Александр Кокорин: Не скучаю по России, хочу посмотреть Европу

Позаботьтесь о питании, сне, восстановлении. Физическое восстановление очень важно. Около 24 лет я начал правильно восстанавливаться, а раньше не понимал важности этого процесса, потому что в молодости ты тренируешься, а потом гуляешь с друзьями… Позже понял, что если бы еще в 18 лет начал уделять большее внимание физическому восстановлению, избежал бы некоторых незначительных травм, таких как недавняя. Также надо сказать, что раньше у нас не было того оборудования, которое есть сейчас.

Моей первой командой было «Динамо», но вырос я в «Локомотиве». Таланта недостаточно без работы. Судя по тому, что я видел в своей карьере, вы можете быть талантливым или нет, но если хотите добиться результатов, нужно работать каждый день.

Понял, что стану футболистом, когда мне было 14-15 лет. До этого играл, не думая об этом, просто потому мне нравился футбол. Позже понял, что могу стать профессиональным футболистом. Мой дебют состоялся в 17 лет (в октябре 2008-го Кокорин вышел на замену в матче с «Сатурном» и с передачи Игоря Семшова сравнял счет – прим. ред.).

В «Фиорентине» есть специальный человек, заботящийся о нашей диете и составляющий для нас меню. Стараюсь есть то, что он рекомендует. В молодости я, конечно, любил иногда поесть в «Макдоналдс» или каком-нибудь ресторане быстрого питания. Люблю пиво, после игры могу иногда его выпить.

Водку не люблю. Те, кто живет здесь и думает, что в России пиву предпочитают водку, являются заложниками ошибочных стереотипов. Если вам нравится водка, вы ее пьете, и неважно, русский вы или итальянец, но русские не любят пить водки слишком много. То же самое и с вином. В Италии вижу, что для многих нормально выпить бокал вина за обедом или ужином. В России мы просто едим.

«БОЛЕЛЬЩИКИ В ИТАЛИИ ГОВОРЯТ О МАТЧЕ ЗА ТРИ ДНЯ ДО ИГРЫ»

Футбол – самый важный аспект моей жизни, и большую часть эмоций я испытываю, когда играю, забиваю, вижу болельщиков на трибунах. В Италии болельщики – футбольные фанатики, они говорят о матче за два-три для до него и два-три дня после.

Последние несколько месяцев без фанатов были трудными. Думаю, это был второй по сложности период моей карьеры после серьезной травмы крестообразной связки в 2018 году, с чем я раньше никогда не сталкивался.

«НЕ СКУЧАЮ ПО РОССИИ»

Не скучаю по России, потому что живу там много лет. Я родился в маленьком городке в 600 км от Москвы, а в 10 лет переехал в столицу и следующие 15 лет прожил там. Побывал по всех самых красивых городах России, очень хорошо ее знаю и теперь хочу увидеть Европу, поэтому и не скучаю. Если сборная участвует в крупном соревновании, таком как чемпионат мира или Европы, я храню воспоминания об этих матчах в памяти.

«ФЛОРЕНЦИЯ – КРАСИВЫЙ ГОРОД С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ»

Перед подписанием контракта с «Фиорентиной» разговаривал с Джузеппе Бароне (гендиректор клуба – прим. ред.) и Даниэле Праде (спортивный директор – прим. ред.), они оба сказали, что Флоренция – красивый город. Когда приехал, сразу заметил, что это город с богатой историей и множеством красивых мест.

Исходя из того, что я видел, и по тому, судя по тому, что все говорят, когда у болельщиков появится возможность вернуться на стадион, он будет заполнен, и это будет классно.

«ОБЩАЮСЬ С ДРАНГОВСКИ, ПОТОМУ ЧТО ПОЛЬСКИЙ ПОХОЖ НА РУССКИЙ»

До переезда во Флоренцию я был в Италии дважды – в Милане в коротком двух-трехдневном отпуске и в 2012 году после травмы провел пару месяцев в Риме.

Уже начал изучать итальянский, но пока еще есть проблемы. Во время пребывания в Риме начал что-то учить, но потом вернулся в Москву, так что проблемы остались. Сейчас планирую продолжать обучение. Начал учиться онлайн, и как только вернусь, продолжу.

Уже понимаю много слов, но не понимаю, как конструировать предложения. Понимаю, чего хочет тренер и о чем говорят партнеры по команде, но пока это все. Немного больше общаюсь с Бартоломеем Драговски, потому он поляк. Он меня немного понимает, потому что польский очень похож на русский. Также общаюсь с Душаном Влаховичем и Николой Миленковичем. С ними мы тоже хорошо понимаем друг друга, но общаемся по-английски.

«ДО РОЖДЕНИЯ СЫНА НЕ ПОНИМАЛ ЖИЗНЬ НА 100%»

Для меня семья важнее футбола. В моей жизни две основы – и если в семье все в порядке, я могу сосредоточиться на футболе. Когда родился сын, я изменился, потому что раньше не понимал жизнь на все 100%. Стал вести себя как отец, хочу проводить с ним время… Моя жизнь больше связана с ним и большую часть времени я провожу дома. Раньше, когда у нас не было ребенка, мы больше ходили в кино или в ресторан, а после его рождения обычно сидим дома.

«ХЕЙТЕРЫ ХОТЯТ УВИДЕТЬ, КАК ВЫ УПАДЕТЕ. У МЕНЯ ИХ МНОГО»

В России мне очень сложно, потому что даже когда я делаю мелкие ошибки, люди говорят о них, как о большой проблеме. Может быть, я считаю правильным то, что делаю, но другие думают, что это не правильно. Конечно, прежде чем что-либо сделать, я думаю о последствиях.

Я мог бы быть обычным человеком, как и все остальные, но когда ты профессиональный футболист и становишься известным, тебе приходится тщательно думать о своих поступках.

Думаю наш мир немного похож на этот – когда вы богаты, и люди, так называемые хейтеры, вас ненавидят и хотят увидеть, как вы упадете. У меня много хейтеров, поэтому я должен тщательно обдумывать то, что делаю и что говорю. Например, если вы идете в ресторан после игры, надо понимать, что вас там могут сфотографировать, и может возникнуть проблема не только на спортивном уровне, но и в семье.

«ХОЧУ ПОБЕЖДАТЬ ВСЕХ, КРОМЕ СЫНА»

Всегда хочу побеждать. Даже на тренировках. Каждый раз, когда играю вне зависимости от того, во что – в футбол, пинг-понг, баскетбол или PlayStation, не люблю проигрывать. Хотя если буду играть в PlayStation против моего сына, тогда, конечно, поражение не расстроит.

Иногда после поражения хочется отключиться и расслабиться, но сам я нахожусь в плохом настроении и предпочитаю оставаться дома.

«БЕРУ ДЕВЯТЫЙ НОМЕР, ЧТОБЫ ПОДРАЖАТЬ РОНАЛДО»

Кумир? Роналдо, Феномен. С тех пор, как увидел его игру, почти всегда ношу девятый номер, чтобы подражать ему. Считаю его выдающимся игроком и, несмотря на то, что после завершения его карьеры появилось много других сильных футболистов, только в нем вижу образец для подражания.

«ТАБЛИЦА ПРОШЛОГО СЕЗОНА НЕ ОТРАЖАЕТ СИЛЫ «ФИОРЕНТИНЫ»

Здесь фантастически. Есть спортивный центр с тренировочными базами и офисом «Фиорентины», поэтому президент Рокко Комиссо и Бароне очень близки к нам. Никогда не видел ничего подобного. В России все разделено. Тренировочные базы отдельно, офисы – отдельно. Меньше близости. А здесь удобно. Например, наш шеф-повар приходит и спрашивает: «Коко, что бы хочешь съесть?» Дуччо фантастический.

Конечно, хотел бы выиграть с «Фиорентиной» трофей, если это возможно. Считаю, что в прошлом году «Фиорентина» играла в основном хорошо, а итоговая турнирная таблица не отражает силы команды. Мы должны это изменить в новом сезоне, попытаться выйти в зону Лиги Европы и выиграть Кубок Италии.

Предпочитаю более атакующий и агрессивный стиль игры, и вижу, что тренер (Винченцо Итальяно – прим. ред.) тоже так думает.

«ПОКУПКА АВТОМОБИЛЕЙ БОЛЬШЕ НЕ ВЫЗЫВАЕТ ЭМОЦИЙ»

Всегда ношу длинные рукава не потому, что холодно, а скорее для стиля. Климат в Италии идеальный. Мне нравится, даже когда идет дождь.

Считаю, что все футболисты с первого заработка стараются выглядеть модно, покупать машины. Так было и со мной в 21-22 года, но сейчас для меня важнее сын. Когда был моложе, у меня было много автомобилей, все известные марки, но потом это уже не вызывало эмоций, и я перестал их покупать.