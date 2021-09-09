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Как болельщики освистали англичан, вставших на одно колено
09 сентября 13:55
автор: Юрий Волохов
автор фото: Сборная Англии

Как болельщики освистали англичан, вставших на одно колено

Главные события матча Польша – Англия.

Вчера в Варшаве на Национальном стадионе прошел центральный матч в группе I отборочных турнира к ЧМ-2022 между сборными Польши и Англии (1:1). Рассказываем о главных событиях поединка.

ПОДВИГ НА «УЭМБЛИ»

Но хотел бы начать с событий 1973 года. 6 июня в Хожуве поляки единственный раз в истории обыграли англичан - 2:0. Это был отборочный матч к ЧМ-1974. Эту игра накануне в Польше вспоминали все, а журналисты призывали повторить тот успех.

Тогда в группе еще был Уэльс. Ни у кого не было сомнений, что Англия завоюет путевку в финал ЧМ-1974.

За год до этого в 1972 году поляки выиграли Олимпиаду в Мюнхене, однако в мировом футболе эта победа ценилась не очень высоко. Олимпиады давно превратились в турниры четырех сборных из соцстран. В Мюнхене в этом своеобразном турнире четырех сильнее оказались поляки. К их реноме эта победа немного чего добавила.

6 июня 1973 года на стадионе в Хожуве собрались 73 тысячи болельщиков. Поляки играли блестяще. На 7-й минуте Роберт Гадоха открыл счет, на 47-й Влодзимеж Любаньски забил второй гол. Англичане отыграться не сумели.

А осенью поляки совершили «подвиг на «Уэмбли». Этот матч в польской футбольной истории можно сравнить с «чудом на льду», когда студенты из сборной США обыграли на Олимпиаде-80 в Лейк-Плэсиде великую сборную СССР.

Ответная игра прошла на «Уэмбли» 17 октября 1973 года. Сто тысяч болельщиков гнали англичан вперед, поляки с трудом отбивались. Вратарь Ян Томашевский отразил более двадцати ударов.

На 53-й минуте Гжегож Лято прошел по флангу, отдал пас вдоль штрафной на Яна Домарски и тот точно пробил. На 63-й минуте Алан Кларк сравнял счет с пенальти. Большего англичанам добиться не удалось. Вся Англия погрузилась в шок, впервые их сборная не попала на чемпионат мира. И проиграли родоначальники, как считалось, середняку из Восточной Европы.

А через год в Германии все увидели, на что способен этот середняк. На ЧМ-74 выделялись три сборные: две своей неординарной, атакующей, яркой игрой – Голландия и Польша. И звездным составом и солидным футболом – сборная ФРГ.

КАК ПИКФОРД ЕДВА НЕ ПРИВЕЗ ГОЛ

Такой вот получился экскурс в историю, думаю, он будет полезен для молодых читателей. Без него не мог обойтись – не только в Польше матч в Хожуве, а затем «подвиг на «Уэмбли» вспоминали, признаюсь, я тоже вспомнил.

А теперь о ключевых событиях вчерашней игры.

- Перед началом немецкий арбитр Зиберт предложил командам совершить уже традиционный ритуал Black Lives Matter.

Ни один футболист сборной Польши на колено не встал, у англичан колено преклонила почти вся команда, за исключением, почему-то, пары игроков. При этом удивила реакция переполненного Национального стадиона в Варшаве – болельщики отреагировали на акцию оглушительным свистом.

- Этот был матч, что называется, без ворот, но напряжение было огромным, а жесткая битва шла на каждом метре поля. Особенно доставалось техничному Джеку Грилишу, которого поляки периодически укладывали на газон. Полузащитники сборной Англии возмущался, разводил руками. Изрядно доставалось и Гарри Кейну.

- Сразу после свистка на перерыв страсти накалились, и игроки устроили небольшую потасовку. Зачинщиком был Глик, который до этого провоцировал Грилиша. Все эти взаимные толчки продолжалось минуты две.

- Два капитана, две главных надежды команд, две девятки – Кейн и Роберт Левандовски. У поляка был отличный шанс отрыть счет в первом тайме. В непростой ситуации он не смог перекинуть мяч через вышедшего на него Пикфорда.

У Кейна шансов почти не было. Но на 72-й минуте лидер сборной Англии решил пробить метров с 25, и удар оказался из разряда неберушихся. Как часто бывает, в таких матчах решает талант лидеров.

- Но вскоре вратарь гостей Джордан Пикфорд едва не привез гол. Защитники отбросили ему мяч. У Пикфорда было время и пространство, чтобы выбить мяч в поле. Но он долго готовился к удару, позволил приблизиться Свидерски. Поляк в прыжке ногой отразил вынос Пикфорда, мяч покатился в пустые ворота. Английский голкипер догнал его на самой ленточке.

- В самой концовке хозяева включили морально-волевые по максимуму. И этот напор принес успех. На 92-й минуте Левандовски навесил слева и экс-игрок «Ахмата» Дамиан Шиманьски в высоком прыжке буквально продавил мощного, но не высокого Люка Шоу и переправил мяч головой в ворота.

источник: «Советский спорт»
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