов планеты не раз в четыре года, а через год и на регулярной основе. Причем, если я правильно понял Венгера, то при переходе на двухгодичный цикл ЧМ, точно так же перестроится и УЕФА с Евро.

Однако глава старосветского союза Александр Чеферин и ведущие европейские лиги - против. Дескать, расписание и так сильно перегружено, что чревато травмами ведущих игроков, делающих кассу. Кроме того, длительные паузы в месяц напрочь сломают календарь и ритм национальных чемпионатов.

Возражения вполне адекватные и в принципе принимаются. Тормозить национальные лиги на целый месяц посреди сезона один, а то и два раза – по сути разрушить чемпионаты страны. Тем более по окончании каждого предстоит новый старт, причем самый важный в году – ЧМ или Евро.

Но, как я упомянул выше, есть простой и проверенный способ обойти все эти проблемы и удовлетворить всех. Господа Инфантино, Венгер и Чеферин, бесплатно дарю идею, опубликованную в «Советском спорте» десяток лет назад. Всего-то и надо, что полностью отказаться от квалификационных матчей! Как это давным-давно сделала ИИХФ. За исключением отбора на Олимпийские игры.

Сколько сейчас команд играют в финальном турнире ЧМ и Евро? 32 и 24. Причем в ФИФА и УЕФА давно гуляет мысль расшириться до 48 и 32 участников. А ведь я прекрасно помню чемпионаты Европы с четырьмя сборными в финальной части, как в 1972 году, и с 16 командами на ЧМ-1966 в Англии.

Представим, что после 2030 года футбольное сообщество придет к логичному исходу – 48 участников финальной части ЧМ при 210 сборных в рейтинге ФИФА и 32 на Евро при 55 членах УЕФА. Ну и что с того? А то, что подавляющее большинство достойных сборных в число 48 и 32 обязательно попадут. Так на кой ляд им, а главное - звездам этих команд, тратить время и силы на никому по большому счету ненужные матчи?! В чем абсолютно прав Арсен Венгер – совершенно никчемные игрища.

Итак, делим чемпионаты мира и Евро, которые будут проводиться попеременно раз в два года, на несколько эшелонов. Как в ИИХФ.

ЕВРО (55 участников)

Первый дивизион – 32 сборные

Второй дивизион – 15 сборных

Третий дивизион (карлики) – 8 сборных

ЧЕМПИОНАТ МИРА (210 участников)

Первый дивизион – 48 сборных

Второй дивизион – 40-50 сборных

Третий дивизион – 40-50 сборных

Четвертый дивизион – 40-50 сборных

Пятый дивизион – 20 сборных

Все дивизионы, разумеется, сообщаются между собой. Худшие команды уходят вниз, оттуда поднимаются лучшие. В элитном дивизионе ЧМ по хоккею при 16 участниках вылетают две сборные. В соответствии с этой пропорцией из первого дивизиона ЧМ по футболу уйдут во второй – шесть аутсайдеров. Согласитесь, широкая ротация. И стимул для неудачников первого дивизиона биться до конца турнира, чтобы сохранить в нем прописку, а у команд из второго дивизиона будет сразу шесть путевок в элиту.

Так что, отменяем все квалификации и каждый июнь-июль проводим ЧМ, Евро, ЧМ, Евро, ЧМ, Евро, ЧМ, Евро… При этом мировые монстры типа Германии и Италии будут избавлены от безумных свиданий с карликами вроде Сан-Марино и Фарер. Пусть они бодаются меж собой, а лучшие поднимаются в следующий дивизион и так далее. Если кишка не тонка – двери-то что вверх, что вниз открыты для всех!

Шик, блеск, красота! Куча денег для игроков, национальных ассоциаций, ФИФА и УЕФА, а для всех болельщиков – море удовольствия.