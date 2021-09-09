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Чем футбол насолил Роспотребнадзору? Федеральная служба снова атакует РПЛ
09 сентября 21:26
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Инстаграм стадиона "Калининград"

Чем футбол насолил Роспотребнадзору? Федеральная служба снова атакует РПЛ

9 сентября Роспотребнадзор по Калининградской области подал исковые заявление в Ленинградский районный суд Калининграда - на РПЛ и местный стадион, на котором 17 июля 2021 года был разыгран Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Надзорное ведомство усмотрело в организации матча кучу нарушений санитарного законодательства и теперь требует привлечь виновных к ответу. Это довольно удивительно слышать на фоне того, что творится вокруг. Достаточно спуститься в московское метро, чтобы понять – маски в нем не носят более половины пассажиров. Диктор продолжает благодарить всех за соблюдение масочного режима, а на лицах тех, кто едет в вагонах подземки, появляются едва заметные ухмылки.

В Москве давно перестали массово терроризировать народ штрафами за несоблюдение масочного режима. Время, вероятно, неправильное для этого – накануне выборов лучше электорат не раздражать. А еще для понимания показушного характера действий по наведению порядка с санитарными нормами на футбольных аренах нужно обязательно в пятницу вечером посетить один из столичных ресторанов. Мест в хороших заведениях никогда нет, все битком, столики надо бронировать сильно заранее. Довольные лица посетителей не оставляют сомнений, что на корону им всем глубоко начхать, как в этом случае, получается, и федеральной службе. Там не то что масок нет и социальной дистанции – идут братания и танцульки в обнимку с гражданами, у которых никто и никогда не спрашивал ничего об истории болезни или прохождении вакцинации.

А футбол (с хоккеем до кучи) почему-то очень сильно стал мешать определенным кругам. Это удивительно, ведь летом прошлого года, когда Европа играла при пустых аренах, наша РПЛ гордилась тем, что смогла пробить квоту и запустить зрителей. Пусть не такую великую, но все же дающую возможность смотреть нормальный футбол – с болельщиками на трибунах, а не шумовым оформлением, которое только создает ужасный эффект, всякий раз напоминающий, в каком мире мы сегодня живем.

Когда еще весь мир дрожал от страха, Россия объясняла свое решение играть со зрителями в том числе социальной важностью футбола для населения. Мол, в трудное время народ должен иметь отдушину. А теперь вместо нее – замочная скважина. Все нынче иначе. Европа заполняет арены, а наша страна не пускает на них даже то количество зрителей, при котором можно соблюдать и социальную дистанцию, и другие меры предосторожности. Во всяком случае так рассказывали нам совсем недавно, говоря о том, как должны быть рассажены фанаты, чтобы коронавирус не мог их достать.

Откуда такие перемены в отношении к любимой игре миллионов? Это невольно наводит подозрения, что дело тут не только в санитарии. В сети выдвигают версии, что это все из-за тех же выборов, но глядя на концертные программы по празднованию юбилеев городов (как было недавно в Нижнем Новгороде), в это не верится. Просто странно, когда в определенных случаях толпе собираться можно, но на футболе – ни в коем случае.

Так что же «шьют» РПЛ и стадиону «Калининград»? Как обычно - административное правонарушение по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). На игре за Суперкубок побывало 13 653 болельщика, если считать по проданным билетам. Роспотребнадзор зафиксировал отсутствие масок у зрителей, несоблюдение социальной дистанции, скопление болельщиков на секторах, выступление чирлидерш, что также является недопустимым по букве санитарного законодательства.

Светит за все эти нарушения штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Роспотребнадзор действует согласно закону, к нему претензий нет. Но вот почему закон этот применяется столь выборочно, что режет глаз? Об этом остается гадать.

Возможно, ведомство обиделось на гневную реакцию со стороны футбольного мира, ведь в прошлом сезоне Роспотребнадзор не критиковал только ленивый? Помнится, нынешний главный тренер сборной Валерий Карпин, будучи еще наставником «Ростова», называл РПЛ не иначе как «Роспотребнадзор-чемпионат России». И вот футболу прилетела ответочка. Ничем иным, кроме как человеческим фактором, невозможно объяснить столь жесткое давление на нашу лигу в плане допуска зрителей на арены.

Хорошо еще, что на сборную народу на трибуны добавили. Что лишний раз убеждает - не в одной «короне» тут дело.

источник: «Советский спорт»
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