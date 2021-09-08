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Большой праздник для маленьких любителей футбола: фестиваль «Футбол – школа жизни»
08 сентября 13:01

Большой праздник для маленьких любителей футбола: фестиваль «Футбол – школа жизни»

4 сентября 2021 года в Москве состоялся Футбольный инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни» с участием детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организатор мероприятия – НО Благотворительный Фонд «Под флагом добра» при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Генеральным партнером турнира выступил ФК «Локомотив».

В инклюзивном фестивале приняли участие 10 команд юных любителей футбола в возрасте 10–15 лет, 50 волонтеров из МПГУ, МГУСиТ и Театрального института им. Б. Щукина.

В программу мероприятия вошли: мастер-классы, творческие конкурсы, уроки, спортивные состязания, в которых приняли участие: Денис Пархоменко (Чемпион мира по пляжному футболу), Дмитрий Градиленко (советский и российский футболист, защитник, мастер-спорта, телекомментатор), Елена Рыжикова (Мастер спорта России международного класса) и Академия ФК «Локомотив».

Развлекательные уроки и творческие конкурсы для детей различных категорий и групп провели: Елена Болотских (Заслуженный художник РФ, почётный член Российской академии художеств), Карина Баранова (художник-стилист), футбольный клуб звезд шоу-бизнеса «FC STARMIX»: Диджей Нейтрино, Константин Тарасюк (ведущий «ЖАРА ТВ»), Палли, Ахмат Нарзиев, Джози, Миша Сафонов, Никита Райс, Алексрус.

Ведущим культурно-спортивного мероприятия выступил Михаил Гребенщиков (российский музыкант, саунд продюсер и телерадиоведущий).

Активное участие всех детей и волонтеров в веселой динамичной атмосфере праздника было обеспечено: Андреем Олейниковым (хореограф- постановщик), Дмитрием Богачевым (один из лучших и самых опытных фристайлеров России, российский и мировой рекордсмен в дисциплине Lowers) и Максимом Доброродновым, который познакомил участников и гостей мероприятия с конкурсной программой фонда «Незнайка и его команда».

Участникам фестиваля в этот раз приготовили особенный сюрприз. Кинезиолог, хореограф-постановщик Андрей Олейников вместе с Михаилом Гребенщиковым и ребятами исполнили спортивный танец, спродюсированный специально для футбольного праздника. В зажигательном флэш-мобе приняли участие около 50 детей разной степени физической подготовки.

Андрей Олейников, реабилитолог, кинезиолог, хореограф-постановщик:

Мы придумали хореографию, в которой совмещены движения из футбольной игры, уличных танцев (хип-хопа), гимнастики, плавания, а также ударная техника баскетбола и даже бокса. Другими словами, это универсальный танец, яркий и динамичный, с «кричалками» и под зажигательную музыку! Идея принадлежит Наталье Давыдовой (руководитель Фонда «Под флагом добра»), а реализация моя. Мы сделали несколько вариантов номера: для более и менее подготовленных детей, даже для таких, кто вообще не умеет танцевать.

По традиции футбольных детских мероприятий фонда «Под флагом добра» фестиваль открыл инклюзивный оркестр «Солнечные нотки» совместно с Владиславом Минеевым, учеником «Академии джаза» Игоря Бутмана – лауреатом конкурсов Мэра Москвы в сфере искусства.

Завершилось культурно-спортивное мероприятие вручением участникам фестиваля медалей и кубков от Российского Футбольного Союза и организаторов фестиваля.

Высоко оценила социальную значимость инклюзивного фестиваля Наталья Давыдова, организатор мероприятия, руководитель Фонда «Под флагом добра»:

– Дети с ограниченными возможностями здоровья получили благодаря стараниям взрослых, которые готовят этот проект, футбольный праздник! Это не столько соревнование, сколько возможность детям дать подвигаться, подружиться, выйти из зоны некомфорта со своими заболеваниями и отсутствием нормального общения.

Ребенок будет готовиться к следующему фестивалю, тренироваться. Заведет себе эту привычку заниматься физкультурой. Это мотивация для детей – не принуждать их делать зарядку по утрам и посещать спортивные секции, а показать, для чего это действительно нужно, потому что жизнь становится другой. Мы даже слоган придумали – «Спорт – твой друг на всю жизнь. Футбол, в нашем случае, – это самый доступный вид спорта для детей, потому что нужен только мяч, спортивная форма. Вышел во двор и играешь с друзьями! По данным социологических опросов, футбол на втором месте после плавания у детей с ОВЗ».

Овсиенко Ирина Ивановна (мама особенного ребенка Яна):

– Когда в 2 года я отдала Яна в детский сад с обычными детками, все родители были против, говорили, почему это ваш ребенок ходит с нашими в один бассейн. Они были против. Было очень много сложностей, через которые мы прошли, но мы справились - поделилась мама одного из музыкантов оркестра. Сейчас у нас очень насыщенная жизнь и в том числе благодаря таким мероприятиям.

источник: «Советский спорт»
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