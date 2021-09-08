ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Валерий Карпин: Как себя чувствую после первых матчей сборной? Пока как на иголках
08 сентября 10:03
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РФС

Валерий Карпин: Как себя чувствую после первых матчей сборной? Пока как на иголках

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Мальтой (2:0) ответил на вопросы журналистов.

- Семь очков после трех игр при нуле пропущенных голов – это, конечно, хороший результат. Но с другой стороны после встреч с Кипром и Мальтой есть вопросы к футболистам по игре и в защите, и в атаке, а также по физическому состоянию ребят. Что скажете?

- Какие есть претензии по игре? Задачу минимум мы выполнили. Многие бы подписались до этих матчей, чтобы у нас было семь очков в копилке после этих встреч. Трудности, конечно, есть и нам бы хотелось видеть более лучший футбол. Но есть то, что есть. Учитывая время, которое у нас было, результат считаю не самый плохой.

- Не слишком ли нервная победа для такого соперника?

- Да. Слишком.

- Вы согласны, что эта победа получилась что называется «на тоненького»? Была какая-то нервозность в защите, имелись моменты у соперника, а в нападении вообще было много сумбура.

- Не сказал бы, что «на тоненького». Вот вы говорите про моменты, но я такой помню эпизод, когда мы сами покатили мяч голкиперу в первом тайме. И второй момент, когда Гилерме после скидки Мальты в штрафную потащил.

- Хорошие подходы к нашим воротам у сборной Мальты точно были.

- Да, но Мальта создала только два момента. А у нас подходов было в десять раз больше, но мы их просто не реализовали. Нам не хватило последней передачи и спокойствия. Мяч мы забили после прессинга, который отрабатывали. Мы отбирали мячи, но не использовали пространство. Если бы чуть пораньше забили второй мяч, то раскрепостились бы. Понятно, что при счете 1:0 любой момент у наших ворот, отскок или скидка создавали напряжение. Поэтому и есть ощущение, что «на тоненького». Но если бы счет 2:0 был раньше – было бы намного спокойнее. Я бы предпочел, чтобы все было быстро, чтобы дал две теории и сразу все заиграли. Но ясно, что это очень трудно, ведь мы готовится к встречам почти без тренировок. Поэтому игру оценивать я не хочу. Результат считаю нормальный.

- Почему не играл Георгий Джикия?

- Состояние Джикии, как и Самошникова, мы оценивали после матча. Георгий сыграл две встречи по 90 минут, и функциональное состояние у него было не лучшее. Анализ крови показал, что есть усталость. Поэтому вышел Осипенко. Обидно, конечно, что его гол не засчитали.

- Подведите итоги трех матчах сборной под вашим руководством.

- И тренерам, и ребятам было психологически тяжело, потому что нам сходу предстояли важные игры, где нет права на ошибку. Я поблагодарил футболистов, тренерский и административный штаб за непростой сбор. Было много нового, со всеми надо было познакомиться. Я попросил игроков выполнять мои требования, готовиться к серьезным встречам со Словакией и Словенией и играм в своих клубах.

- Как сами себя чувствуете после первого отрезка в сборной России?

- Пока я этого не понимаю. Выйду со стадиона - может, что-то почувствую. Пока как на иголках. Сейчас на пару-тройку дней уеду в лес. В России лесов много - найду место. От себя, и от ребят - хочу посвятить эту победу ярославскому «Локомотиву».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная Израиля по художественной гимнастике отказалась участвовать в чемпионате мираПоказаны качественные фотографии нового флагманского смартфона Xiaomi 11TПредставлен игровой смартфон RedMagic 6S Pro с процессором Snapdragon 888 PlusЧто известно о разочарованиях самой красивой спортсменки мира?"Обалдел от еды в России": честное интервью канадца из "Ак Барса"Мгновенная реакция "ПСЖ" на смерть известного актера
«Валера, верим!» пока работает. Как Россия победила Мальту и сохранила лидерство в отборочной группе ЧМ-2022
В очередном поединке квалификации к чемпионату мира 2022 года российская сборная победила Мальту (2:0) благодаря голам Федора Смолова и Зелимхана Бакаева с пенальти. 
Результат забудется, память останется. Как Ярославль уступил Минску, впервые сыграв в день гибели команды
7 сентября 2021 года «Локомотив» провел исторический матч.
Вовремя вспомнили, что это не футбол… Как Россия с приключениями обыграла испанцев на волейбольном Евро
В своем предпоследнем матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу в Тампере российская сборная не без проблем обыграла скромную команду Испании в четырех сетах.
«Клюка быстро адаптируется, вся команда еще добавит». Вице-чемпион Олимпиады — о сборной России на Евро
Серебряный призер Олимпиады-2020, доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от выступлений сборной России на чемпионате Европы, в котором сам он участия не принимает.
Футбол, теннис и, конечно, бокс! Спорт в жизни Бельмондо, который предпочел рингу карьеру артиста
Второй день мир скорбит в связи с уходом на 89-м году жизни выдающегося актера Жан-Поля Бельмондо. Талантливый человек талантлив во всем - и, если бы не театр и кино, легендарный француз наверняка стал бы знаменитым спортсменом.
Теперь никто не поверит, что Ашрам победила Аверину честно! Почему Израиль отказался от участия в ЧМ
Скандальная победа израильской спортсменки в соревнованиях по художественно гимнастике на Олимпиаде в Токио, похоже, находит свое продолжение.
«Локо» впервые за 10 лет сыграет 7 сентября. И впервые с того трагического дня собрал чемпионскую команду
В день исторического матча «Локомотив» - «Динамо» Минск 7 сентября 2021 года имеет смысл поговорить не только о прошлом, но и о будущем ярославской хоккейной команды.
Россия — Мальта: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 07.09.2021
7 сентября 2021 года в Москве состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными России и Мальты.
Третьяк не справился с ЦСКА, 16-летний Мичков впервые забил в КХЛ — и сразу две шайбы
Очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ подарили невероятные сюжеты для болельщиков.
Как использовать промокод «Лига Ставок» для получения бонусов букмекера
Рассказываем о том, как зарегистрироваться на сайте букмекера Лига Ставок» и получить бонусы, используя промокод «Лига Ставок 2021».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика