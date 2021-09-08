Валерий Карпин: Как себя чувствую после первых матчей сборной? Пока как на иголках

- Вы согласны, что эта победа получилась что называется «на тоненького»? Была какая-то нервозность в защите, имелись моменты у соперника, а в нападении вообще было много сумбура.

- Какие есть претензии по игре? Задачу минимум мы выполнили. Многие бы подписались до этих матчей, чтобы у нас было семь очков в копилке после этих встреч. Трудности, конечно, есть и нам бы хотелось видеть более лучший футбол. Но есть то, что есть. Учитывая время, которое у нас было, результат считаю не самый плохой.

- Семь очков после трех игр при нуле пропущенных голов – это, конечно, хороший результат. Но с другой стороны после встреч с Кипром и Мальтой есть вопросы к футболистам по игре и в защите, и в атаке, а также по физическому состоянию ребят. Что скажете?

- Не сказал бы, что «на тоненького». Вот вы говорите про моменты, но я такой помню эпизод, когда мы сами покатили мяч голкиперу в первом тайме. И второй момент, когда Гилерме после скидки Мальты в штрафную потащил.

- Хорошие подходы к нашим воротам у сборной Мальты точно были.

- Да, но Мальта создала только два момента. А у нас подходов было в десять раз больше, но мы их просто не реализовали. Нам не хватило последней передачи и спокойствия. Мяч мы забили после прессинга, который отрабатывали. Мы отбирали мячи, но не использовали пространство. Если бы чуть пораньше забили второй мяч, то раскрепостились бы. Понятно, что при счете 1:0 любой момент у наших ворот, отскок или скидка создавали напряжение. Поэтому и есть ощущение, что «на тоненького». Но если бы счет 2:0 был раньше – было бы намного спокойнее. Я бы предпочел, чтобы все было быстро, чтобы дал две теории и сразу все заиграли. Но ясно, что это очень трудно, ведь мы готовится к встречам почти без тренировок. Поэтому игру оценивать я не хочу. Результат считаю нормальный.

- Почему не играл Георгий Джикия?

- Состояние Джикии, как и Самошникова, мы оценивали после матча. Георгий сыграл две встречи по 90 минут, и функциональное состояние у него было не лучшее. Анализ крови показал, что есть усталость. Поэтому вышел Осипенко. Обидно, конечно, что его гол не засчитали.

- Подведите итоги трех матчах сборной под вашим руководством.

- И тренерам, и ребятам было психологически тяжело, потому что нам сходу предстояли важные игры, где нет права на ошибку. Я поблагодарил футболистов, тренерский и административный штаб за непростой сбор. Было много нового, со всеми надо было познакомиться. Я попросил игроков выполнять мои требования, готовиться к серьезным встречам со Словакией и Словенией и играм в своих клубах.

- Как сами себя чувствуете после первого отрезка в сборной России?

- Пока я этого не понимаю. Выйду со стадиона - может, что-то почувствую. Пока как на иголках. Сейчас на пару-тройку дней уеду в лес. В России лесов много - найду место. От себя, и от ребят - хочу посвятить эту победу ярославскому «Локомотиву».