Месси сделал хет-трик и обошел Пеле, РПЛ устроит тендер за телеправа, Хиддинк завершил карьеру

Месси оформил 55-й хет-трик в карьере. Это лучшее достижение для Южной Америки. У друга Лео уругвайского форварда Луиса Суареса, который в сентябрьских матчах за свою сборную не играл, 26.

После игры Лионель не сдержал слез во время празднования победы на Кубке Америки, который Аргентина выиграла в июле. Это был первый большой трофей, завоеванный Месси вместе с национальной командой. «Это было моей мечтой. Наконец-то мы выиграли Кубок Америки после стольких лет ожиданий. Это лучшее место, чтобы отпраздновать этот успех. Моя мама и братья пришли сегодня и празднуют вместе со всеми. Я просто счастлив», - не скрывал аргентинец эмоций.

Лео обошел Пеле по голам за сборную среди команд Южной Америки. У форварда «ПСЖ» стало 79 мячей, на два больше чем у великого бразильца. Однако Пеле провел 92 матча, в то время как Месси - 153.

Лионель Месси сделал хет-трик в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Аргентина победила дома Боливию – 3:0, набрала 18 очков и занимает второе место в южноамериканской группе. На первом идут бразильцы, которые опережают извечного соперника на три очка и сыграли на матч меньше.

НЕЙМАР ЗАБИЛ ЗА БРАЗИЛИЮ

Бразилия в домашнем матче переиграла Перу 2:0 благодаря голам Эвертона Рибейро и Неймара. Гости протестовали после первого мяча, полагая, что Неймар в том эпизоде нарушал правила, однако VAR взятие ворот подтвердил. Уругвай выиграл у Эквадора – 1:0 (Перейро), забив единственный мяч уже в компенсированное время, и поднялся на третью строчку таблицы.

Колумбия уверенно победила дома Чили – 3:1 (Борха - 2, Л.Диас — Менесес). Борха оформил дубль за 88 секунд, что предопределило исход встречи. Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вышел в стартовом составе хозяев.

В матче Парагвай – Венесэула также сильнее были хозяева – 2:1 (Д.Мартинес, Гамарра — Чансельор). Парагвайцы выиграли впервые с ноября 2020-го и сохраняют шансы в борьбе за путевку на ЧМ-2022.

РПЛ ОТКЛОНИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МАТЧ ТВ» НА 4 МЛРД

РПЛ отклонила приоритетное предложение «Матч ТВ» о покупке телеправ. Лига устроит тендер. За такое решение проголосовали большинство участников рабочей группы. Против был только представитель «Зенита».

РПЛ не устроили 4 с небольшим миллиарда рублей, предложенные холдингом «Газпром-Медиа», в которые входит «Матч». Эта сумма предполагала весь спонсорский пакет. По некоторым данным, конкуренты готовы платить больше. Оkkо может раскошелиться на 6 млрд. Кроме него, в тендере примет участие видеосервис START. Не исключено, что в борьбу вступит и «Яндекс».

Скорее всего, РПЛ просто играет на повышение. Трудно представить, что российский футбол полностью может уйти с федеральных каналов. На «Матче» уже подтвердили, что будут участвовать в тендере и сделают рыночное предложение. По слухам, оно также поднимется до 6 миллиардов.

Права могут быть поделены, и это тоже возможное развитие событий. По прежнему контракту РПЛ получала 1,7 млрд в год от «Матч ТВ», но имела других спонсоров. В любом случае лига останется в выигрыше от нового соглашения. Тендер состоится до 11 октября.

ХИДДИНК УВЕРЯЕТ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ТРЕНИРОВАТЬ

Гус Хиддинк принял решение завершить свою долгую и классную карьеру. 74-летний тренер возглавлял в последнее время сборную Кюрасао, но не смог вывести команду на чемпионат мира. Голландец объявил, что договорился о прекращении сотрудничества с руководством. А также пообещал, что не будет поступать как его другой известный соотечественник Дик Адвокат, который несколько раз возвращался в профессию после объявлений об окончательном уходе.

Напомним, что Хиддинк работал со сборной России с 2006 по 2010 годы, взяв с командой бронзу на Евро-2008. Это было лучшее выступление россиян в истории. В твиттере сборная России попрощалась со своим экс-наставником, написав такое сообщение: «Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за все, волшебник».

Голландец также тренировал сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции, работал с такими клубами как «Реал», «Челси», ПСВ, «Валенсия», «Бетис», «Фенербахче» и «Анжи». До работы в Кюрасао Хиддинк возглавлял олимпийскую сборную Китая.